Serie B Calcio, 13ª giornata: prevendita biglietti AC Reggiana - US Catanzaro, tutte le informazioni

REGGIO EMILA - È aperta dalle ore 15:00 di lunedì 4 novembre la prevendita dei biglietti per il match tra AC Reggiana e US Catanzaro, valido per la tredicesima giornata della Serie BKT 2023/2024. La partita, prevista per domenica 10 novembre alle ore 15:00, si terrà al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili su più canali:

- Punti vendita Vivaticket, accessibili in tutta Italia

- Online su Vivaticket, acquisti disponibili tramite il sito ufficiale [Vivaticket.com](https://www.vivaticket.com/it)

- Reggiana Official Store, presso il negozio ufficiale della Reggiana, durante gli orari di apertura

Orari Reggiana Official Store

Per chi preferisce acquistare di persona, di seguito gli orari di apertura ufficiali:

- Lunedì: chiuso

- Martedì: dalle 15:00 alle 19:00

- Mercoledì: dalle 15:00 alle 19:00

- Giovedì: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

- Venerdì: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

- Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

- Domenica: chiuso

Si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo per evitare code e garantire il proprio posto al Mapei Stadium.

Prezzi dei biglietti:

SETTORE:

- TRIBUNA OVEST CENTRALE

- Cassa Intero: 54 €

- Cassa Ridotto: 46 €

- Prevendita Intero: 50 €

- Prevendita Ridotto: 42 €

- TRIBUNA OVEST LATERALE

- Cassa Intero: 40 €

- Cassa Ridotto: 34 €

- Prevendita Intero: 36 €

- Prevendita Ridotto: 30 €

- TRIBUNA EST

- Cassa Intero: 34 €

- Cassa Ridotto: 27 €

- Prevendita Intero: 30 €

- Prevendita Ridotto: 23 €

- TRIBUNA SUD

- Cassa Intero: 20 €

- Cassa Ridotto: 15 €

- Prevendita Intero: 18 €

- Prevendita Ridotto: 13 €

- TRIBUNA NORD (SETTORE OSPITI)

- Cassa Intero: Non disponibile

- Prevendita Intero: 20 €

Categorie Ridotte:

Le riduzioni sono disponibili per: DONNA, OVER 65 e UNDER 18. I ridotti per le categorie AVIS e Studenti Universitari sono acquistabili esclusivamente presso il Reggiana Official Store, presentando documentazione/tessera.

Ingresso gratuito:

I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente.

Prevendita Settore Ospiti:

La prevendita è attiva fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara. Non ci sono limitazioni.

Limitazioni Settori Locali:

La prevendita per Tribuna Est e Tribuna Sud è riservata ai residenti nella Provincia di Reggio Emilia o possessori della fidelity Regia Card.

Settori Mapei Stadium

Il Mapei Stadium può contare su una capienza complessiva di 21.525 posti a sedere (tutti coperti e numerati) divisi in ben 7 settori:

Tribuna Autorità: 515 posti

Palchi (n. 32): 192 posti

Tribuna Stampa: 108 posti

Tribuna Ovest: 5.137 posti

Tribuna Est: 6.573 posti

Tribuna Sud: 5.000 posti

Tribuna Nord (tifosi ospiti): 4.000 posti

Parcheggi MAPEI STADIUM

TIFOSI LOCALI

P1 – Parcheggio LegaCoop-Unipol-Unieco (479 posti auto)

P2 – Parcheggio Centro Commerciale “Ariosto” (1612 posti auto)

P3 – Parcheggio Tribunale (810 posti auto)

P4 – Parcheggio via Cadoppi (215 posti auto)

P5 – Parcheggio via della Previdenza Sociale INPS (322 posti auto)

P6 – Parcheggio Piazzale Europa (810 posti auto)

P7 – Parcheggio riservato accreditati Sassuolo (600 posti auto – ACCESSO SOLO CON PASS)

PH – Parcheggio tifosi diversamente abili accreditati (50 posti auto persone diversamente abili)

TIFOSI OSPITI

P1 – Parcheggio Ente Fiera (distanza 2,4 km circa)

P2 – Parcheggio Ex Braglia (distanza 1,3 km circa)

P3 – Parcheggio I Petali (adiacente allo stadio) riservato agli Ospiti in Tribuna Est

P4 – Parcheggio Via Felice Romano (500 posti, adiacente allo stadio) riservato agli Ospiti in Tribuna Nord