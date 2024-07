Simeri Crichi. W Homomorto Vivo! Il Sindaco Zicchinella annuncia un nuovo parco avventura

Un nuovo parco avventura per bambini e famiglie nella rinata località marina di Homomorto

W Homomorto Vivo!

SIMERI CRICHI - Il Percorso Avventura sta prendendo forma all'interno del Parco nella nostra rinomata località marina di Homomorto. Questo spazio è stato completamente ripensato per offrire un'ampia gamma di attività ludiche e educative per bambini e ragazzi. Avranno a disposizione numerose attrazioni, percorsi avventura e aree gioco sicure e stimolanti che incoraggeranno l'esplorazione e l'apprendimento all'aria aperta.

Non ci siamo dimenticati degli adulti! Sarà presente una splendida Area Fitness attrezzata con le ultime novità per l'allenamento all'aperto, perfetta per mantenersi in forma mentre si gode del panorama marino. Inoltre, saranno allestite zone dedicate ai picnic e al pranzo all'aperto, ideali per trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici in un ambiente rilassante e naturale.

Parallelamente, stiamo lavorando alla creazione di una vasta area parcheggio per facilitare l'accesso al parco e migliorare la viabilità. La riqualificazione delle strade e dei percorsi pedonali renderà la spiaggia più accessibile a tutti, inclusi i visitatori con mobilità ridotta.

La località di Homomorto, trascurata e dimenticata per decenni, sta finalmente rinascendo. Questo progetto di riqualificazione trasformerà Homomorto in un vivace centro di attività ricreative e benessere, portando nuova vita e opportunità alla comunità. So che può sembrare un paradosso... ma sarà davvero #tuttaUnaltrastoria.