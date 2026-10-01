Sequestro di beni per 160mila euro a pregiudicato di Bitonto per ricettazione di tabacchi

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Un sequestro di beni del valore di 160 mila euro è stato eseguito nei confronti di un pregiudicato di Bitonto, in provincia di Bari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trani, su proposta della Procura della Repubblica locale, e attuato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari.

Le accuse e le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe messo in vendita, all'interno della propria attività commerciale situata in un centro del nord barese, tabacchi lavorati provenienti da attività delittuose commesse da terzi. Le accuse nei suoi confronti sono di ricettazione e rivendita illecita di tabacchi. Gli accertamenti, condotti anche attraverso l'esame di documenti, hanno permesso di ricostruire il quadro probatorio.

Il sequestro preventivo

Il provvedimento di sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie, conti correnti e un bene immobile (un appartamento), per un valore complessivo di circa 160 mila euro, corrispondente al profitto stimato dei reati. L'operazione rientra nelle misure di prevenzione patrimoniale volte a colpire le economie illecite.

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Contesto e implicazioni

Il fenomeno della rivendita di tabacchi rubati rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per la criminalità organizzata e comune. Le forze dell'ordine intensificano i controlli per contrastare tale mercato illegale, che sottrae risorse allo Stato e alimenta attività illecite. L'operazione di oggi dimostra l'efficacia delle strategie investigative nel colpire i patrimoni illeciti.