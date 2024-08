Scontro mortale tra auto e moto sulla statale 18 nel reggino. Villa San Giovanni, vittima era a bordo del mezzo a due ruote

VILLA SAN GIOVANNI, (RC) - Un tragico incidente si è verificato oggi sulla statale 18 'Tirrena Inferiore' all'altezza dello svincolo autostradale della A2 di Santa Trada, causando la morte di un uomo di circa 50 anni. La vittima era alla guida di un motociclo che si è scontrato con un'auto, per ragioni ancora in corso di accertamento.

Il drammatico impatto ha avuto luogo in tarda mattinata, provocando rallentamenti significativi del traffico sulla principale arteria stradale. Le autorità hanno prontamente istituito il senso unico alternato per gestire la circolazione in sicurezza e consentire agli operatori dell'Anas di intervenire per il ripristino della viabilità regolare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La polizia stradale ha avviato un'indagine per determinare le cause che hanno portato alla collisione mortale.

La vittima, della quale non sono state rese note le generalità, è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. L'incidente ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, che si stringe attorno ai familiari dell'uomo in questo momento di grande dolore. (Immagine archivio)