Sindaco Domenico Gallelli viabilità rurale di Zagarise: interventi di ripristino e nuove strade in arrivo

ZAGARISE - Il Sindaco Domenico Gallelli, con un occhio attento alle esigenze della comunità rurale, sta guidando un ambizioso programma di miglioramento della viabilità nel comune di Zagarise. In una serie di recenti sviluppi, sono stati annunciati importanti interventi di ripristino stradale e la costruzione di nuovi tratti di strada, promettendo un'infrastruttura più sicura e efficiente per i residenti locali.

Uno dei progetti principali riguarda il recupero delle strade rurali nelle località di Comuni, dove le condizioni deteriorate richiedono interventi immediati. Il Sindaco Gallelli ha assicurato che saranno adottate misure tempestive per risolvere i problemi di usura e degrado, garantendo un accesso più agevole alle comunità rurali.

Un altro punto saliente è l'annuncio del nuovo tratto di strada che collega le località di Stimbata ad Anzilotta. Questa nuova infrastruttura non solo migliorerà la connettività tra le due aree, ma contribuirà anche a stimolare lo sviluppo economico locale, aprendo nuove opportunità per il commercio e il turismo.

Tuttavia, uno degli interventi più attesi è il progetto previsto nella località di Scillina. Qui, l'amministrazione comunale è in attesa dello spostamento dei pali Telecom per avviare i lavori. Una volta completato, il progetto prevede l'allargamento della sede stradale, la realizzazione di un gabbione di contenimento e la costruzione della rete fognaria, migliorando significativamente le infrastrutture della zona e aumentando la qualità della vita dei residenti.

Il Sindaco Gallelli ha sottolineato l'importanza di questi interventi per garantire una viabilità sicura e efficiente, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile delle aree rurali di Zagarise. Con un impegno costante per il benessere della comunità, l'amministrazione comunale si prepara a dare il via ai lavori, dimostrando un forte impegno verso un futuro più prospero per tutti i residenti del comune.