Sindaco Zicchinella: detto, fatto! Simeri Mare ha le scuole medie!!

SIMERI CRICHI - Da tantissimi anni si parlava (solo parole!!!) della necessità di aprire una sezione della scuola secondaria di primo grado (un tempo chiamata scuola media) per i ragazzi che abitano nel quartiere marino del comune di Simeri Crichi.

Non avendo questo servizio scolastico la quasi totalità dei ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni era costretto a spostarsi a Catanzaro Lido, con grande disagio per loro e per le loro famiglie, anche perché le scuole di Crichi Centro distano oltre 15 km.

Negli anni si è persa, così, una potenziale popolazione scolastica, fatto che ha certamente contribuito a farci perdere, non molti anni fa, la reggenza dell'Istituto Comprensivo.

Appena insediati (8 novembre 2023) abbiamo affrontato tale annoso problema, impegnandoci a realizzare quanto promesso in campagna elettorale.

Nei mesi scorsi abbiamo reperito le risorse per costruie all'interno del plesso di Roccani le aule necessarie ad accogliere i nostri giovani studenti che dal prossimo lunedì potranno iniziare, vicino casa, il loro nuovo ciclo scolastico.

Ringrazio il dirigente scolastico dott. Antonio Bulotta per la grande sensibilità e collaborazione.

L'ufficio tecnico comunale nella persona dell' ingegnere Pasquale Barbuto e tutti i collaboratori, per il grande lavoro svolto.

La mia vicesindaca con delega alla pubblica istruzione Giusy Pugliese per il costante impegno. E con lei ringrazio tutta la mia straordinaria e infaticabile squadra amministrativa che mi coaudiva e mi sostiene sempre.

In soli 10 mesi abbiamo affrontato e risolto un annoso problema unitamente a tanti altri non meno importanti e di cui da decenni si aspettano soluzioni.

Vogliamo recuperare il tempo perso dando risposte amministrative a domande e bisogni inevasi e dimenticati da troppo tempo.

Siamo in campo con la giusta forza ed il necessario entusiasmo per continuare a scrivere insieme ai cittadini di Simeri Crichi