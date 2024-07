SSC Bari: è ufficiale Giuseppe Magalini è il nuovo Direttore Sportivo

BARI - SSC Bari annuncia con entusiasmo l'ingaggio di Giuseppe Magalini come nuovo Direttore Sportivo. Il dirigente lombardo ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al giugno 2026, con un'opzione per un ulteriore anno in caso di promozione.

Magalini, classe 1961 e originario di Roverbella di Mantova, approda in Puglia dopo due anni di successi al Catanzaro. Con il club calabrese, Magalini ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2022-2023, stabilendo un record di punti in Lega Pro. Quest'anno, il Catanzaro ha continuato a sorprendere, chiudendo la stagione al quinto posto e raggiungendo la semifinale dei playoff.

Quella con il Catanzaro è stata la terza promozione in Serie B per Magalini, che aveva già raggiunto questo traguardo con Vicenza nel 2019-2020 e con Mantova. Con il club lombardo, in particolare, il dirigente ha ottenuto due promozioni consecutive dalla C2 alla B tra il 2004 e il 2006, sfiorando la Serie A con una sconfitta in finale playoff contro il Torino.

Tra le altre esperienze significative della carriera di Magalini, si ricordano il periodo all'Alessandria (2014-2017), durante il quale il club raggiunse una storica semifinale di Coppa Italia, eliminato solo dal Milan. Magalini ha inoltre lavorato con Chievo Verona, Cremonese, Grosseto, Reggiana, Trapani e Viterbese, portando ovunque la sua competenza e la sua capacità di costruire squadre competitive.

L'intero mondo biancorosso dà il benvenuto a Giuseppe Magalini, con la speranza che possa guidare il Bari verso nuovi importanti traguardi.