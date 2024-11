Serie B - 14ª giornata: Catanzaro 2-2 Mantova, le parole di mister Possanzini (Video)

Il Mantova esce dal "Ceravolo" con un punto prezioso, frutto di un combattuto 2-2 contro il Catanzaro. Nonostante l’inferiorità numerica dal secondo tempo, i biancorossi hanno mostrato carattere e organizzazione, resistendo agli assalti dei padroni di casa. Nel post-partita, mister Possanzini ha analizzato il match, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sugli episodi chiave.

"Un punto importante, ma con un pizzico di rammarico"

Possanzini non nasconde la soddisfazione per il risultato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra di qualità come il Catanzaro. Alla fine, considerato che eravamo in dieci, portare a casa un punto è positivo. Certo, resta un po’ di amaro perché eravamo passati in vantaggio e il gol del pareggio è arrivato su un episodio sfortunato. Ma nel calcio succede, e bisogna accettarlo".

Il tecnico ha elogiato l'atteggiamento dei suoi, sottolineando la capacità di ripartire nonostante l'inferiorità numerica: "Anche dopo il 2-2 abbiamo avuto due o tre ripartenze pericolose. Questo dimostra che la squadra è viva e crede sempre nel risultato."

Scelte tattiche e prestazioni individuali

Interrogato sulla decisione di schierare Solini sulla sinistra, Possanzini ha spiegato: "È stata una scelta tecnica. Solini si è allenato bene e mi dava garanzie sia nella costruzione del gioco sia nella fase difensiva. Ha giocato una buona partita, specialmente nel secondo tempo, quando ha gestito bene la situazione nonostante il cartellino giallo."

Quanto all’espulsione di Cella, il tecnico ha ammesso: "Era giusta. Ha commesso un’ingenuità, ma non c'è nulla da recriminare."

Una squadra di qualità e spirito di sacrificio

La prestazione offensiva del Mantova, con Bragantini e Mensah sugli scudi, è stata un altro punto di discussione. "Il nostro gioco è basato sui giocatori: senza di loro, non ci sarebbe qualità. Sono orgoglioso del lavoro che fanno quotidianamente e della loro disponibilità a migliorarsi. Questo è il segreto dei risultati che stiamo ottenendo."

Possanzini ha poi aggiunto: "La cosa che mi rende più soddisfatto è vedere come i ragazzi si adattino alle diverse situazioni, come oggi, quando abbiamo messo in campo tanta grinta e agonismo per sopperire all’inferiorità numerica."

Episodi decisivi e un futuro ambizioso

Gli episodi, come spesso accade in Serie B, hanno avuto un ruolo centrale. "Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni clamorose a porta vuota. Non siamo riusciti a concretizzare, e questo è un aspetto su cui riflettere. Ma il fatto che creiamo così tante opportunità è già un segnale positivo."

Guardando al futuro, il tecnico si dice fiducioso: "Questo pareggio conferma che possiamo giocarcela su qualsiasi campo. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, sia come squadra sia individualmente, e provare a fare qualcosa di più di quanto abbiamo fatto finora."

Protagonisti in campo

Tra i giocatori spicca la doppietta di Bragantini, che torna al gol dopo un periodo di digiuno: "Sono contento per i miei due gol, anche se resta un po’ di rammarico per il pareggio nel finale. Però, considerando come si era messa la partita, questo punto è importantissimo."

Il giovane attaccante, ora capocannoniere della squadra con quattro reti, ha parlato del suo momento di forma: "Dopo un periodo complicato, ho ritrovato fiducia grazie al mister e ai compagni. Questo è solo un punto di partenza."

Un campionato equilibrato

Infine, Bragantini ha condiviso la sua opinione sulla Serie B: "Ogni partita è una battaglia, non ci sono avversari semplici. Questo campionato ti costringe a dare il massimo in ogni gara. Il ballottaggio con Galuppini? Nessun problema, siamo amici e lavoriamo per il bene della squadra."

Il Mantova, grazie a questa prestazione di carattere, conferma il suo buon momento e guarda con ottimismo ai prossimi impegni, cercando di mantenere alta la concentrazione e continuare la scalata in classifica.

