Simeri Crichi, nel ricordo delle vittime della strada: il 1° settembre il Memorial “Tutti dalla Stessa Parte” .

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Un triangolare di calcio e un momento di riflessione istituzionale per commemorare le vittime della strada. Sport, musica, memoria e impegno civile si incontrano in una giornata dedicata a chi ha perso la vita e alla necessità di costruire un futuro più sicuro.

Al loro ricordo il nostro impegno la vita prima di tutto

"Al loro ricordo, il nostro impegno, la vita prima di tutto". È racchiusa in questa profonda riflessione l'essenza del Memorial "Tutti dalla Stessa Parte", l'atteso evento ideato da Don Francesco Cristofaro, parroco di Santa Maria Assunta in Simeri, in programma il prossimo 1° settembre 2026 a Simeri Crichi.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime della strada e, allo stesso tempo, promuovere un messaggio forte e condiviso sulla sicurezza stradale e sul valore primario della vita.

Appuntamento al Campo Sportivo di Simeri Mare

La manifestazione prenderà il via alle ore 17:30 presso il Campo Sportivo di Simeri Mare, dove la cittadinanza si ritroverà per un intenso momento commemorativo.

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L'evento vedrà la partecipazione e gli interventi di numerose e autorevoli figure istituzionali, civili, militari e religiose del territorio.

Tra le personalità presenti figurano la Dott.ssa Roberta Molè, Commissario prefettizio del Comune di Simeri Crichi, che accoglierà il Prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo; il Questore di Catanzaro, Dott. Giuseppe Linare; il Presidente del TAR Calabria e giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea; il Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro; il Colonnello Gasparino La Rosa, della Guardia di Finanza di Catanzaro; il Capitano Giovanni Spadoni, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina; e il Sindaco di Sellia Marina Walter Placida.

A guidare la cerimonia sarà Mario Sei, nelle vesti di moderatore, mentre la fase commemorativa sarà accompagnata dalle suggestive note musicali del Maestro Stefano Scozzafava, che eseguirà l'Inno di Mameli, e del Maestro Francesco Trapasso, al quale sarà affidata l'esecuzione del Silenzio fuori ordinanza, che aprirà il momento di preghiera e di ricordo dedicato alle vittime.

Alle 18:30 il triangolare di calcio

Subito dopo l'incontro istituzionale, a partire dalle ore 18:30, la memoria si unirà allo sport con il fischio d'inizio del triangolare di calcio.

Atleti e partecipanti scenderanno in campo uniti dallo stesso spirito di condivisione, trasformando lo sport in uno strumento attraverso il quale rafforzare un messaggio di vicinanza, responsabilità e consapevolezza.

Tre le squadre protagoniste: quella composta dagli amici del giovane Giuseppe Grande, prematuramente scomparso lo scorso 19 luglio a seguito di un incidente stradale; la formazione composta dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri; e la squadra dell'Associazione "Sergio Mirante" #SVAmiamoci.

A chiudere l'iniziativa sarà un momento di convivialità con il tradizionale taglio della torta offerto dalla Pro Loco di Simeri Crichi.

Don Francesco Cristofaro ringrazia il territorio

"L'intera manifestazione – ha detto Don Francesco Cristofaro – rappresenta il frutto di un'importante sinergia del territorio. La mia proposta ha trovato subito grande accoglienza e ognuno, a suo modo, si è reso disponibile a mettersi in campo perché tutto vada per il meglio".

Don Francesco ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa:

"Desidero ringraziare in modo particolare la Dott.ssa Roberta Molè e il Capitano Giovanni Spadoni, che mi hanno accolto e supportato con il loro sostegno e i loro preziosi consigli per la realizzazione dell'evento, oltre ad aver contribuito a predisporre quanto necessario per la sua buona riuscita".

La partecipazione degli arbitri della Sezione AIA di Catanzaro

È prevista anche la partecipazione degli arbitri della Sezione di Catanzaro "A.B. Antonio Gualtieri" dell'Associazione Italiana Arbitri AIA FIGC.

Un contributo per il quale viene rivolto un ringraziamento al Presidente della Sezione AIA di Catanzaro, Arch. Francesco Zangara.

Prezioso anche il sostegno della Pro Loco Simeri Crichi ETS e della Gioielleria Megna, che realizzerà alcune targhe destinate alla manifestazione.

Un abbraccio alle famiglie delle vittime della strada

A sottolineare il profondo valore sociale e spirituale dell'appuntamento sono ancora le parole di Don Francesco Cristofaro, che evidenzia come iniziative di questo tipo, capaci di unire una comunità nel segno del ricordo e della memoria, possano allo stesso tempo tracciare un sentiero di speranza, responsabilità e consapevolezza per il futuro.

"Con questa manifestazione vogliamo ricordare chi ci ha lasciato troppo presto, ma vogliamo anche dare idealmente un abbraccio fraterno e affettuoso alle tante famiglie che continuano a piangere e a sentire la mancanza dei loro cari".

Il Memorial "Tutti dalla Stessa Parte" vuole così andare oltre l'appuntamento sportivo. Il calcio diventa un'occasione per ritrovarsi, mentre la presenza delle istituzioni, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e della comunità rafforza un messaggio che riguarda tutti: la sicurezza sulle strade è una responsabilità collettiva e la tutela della vita deve venire prima di tutto.

Il 1° settembre 2026, al Campo Sportivo di Simeri Mare, il ricordo di chi non c'è più diventerà dunque anche un impegno rivolto al futuro.