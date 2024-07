Playout di Fuoco: DS Polito e Mister Breda analizzano il post-partita e si preparano alla battaglia finale per la salvezza (Video)

Bari e Ternana pronte alla battaglia finale per la salvezza

Nel caleidoscopio mondo del calcio, ogni partita ha la sua storia e le sue sorprese. Dopo il match di andata dei play-out tra Bari e Ternana, il Direttore Sportivo del Bari, Ciro Polito, e l'allenatore della Ternana, Roberto Breda, hanno espresso le loro riflessioni in due conferenze stampa distinte ma altrettanto cariche di tensione e speranza.

Il DS Polito ha messo in luce la determinazione e la resilienza della sua squadra, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione e l'unità nelle prossime partite per assicurare la salvezza in Serie B. Nonostante gli alti e bassi della stagione, il DS del Bari ha mostrato fiducia nel gruppo, riconoscendo al contempo le difficoltà emotive e psicologiche affrontate dai giocatori.

Dall'altra parte, Mister Breda ha analizzato con meticolosità il pareggio ottenuto al San Nicola, elogiando la prestazione dei suoi ragazzi ma mantenendo un atteggiamento prudente in vista del ritorno. La sua analisi tattica ha evidenziato l'importanza di non abbassare mai la guardia e di continuare a giocare con intensità e concentrazione.

Entrambi i protagonisti hanno sottolineato il ruolo cruciale del supporto dei tifosi e l'influenza dei media, mostrando una consapevolezza matura delle dinamiche che vanno oltre il campo di gioco. Con il destino di entrambe le squadre appeso a un filo, le prossime partite si preannunciano decisive, con ogni minuto che conta nella lotta per la salvezza.

Le parole di Polito e Breda riflettono una realtà fatta di speranza, strategia e resilienza, promettendo ai tifosi un finale di stagione intenso e combattuto fino all'ultimo secondo.

Punti Salienti dalla Conferenza Post-Partita di DS Ciro Polito. Riflessione sulla squadra e confronti passati:

BARI - Il DS Ciro Polito ha iniziato riflettendo sulla partita dello scorso anno contro il Cagliari, sottolineando che ogni partita ha la sua storia. Ha osservato che, nonostante Bari sembrasse superiore in partite precedenti, gli esiti inaspettati possono sempre verificarsi. Questo sottolinea la natura imprevedibile del calcio, dove determinazione e resilienza giocano ruoli cruciali.

Credere nella salvezza:

Polito ha espresso una forte fiducia nella capacità del Bari di assicurarsi il posto in Serie B. Ha riconosciuto che, mentre esistono dubbi esterni, la squadra è determinata a raggiungere la salvezza. Ha rassicurato i tifosi che la squadra è pronta a lottare nelle prossime partite, indicando che una vittoria stretta in questa partita non avrebbe significativamente alterato il loro approccio.

Dinamiche della partita e regolazioni tattiche:

Il direttore ha discusso le dinamiche della partita, sottolineando che le difficoltà iniziali sono derivate dalla formazione del Ternana. Sono stati fatti aggiustamenti incorporando il centrocampista Maita, che ha permesso al Bari di riprendere il controllo e di giocare meglio nel secondo tempo. Polito ha anche menzionato la natura fortuita del gol del Ternana, derivato da una deviazione.

Fardelli mentali ed emotivi:

Polito ha evidenziato la pressione psicologica sulla squadra, menzionando che giocare con il peso delle aspettative di un'intera città è sfidante. Questo stress contrasta con l'approccio più spensierato dei giocatori del Ternana, che provengono da club importanti e potrebbero sentirsi meno gravati. Ha ammesso che le difficoltà della stagione sono state molteplici, coinvolgendo non solo questioni tecniche ma anche fattori mentali ed emotivi.

Focus futuro e unità:

Guardando avanti, Polito ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulla prossima partita e dare il massimo. Ha enfatizzato l'unità all'interno della squadra e dello staff tecnico, promettendo che ogni sforzo sarà fatto per garantire che il Bari rimanga in Serie B. Ha riconosciuto il sostegno dei tifosi e l'importanza della città, rafforzando l'impegno della squadra verso l'obiettivo.

Prestazioni dei giocatori e decisioni di mercato:

Rispondendo a domande su specifici giocatori, Polto ha difeso l'acquisto di gennaio di Puscas, che nonostante i suoi sforzi, ha affrontato sfide nel fornire prestazioni consistenti. Ha riconosciuto le frustrazioni ma ha evitato di attribuire colpe, concentrandosi invece sull'impegno collettivo richiesto nei minuti rimanenti della stagione.

Responsabilità e influenza dei media:

Polito ha ammesso la sua parte di responsabilità per la situazione della squadra, ma ha anche evidenziato il ruolo dei media nel creare una narrazione negativa durante la stagione. Ha ribadito il suo impegno per il club e l'importanza di critiche costruttive rispetto a mere speculazioni.

La conferenza post-partita di DS Ciro Polito ha rivelato un profondo impegno per la salvezza del Bari in Serie B. Pur riconoscendo errori passati e il peso emotivo sulla squadra, ha mantenuto un atteggiamento positivo e un approccio determinato per le prossime partite. L'attenzione di Polito sull'unità, sugli aggiustamenti tattici e sulla resilienza mentale riflette una strategia completa per superare le sfide affrontate in questa stagione. I tifosi del Bari possono trovare speranza nell'assicurazione di Polito che ogni sforzo sarà fatto per mantenere il Bari in Serie B.

Di seguito l'intervista al DS Ciro Polito nel dopo gara dei Playout di Bari - Ternana 1-1





Le Parole di Mister Breda

TERNANA - Mister Breda: pareggio meritato, ma la partita non è finita

In una conferenza stampa post-partita infuocata, Mister Breda della Ternana ha analizzato con attenzione il pareggio per 1-1 contro il Bari nel match di andata dei play-out, avvenuto il 17 maggio 2024.

Primo tempo di grande intensità

"Non mi piace piangere," ha esordito Breda, "abbiamo rischiato nel primo minuto su un loro attacco, ma poi abbiamo disputato 45 minuti di altissimo livello, sia per personalità che per qualità." Il tecnico ha sottolineato come la sua squadra abbia mantenuto l'equilibrio e continuato a fare gioco, nonostante le ripartenze pericolose del Bari. "Il pareggio è venuto fuori meno limpido rispetto alle nostre occasioni, ma credo che sia super meritato."

Preparazione per il ritorno

Guardando avanti alla partita di ritorno, Breda ha evidenziato l'importanza di non sottovalutare il Bari: "Non è morto, c'è ancora equilibrio." Ha chiarito che la Ternana non è una squadra che gioca per il pareggio e che dovranno continuare a fare il loro tipo di gioco. "Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo stare attenti perché la partita non è finita."

Complimenti e critiche

Mister Breda ha poi lodato il pubblico, definendolo "uno spettacolo", e i suoi giocatori, molti dei quali giovani, per la prestazione di grande personalità. Tuttavia, ha ribadito che i complimenti non bastano: "Nel calcio esistono i risultati, dobbiamo fare una grandissima partita in questi ultimi 90 minuti e dare tutto noi stessi."

Riflessioni tattiche

Analizzando il secondo tempo, Breda ha riconosciuto che alcuni cambi tattici hanno permesso al Bari di guadagnare metri: "Queste gare non sono mai terminate, nel bene e nel male." Ha sottolineato l'importanza di controbattere le mosse dell'avversario e di non concedere spazi come accaduto nel primo tempo.

Mentalità e intensità

Infine, il tecnico della Ternana ha parlato della necessità di mantenere sempre alta l'intensità: "Dobbiamo capire che le nostre armi sono la grande capacità di tenere alti ritmi di intensità e non dobbiamo mai smettere di farlo." Ha concluso ribadendo l'importanza di avere sempre timore dell'avversario per non perdere la concentrazione.

Con queste parole, Mister Breda ha lasciato la conferenza stampa, evidenziando la determinazione della Ternana nel voler conquistare la salvezza nei prossimi 90 minuti decisivi.





Il commento del Mister Breda al termine della partite Bari - Ternana 1-1





Intervista a Valerio Di Cesare del Bari una partita decisiva per la salvezza

BARI - Nella sfida decisiva per i playout della Serie B 2023/24, Bari e Ternana hanno concluso la partita con un pareggio 1-1, lasciando tutto in sospeso per il ritorno. Il match è stato caratterizzato da tensione e momenti critici, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza di ogni singola azione per la permanenza in Serie B.

Valerio Di Cesare: un addio amaro

Valerio Di Cesare, veterano del Bari, ha rilasciato un'intervista post-partita molto emozionante. Le sue parole riflettono il disappunto per un addio che avrebbe immaginato diverso:

"È un'emozione grandissima. Sinceramente me la sarei aspettata in modo completamente diverso. Penso sia uno dei pochi giocatori che ha fatto un addio così sfigato direi. Però purtroppo il calcio è così, mi prendo quello che mi è stato dato."

Di Cesare esprime gratitudine verso i tifosi e il club, riconoscendo le emozioni contrastanti di una carriera che potrebbe concludersi in modo meno glorioso di quanto sperato.

La Partita: un'analisi tecnica

Il difensore ha offerto una disamina tecnica del match:

"Il primo tempo non mi è piaciuto tanto, merito dell'avversario che ci ha messo un po' in difficoltà. Però nel secondo tempo abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una buona partita. Secondo me potevamo fare anche 2-0."

Di Cesare sottolinea come la squadra abbia avuto un inizio difficile, ma sia riuscita a migliorare nella ripresa, creando più occasioni e mostrando maggiore determinazione.

Uno sguardo al futuro

Guardando avanti, Di Cesare ha enfatizzato l'importanza della prossima partita:

"Dobbiamo andare lì e fare la partita della vita. Sappiamo che sarà una battaglia e dobbiamo portare a casa il risultato perché ci dobbiamo salvare."

Il capitano ha rimarcato la necessità di mantenere alta la concentrazione e di affrontare il prossimo incontro con l'atteggiamento giusto, descrivendo il match come una "guerra calcisticamente parlando".

Riflessioni personali e gratitudine

Il veterano ha condiviso anche momenti personali, riflettendo sulla sua carriera e sul suo futuro:

"Penso che questa sera era doveroso salutare perché probabilmente sarà la mia ultima partita. Ringrazio tutti, penso che era giusto fare questo giro di campo."

Di Cesare ha voluto rendere omaggio ai tifosi e alla città di Bari, ripercorrendo mentalmente i momenti salienti della sua lunga carriera con la maglia biancorossa.

Il pareggio tra Bari e Ternana lascia aperta la sfida per la salvezza, con entrambe le squadre che dovranno dare il massimo nel match di ritorno. Le parole di Valerio Di Cesare aggiungono un tocco di umanità e di passione a una partita già carica di significato, dimostrando quanto il calcio possa essere emozionante e imprevedibile

Di seguito l'intervista a Di Cesare nel dopo gara dei Playout di Bari - Ternana 1-1







Bari-Ternana 1-1 | Serie BKT Andata dei Playout | Highlights 2023-24