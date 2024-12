Serie B. Il Direttore Generale Giuseppe Ursino lascia il Cosenza Calcio

Cosenza, 24 dicembre 2024 – Il Direttore Generale Giuseppe Ursino ha annunciato ufficialmente il suo addio al Cosenza Calcio. Dopo mesi intensi e ricchi di emozioni, la decisione è stata presa per motivi di salute che non gli consentono di seguire con costanza le attività della squadra.

“Sono stati mesi molto intensi – ha dichiarato Ursino – ho conosciuto persone eccezionali e ho vissuto dall’interno l’ambiente passionale che mi aspettavo. Ma è venuto il momento di andare via. Le mie condizioni di salute non mi consentono di seguire da vicino con costanza le vicende della squadra. Lascio a malincuore, ringraziando il Presidente Eugenio Guarascio e la Società per la fiducia e la bella occasione che mi hanno offerto”.

Ursino ha poi rivolto parole di stima e incoraggiamento a coloro che proseguiranno il lavoro: “Auguro buon lavoro a Gennaro Delvecchio, con il quale ho condiviso questi mesi, convinto che raggiungerà grandi obiettivi. Stimo molto il tecnico Alvini e alla squadra faccio i complimenti per la grande serietà e per l’impegno che mette in campo ogni giorno. Sarò al vostro fianco sempre e chiedo a tutti di stare vicino ai Lupi, se lo meritano!”.

La reazione della società Cosenza Calcio

La società rossoblù ha espresso rammarico per l’addio obbligato del Direttore Generale, ringraziandolo per il suo prezioso contributo. “Il Cosenza Calcio ringrazia Giuseppe Ursino per aver sposato la causa rossoblù e gli rivolge un affettuoso in bocca al lupo per il futuro – si legge in una nota ufficiale – La sua esperienza e il suo carisma hanno arricchito la nostra realtà, lasciando un segno positivo e profondo”.

Un futuro da costruire per i Lupi

Con l’uscita di scena di Ursino, il Cosenza Calcio guarda avanti. Il Presidente Eugenio Guarascio e il team dirigenziale puntano a consolidare la squadra, affidandosi al lavoro di Gennaro Delvecchio e al tecnico Alvini, figure chiave per affrontare le sfide future. Intanto, i tifosi sono chiamati a sostenere con passione i “Lupi”, rafforzando il legame tra la squadra e la città.

