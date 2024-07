Simeri Crichi: la rinascita del borgo antico con il Premio Simeri

SIMERI CRICHI - Un evento tra tradizione e innovazione per celebrare le eccellenze calabresi e promuovere la sicurezza stradale

Il Borgo Antico di Simeri è il cuore storico del comune di Simeri Crichi, un luogo intriso di storia che risale a millenni fa. I resti di un glorioso passato sono ben visibili nel Castello Bizantino, nel Convento Medievale, nella Collegiata dell'anno mille e nel Sito Rupestre della Grecìa. Questo borgo affascinante è incastonato tra il mare e l'entroterra calabrese, segnato da una forte emigrazione che ha ridotto significativamente il numero dei residenti. Tuttavia, nonostante la diminuzione demografica, persiste un grande senso di comunità, unione e partecipazione.

Il Novenario di San Sebastiano

Il novenario di San Sebastiano rappresenta il momento più significativo per gli abitanti del borgo, con la processione che ne è la sublimazione. Da oltre un decennio, la guida spirituale di questo evento è affidata a Don Francesco Cristofaro, un sacerdote carismatico e riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che ha trasformato la sua disabilità in una grande potenzialità. Simeri è un'esperienza umana e spirituale che coinvolge e cattura, caratterizzata da cordialità tra compaesani, legame tra generazioni e senso di appartenenza.

Premio Simeri: un tributo alle eccellenze calabresi

Il 30 agosto, il Borgo di Simeri sarà il palcoscenico della prima edizione del Premio Simeri, un evento dedicato alle eccellenze calabresi. La giornata sarà dedicata alla promozione della sicurezza stradale e al ricordo delle vittime della strada, oltre ad ospitare un festival degli artisti di strada. Questo evento memorabile rappresenta un'opportunità per ripartire dalle origini, dalle antiche e solide radici di Simeri, per costruire una comunità più grande, coesa e coraggiosa, capace di guardare con entusiasmo e unità di intenti verso il futuro.

Simeri Crichi, guidata dal Sindaco Davide Zicchinella, rappresenta un esempio di come le tradizioni e la storia possano essere il punto di partenza per costruire un futuro migliore. L'antico borgo, con il suo patrimonio culturale e la sua forte comunità, è pronto a rinascere e a diventare un simbolo di eccellenza e unità per tutta la Calabria.