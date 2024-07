Sindaco Zicchinella esprime gratitudine al Presidente Occhiuto per l'Impegno Verso Simeri Crichi

Dialogo e determinazione: le chiavi per affrontare le sfide infrastrutturali della regione.

Il Sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella, ha reso noto il suo incontro con il Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, un dialogo focalizzato su due questioni cruciali per la comunità: la gestione degli allagamenti a Simeri Mare e il futuro dell'Ex Golf Resort.

SIMERI CRICHI - Durante l'incontro, a cui hanno partecipato anche figure chiave come il Presidente del Consiglio Comunale, Franco Alberto, e tecnici specializzati, si è discusso dell'implementazione di una Vasca di Laminazione per prevenire ulteriori inondazioni causate dalla tracimazione del Fosso Fegato. La soluzione a questo problema richiede una collaborazione immediata e attiva con il Governo Regionale e Nazionale.

Altrettanto significative sono le discussioni sul destino dell'Ex Golf Resort di Simeri Mare, una struttura incompiuta e possente, eretta nei primi anni del 2000. Il complesso, noto anche come l'Ecomostro, è sotto il completo controllo statale attraverso ItaliaTurismo.

Zicchinella ha espresso un sincero apprezzamento per l'approccio pratico e proattivo del Presidente Occhiuto, il quale ha mostrato un'attenta conoscenza dei temi trattati, segno di un profondo impegno personale. Un riconoscimento particolare è stato rivolto a un cittadino di Simeri Mare, che ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare il contatto diretto tra il Sindaco e il Presidente, nonostante le differenze politiche preesistenti.

Nonostante la sua passata candidatura in una fazione opposta durante le recenti elezioni regionali, Zicchinella ha lodato la capacità di ascolto del Presidente e la sua notevole influenza politica, che non ha esitato a esercitare per affrontare le problematiche della comunità.

Il Sindaco ha concluso rimarcando l'inizio di un dialogo istituzionale promettente, con la fiducia che questo possa condurre a risultati concreti per il bene supremo di Simeri Crichi. Zicchinella sottolinea l'importanza dell'unità e della ricerca comune del miglior interesse della comunità, un dovere che prevale su ogni divergenza politica.