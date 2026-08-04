Soverato applaude "Le Troiane" tutto esaurito e grande emozione per lo spettacolo di Spazio Scenico

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Il sindaco Daniele Vacca celebra il successo della rappresentazione e ringrazia artisti, organizzatori e pubblico per una serata che ha valorizzato la cultura cittadina

Una serata destinata a lasciare il segno nel panorama culturale di Soverato. Lo spettacolo Le Troiane, portato in scena da Spazio Scenico, ha registrato il tutto esaurito, confermando il forte interesse del pubblico per gli eventi teatrali di qualità e trasformando il suggestivo scenario della città in un luogo di riflessione, emozione e partecipazione collettiva.

A sottolineare l'importanza dell'evento è stato il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, che attraverso la sua pagina Facebook ufficiale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, definendola un momento capace di unire l'intera comunità nel segno della cultura.

Daniele Vacca il teatro come occasione di crescita per la comunità

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha evidenziato come il successo di Le Troiane vada ben oltre il semplice riscontro di pubblico.

Secondo Vacca, il tutto esaurito rappresenta la dimostrazione di una città capace di riconoscersi nei valori trasmessi dal teatro, trovando nella cultura uno strumento di confronto, partecipazione e crescita civile.

L'opera, ispirata alla celebre tragedia di Euripide, affronta temi senza tempo come il dolore, la guerra, la speranza, la resilienza e l'umanità. Valori che continuano a parlare al pubblico contemporaneo e che hanno trovato una forte risposta emotiva negli spettatori presenti.

Il ringraziamento a Spazio Scenico e a tutti i protagonisti dell'evento

Nel suo intervento, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a Spazio Scenico, realtà che da anni rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la promozione culturale della città.

Un riconoscimento è stato esteso anche a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della rappresentazione: attori, regista, tecnici, volontari e organizzatori, il cui impegno ha permesso di offrire al pubblico uno spettacolo intenso e di grande impatto emotivo.

Soverato conferma la propria vocazione culturale

Per l'amministrazione comunale, eventi di questo livello dimostrano come Soverato sia in grado di ospitare iniziative culturali di grande valore, valorizzando al tempo stesso uno scenario naturale unico che rende ancora più suggestive le rappresentazioni all'aperto.

Il successo di Le Troiane conferma inoltre il crescente interesse dei cittadini verso il teatro e le manifestazioni culturali, contribuendo a rafforzare l'identità della città come punto di riferimento per eventi artistici e culturali in Calabria.

Nel concludere il suo messaggio, il sindaco Daniele Vacca ha ribadito il proprio plauso a Spazio Scenico e a tutti coloro che hanno trasformato il teatro in un luogo di emozioni, memoria e speranza, sottolineando come una comunità cresca anche attraverso la capacità di condividere esperienze culturali di forte valore umano.