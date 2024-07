Sindaco Amantea del comune di Maida presenta il rendiconto 2023: "Un bilancio di successi e crescita”

MAIDA - L’amministrazione comunale di Maida ha presentato ieri il rendiconto finanziario per l’anno 2023, evidenziando una gestione virtuosa delle risorse pubbliche che ha portato a "risultati economici eccezionali. Grazie all’impegno incessante del sindaco e al grande lavoro di tutti gli assessori, consiglieri, segretario comunale e dipendenti abbiamo oggi un bilancio positivo, come dimostrato dai dati contabili".

Crescita delle Risorse di Cassa

Uno degli aspetti più significativi del rendiconto è l’incremento notevole della giacenza di cassa, che è passata dai €902.942 del 2021 e €953.514,00 del 2022, ai €2.068.188,81 del 2023. Questo aumento è indicativo di una gestione oculata delle finanze pubbliche e di un’efficace capacità di reperire nuove entrate attraverso la partecipazione a bandi e l’ottenimento di finanziamenti regionali e nazionali.

Aumento delle Entrate

L’andamento positivo si evidenzia proprio nelle entrate comunali, che hanno visto una crescita significativa: dai €5.309.003 del 2021 e i €5.662.725,00 del 2022, si è arrivati agli €8.072.897 del 2023. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’aumento delle risorse di cassa non è dovuto a una riduzione dei pagamenti. Le uscite, infatti, sono aumentate, passando da €5.036.531 nel 2021, €5.612.154,00 nel 2022 a €6.958.222 nel 2023. Questo dimostra che l’amministrazione ha saputo bilanciare entrate e uscite in modo esemplare, garantendo il finanziamento di numerosi progetti e servizi senza compromettere la salute finanziaria del Comune.

Per quanto riguarda la riscossione dei tributi, sono stati introdotti dilazioni e piani di rientro che hanno permesso ai cittadini di mettersi in regola. Si è così passati a incassare, per Imu, Tari e servizio idrico, €2.030.783,00 contro i €1.690.650,00 del 2021. Nonostante l’aumento dei prezzi del 2023, tutte le aliquote delle tariffe comunali a carico dei cittadini sono rimaste invariate.

Avanzo di Amministrazione

L’avanzo di amministrazione ha seguito lo stesso trend positivo, crescendo da €4.118.759 nel 2021, €4.299.129,00 nel 2022 a €4.476.822 nel 2023. Questo risultato è frutto di una serie di azioni mirate a incrementare le entrate e a razionalizzare le spese, senza ridurre i servizi offerti ai cittadini che, al contrario, sono stati migliorati.

Interventi e Progetti Finanziati

L’amministrazione comunale, nel 2023, ha ottenuto un totale di €1.275.000 in finanziamenti per progetti di grande importanza come gli interventi di Piazza Castello, l’efficientamento energetico della sede comunale e della scuola di Vena, la riqualificazione della villa “Falcone e Borsellino”, strada “Valle del Pesipe”.

Con immensa soddisfazione del sindaco e di tutto il team di amministratori, il rendiconto 2023 dimostra la solidità finanziaria del Comune e la capacità di gestire le risorse pubbliche in modo efficiente e responsabile. "Proseguiremo su questa strada, con l’obiettivo unico di migliorare il nostro paese e promuoverne la crescita a beneficio di tutta la comunità," ha dichiarato il sindaco. (Immagine archivio)