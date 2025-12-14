Serie B, il Catanzaro rafforza i Playoff mentre Cesena e Venezia restano in alto

Tempo di lettura: ~3 min

Giallorossi in striscia positiva, Juve Stabia e Modena ripartono: la 16ª giornata ridisegna la corsa ai vertici

La 16ª giornata di Serie B offre spunti importanti sia in chiave Playoff sia nella lotta per le posizioni di vertice. Il Catanzaro continua la sua crescita, centra la terza vittoria consecutiva e rafforza la zona Playoff, mentre Cesena e Venezia confermano ambizioni d’alta classifica. Segnali di rilancio arrivano da Juve Stabia e Modena, il Padova dimostra ancora una volta il suo cinismo in trasferta, mentre Sudtirol e Bari si accontentano di un punto che muove poco la graduatoria.

Catanzaro-Avellino 1-0: vittoria pesante, Playoff consolidati

Al Nicola Ceravolo il Catanzaro supera l’Avellino di misura e compie un altro passo deciso verso la consolidazione della zona Playoff. Aquilani opta per un 3-4-2-1 più offensivo, affidandosi alla qualità di Cisse e Iemmello alle spalle della punta. L’Avellino risponde con un atteggiamento prudente, pronto a sfruttare le ripartenze.

Nel primo tempo il Catanzaro tiene in mano il pallino del gioco, creando le occasioni più nitide: Favasuli e Iemmello chiamano Daffara agli straordinari, mentre dall’altra parte Tutino va vicino al vantaggio, trovando però la grande risposta di Pigliacelli e la traversa.

La gara si decide a inizio ripresa: al 50’ Cisse, autentico uomo del momento, trova il sesto gol stagionale con una rasoiata precisa dal vertice sinistro dell’area. Un gol che cambia l’inerzia del match e permette ai giallorossi di gestire con maturità. L’Avellino prova a reagire con i cambi, ma neanche la traversa colpita dall’ex Biasci riesce a riaprire il match.

Il successo certifica un Catanzaro solido, continuo e sempre più credibile nella corsa Playoff.

Cesena-Mantova 3-2: rimonta da grande squadra

Il Cesena resta tra le protagoniste del campionato grazie a una rimonta spettacolare contro il Mantova. Sotto 0-2 dopo il rigore di Ruocco e la punizione di Artioli, i bianconeri non si disuniscono e riaprono la gara con Shpendi prima dell’intervallo. Nella ripresa arrivano il pari fortunoso e il gol decisivo di Frabotta, che fa esplodere il Manuzzi. Una vittoria che conferma il Cesena come una delle squadre più continue e ambiziose.

Juve Stabia-Empoli 2-0: ritorno al successo

Dopo quattro turni senza vittorie, la Juve Stabia ritrova i tre punti battendo un Empoli in difficoltà. Il vantaggio arriva su palla inattiva con Giorgini, mentre nella ripresa Carissoni chiude i conti. Prestazione concreta e segnali incoraggianti per i campani, che riprendono slancio in classifica.

Reggiana-Padova 1-2: il Padova colpisce al momento giusto

Il Padova conferma la sua efficacia lontano da casa espugnando Reggio Emilia. I veneti passano con Sgarbi, subiscono il pari su una prodezza di Reinhart, ma non rinunciano al loro piano gara e colpiscono in ripartenza con Seghetti. Cinismo e organizzazione continuano a essere i marchi di fabbrica dei biancoscudati.

Spezia-Modena 0-2: colpo esterno che rilancia i canarini

Il Modena firma una delle prestazioni più convincenti della giornata andando a vincere al Picco. Il gol lampo di Nieling indirizza subito la gara, poi i canarini gestiscono con intelligenza, colpendo anche tre legni. Nel finale Gliozzi chiude i conti, certificando un successo che rilancia le ambizioni emiliane.

Sudtirol-Bari 0-0: equilibrio e poche emozioni

Finisce senza reti tra Sudtirol e Bari, in una gara che offre le occasioni migliori solo nel primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa, il risultato non cambia. Un pareggio che serve poco a entrambe nella corsa alle posizioni che contano.

Scenario Playoff: Catanzaro in crescita costante

La fotografia della giornata parla chiaro: il Catanzaro rafforza la sua posizione Playoff, guadagnando continuità e consapevolezza. In un campionato equilibrato come la Serie B, la capacità di vincere partite sporche e di gestire i momenti chiave sta facendo la differenza. Con Cesena e Venezia sempre in alto e diverse squadre in risalita, la corsa resta apertissima, ma i giallorossi hanno ormai assunto un ruolo da protagonisti credibili.