Sport Paralimpici Ciechi: Torneo Interregionale di Torball - Napoli, 29 settembre 2024

Il Delegato Regionale della FISPIC Campania, Sergio Di Donato, in collaborazione con il Presidente del G.S.D. Colosimo, Husam Rawashdeh, organizza il Torneo Interregionale di Torball, che si terrà domenica 29 settembre 2024, dalle ore 08:45, presso la palestra dell’Istituto "Paolo Colosimo" di Napoli, sito in Via S. Teresa degli Scalzi, 36.L’evento vedrà la partecipazione delle squadre G.S.D. Colosimo (Napoli), G.S.D. Nuova Realtà Campana (Avellino) e Pol. U.I.C.I. Nuova Latina (Latina), oltre che della Commissione Arbitrale