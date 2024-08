Sequestrato albergo con discoteca a Nocera Terinese per assenza di autorizzazioni

NOCERA TERINESE, 19 AGO - Un complesso alberghiero con annessa discoteca è stato sequestrato dalle autorità locali a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, a causa di gravi violazioni delle norme di sicurezza e della mancanza di autorizzazioni necessarie. Il responsabile della struttura è stato denunciato per diverse irregolarità.

Le Irregolarità contestate

L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, in collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, durante una serata danzante presso la struttura. Durante il controllo, le autorità hanno riscontrato che circa un centinaio di persone soggiornavano nell'albergo, nonostante il Comune di Nocera Terinese avesse autorizzato l'evento solo con la condizione che l'accesso all'albergo fosse inibito. Inoltre, è stato appurato che le necessarie misure antincendio non erano state rispettate.

Sequestro e denunce

Vista la mancanza delle autorizzazioni necessarie e delle misure di sicurezza a tutela dei clienti, le autorità hanno provveduto a far sgomberare la struttura, composta da tre fabbricati, sottoponendola a sequestro preventivo. Successivi approfondimenti hanno rivelato che il gestore aveva già organizzato in almeno cinque occasioni eventi simili, in assenza delle necessarie autorizzazioni, nonostante una specifica diffida emessa dal Comune.

Durante questi eventi, all'interno della struttura sono stati inoltre effettuati spettacoli pirotecnici, senza le dovute autorizzazioni di pubblica sicurezza, aggravando ulteriormente la situazione. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Lamezia Terme ha convalidato il sequestro su richiesta del pubblico ministero.

Impatto sulla comunità

Questa vicenda solleva preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza degli eventi pubblici e alla gestione delle strutture ricettive. La mancanza di rispetto delle normative può mettere a rischio l'incolumità pubblica, sottolineando l'importanza di rigorosi controlli e della cooperazione tra le autorità locali per prevenire situazioni simili in futuro.