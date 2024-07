Serie B 2024-2025: regolamento promozione in Serie A, Playoff e Playout - Sfide e Talenti in Mostra per una Stagione Indimenticabile

ROMA - La stagione 2024-2025 della Serie B promette di essere una delle più emozionanti degli ultimi anni. Con una serie di nuove regolamentazioni, la partecipazione di squadre storiche e l'introduzione di giovani talenti, il campionato cadetto italiano è pronto a offrire spettacolo e sorprese.

Partecipanti e novità regolamentari

Le 32 squadre che prenderanno parte al campionato sono state selezionate secondo criteri rigorosi stabiliti dalla FIGC. Le nuove norme, tra cui la tassa di iscrizione di €2.500,00 e la suddivisione in due gironi da 16 squadre ciascuno, garantiscono una struttura competitiva e ben organizzata.

Formula del campionato

la competizione si articola in tre fasi principali:

1. Regular Season: Le squadre si affrontano in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. I punti assegnati seguono il sistema standard: tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

2. Play-off e Play-out:

- Play-off: Le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ogni girone partecipano ai play-off per un ulteriore posto in Primavera 1. Questa fase si compone di tre turni, tutti in gara unica: quarti di finale, semifinali e finale.

- Quarti di finale: 2a Girone A vs 5a Girone B, 3a Girone A vs 4a Girone B, 2a Girone B vs 5a Girone A, 3a Girone B vs 4a Girone A.

- Semifinali: Le vincitrici dei quarti di finale si affrontano in due gare.

- Finale: Le vincenti delle semifinali si scontrano per l'ultimo posto disponibile in Primavera 1.

- In caso di parità nei quarti di finale e semifinali, si giocano due tempi supplementari e, se necessario, i rigori. Lo stesso vale per la finale.

- Play-out: Le squadre classificatesi al 15° e 16° posto di ogni girone affrontano i play-out per evitare la retrocessione in Primavera 3. Questa fase è composta da un unico turno, con gare di andata e ritorno.

- Accoppiamenti: 15a Girone A vs 16a Girone A, 15a Girone B vs 16a Girone B.

- La squadra meglio classificata gioca la partita di ritorno in casa. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti nei due incontri. Se persistesse la parità, la squadra meglio classificata nel girone resta in Primavera 2.

- Se ci sono 9 o più punti di differenza tra le squadre al 15° e 16° posto, la squadra al 16° posto retrocede direttamente senza play-out.

3. Finale per il Titolo: Potrebbe essere prevista una gara tra le prime classificate dei due gironi per assegnare il titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2.

Criteri di classifica

In caso di parità di punti al termine della regular season, la classifica verrà determinata considerando nell’ordine: i punti ottenuti negli incontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, il numero di reti segnate, il minor numero di cartellini rossi e gialli ricevuti, e infine il sorteggio.

Programma e calendario

Le gare seguiranno un calendario prestabilito con orari specifici:

- Fino al 24 ottobre 2024: ore 15.00

- Dal 25 ottobre 2024 al 27 marzo 2025: ore 14.30

- Dal 28 marzo 2025 a fine campionato: ore 15.00

Eventuali variazioni possono essere richieste dalle squadre per motivi giustificati e devono essere comunicate con anticipo.

Disposizioni Disciplinari e Partecipazione dei Calciatori

Il regolamento prevede norme precise riguardo alle sanzioni disciplinari e alla partecipazione dei calciatori. Possono partecipare al torneo i calciatori nati non prima del 1° gennaio 2006, con la possibilità di schierare fino a tre fuori quota per gara.

Strutture e Pallone Ufficiale

Le squadre devono disporre di due campi di gioco omologati, uno principale e uno sussidiario. Il pallone ufficiale della competizione è fornito dalla LNPB.

La Serie B 2024-2025 si preannuncia come una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Le nuove regolamentazioni e la competizione serrata tra le squadre promettono di mantenere alto l’interesse degli appassionati di calcio, consolidando il campionato cadetto come un vero e proprio serbatoio di talenti per il futuro del calcio italiano.

Clicca QUI per il regolamento completo e ufficiale