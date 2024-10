Scossa di terremoto 3.7 in Calabria: paura a Cosenza e dintorni (Aggiornamento)

Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.7 scuote Cosenza e provincia

COSENZA – La Calabria torna a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la provincia di Cosenza nella serata di oggi, domenica 27 ottobre, alle 20:51. L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri dal comune di Cellara, situato nella fascia collinare cosentina, e registrato a una profondità di 21 chilometri secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto distintamente avvertito, nessun danno

L'evento sismico è stato percepito con chiarezza in diversi comuni della Calabria, generando apprensione tra gli abitanti. Numerose sono state le segnalazioni sui social network, dove gli utenti hanno raccontato di aver avvertito la scossa anche a Belmonte Calabro, Lamezia Terme, Rende, Mendicino, Pianopoli, Catanzaro, Acri, e altri centri circostanti. Nonostante la paura e le uscite in strada di alcune persone, al momento non si segnalano danni a edifici o persone, ma solo un diffuso senso di inquietudine.

Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro

Tra i comuni più vicini all'epicentro, tutti situati nel raggio di circa 10 chilometri, si segnalano: Cellara, Aprigliano, Figline Vegliaturo, Mangone, Piane Crasi, Santo Stefano di Rogliano, Pietrafitta, Rogliano, Pedace, Serra Pedace, Parenti, Marzi, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Trenta, Belsito, Paterno Calabro, Spezzano della Sila, Carpanzano, Dipignano e Celico.

La risposta della popolazione sui social

La scossa ha destato molta attenzione sui social, dove gli abitanti di vari comuni della regione stanno continuando a condividere le loro esperienze e segnalazioni, dimostrando come anche eventi di media intensità possano generare forte preoccupazione tra la popolazione. Le informazioni in tempo reale dell’INGV hanno aiutato a rassicurare, fornendo un quadro completo sulla magnitudo e sull'epicentro della scossa.

Per ora non si segnalano ulteriori scosse di rilievo, anche se la situazione resta monitorata dall’INGV e dalle autorità locali, che invitano a mantenere la calma.

In aggiornamento