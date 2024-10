Serie B, 11ª giornata: Info biglietti settore ospiti per Pisa - Catanzaro

Il Pisa Sporting Club ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida Pisa - Catanzaro, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B, in programma mercoledì 30 ottobre allo stadio "Anconetani - Cetilar Arena Garibaldi". Di seguito tutte le informazioni necessarie per i tifosi ospiti che intendono assistere alla partita.

Biglietti per il settore ospiti: modalità di acquisto

I biglietti saranno disponibili esclusivamente per la Curva Sud, dedicata ai tifosi del Catanzaro, e saranno riservati ai soli possessori della tessera del tifoso. Il titolo di accesso non sarà cedibile e potrà essere acquistato solo tramite i punti vendita fisici del circuito Ticketone: non è prevista la vendita online.

Prezzi e scadenze per l'acquisto

Il settore ospiti dello stadio "Anconetani - Cetilar Arena Garibaldi" ha una capienza di 900 posti. La prevendita dei biglietti, al prezzo di 25,00 € (inclusi i diritti di prevendita), sarà attiva fino a martedì 29 ottobre alle ore 19.00.

Informazioni utili per i tifosi

Si raccomanda ai tifosi ospiti di verificare la disponibilità dei biglietti con anticipo, data la capienza limitata del settore. Inoltre, si invita a rispettare le norme di accesso stabilite per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento.

Questa sfida rappresenta un'importante occasione per i sostenitori del Catanzaro di supportare la propria squadra in trasferta, rispettando le regole e le modalità di acquisto stabilite dal Pisa Sporting Club.