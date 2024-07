Sindaco Zicchinella e la rinascita dell'Antiquarium di Simeri Crichi: una storia di dedizione e cultura

Rinascita culturale a Simeri Crichi: L'Antiquarium splende nuovamente

SIMERI CRICHI, un comune immerso nel ricco tessuto storico della Calabria, celebra oggi un significativo trionfo nell'ambito della conservazione culturale. Dopo un decennio di negligenza, l'Antiquarium, tesoro del centro storico, riaprirà le sue porte grazie all'impegno dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella.

Grazie a un lavoro meticoloso e a una gestione efficiente, i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sono stati completati con ampio anticipo rispetto alle previsioni. Un nuovo allarme e un impianto di videosorveglianza di ultima generazione sono solo l'inizio delle numerose migliorie apportate. Le vetrine espositive, nota debole del passato, sono state irrobustite, mentre la sezione del pavimento danneggiata è stata restaurata a nuovo.

Non meno importante è stata la cura nella protezione delle prese d'aria, ora sicure dall'intrusione di uccelli e insetti che minavano la conservazione dei reperti. L'entrata principale è stata non solo rafforzata, ma anche esteticamente valorizzata con una nuova insegna in legno lavorato, rimpiazzando la vecchia scritta in Plexiglas che poco si addiceva alla maestosità del luogo.

Questo gioiello architettonico e storico è pronto a riprendere il suo ruolo di custode della memoria collettiva. Il cammino dei reperti, che spazia dall'Età del Ferro, attraversa le ere dei Bretti, dei Greci, dei Romani e dei Bizantini, rappresenta un filo diretto con il passato di Simeri Crichi, una storia che, grazie a queste azioni, potrà continuare a vivere e ad ispirare.

Nei prossimi giorni, la collaborazione con la sovraintendenza garantirà la ricollocazione dei reperti nelle teche rinnovate, segnando così il termine di un'attesa lunga un decennio. La comunità si prepara a celebrare il rinnovato splendore dell'Antiquarium, riscoprendo e riappropriandosi con orgoglio delle proprie radici plurimillenarie, che da ora in avanti brilleranno di nuova luce nel cuore pulsante di Crichi.