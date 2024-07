Stop ai biglietti per i tifosi del Cosenza: decisione drastica del prefetto di terni per salvaguardare la sicurezza

Il Prefetto Giovanni Bruno impone il divieto di accesso ai tifosi ospiti in vista della partita ternana vs Cosenza per evitare disordini

COSENZA - In un recente sviluppo, il Prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha emesso un provvedimento che vieta la vendita di biglietti ai sostenitori del Cosenza per il prossimo incontro di serie B contro la Ternana. Il match è programmato per svolgersi sabato allo stadio Libero Liberati di Terni, ma sarà privo della presenza dei fan ospiti.

Questa decisione segue una valutazione approfondita del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha rilevato un "concreto pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica", specie considerando i recenti eventi del derby tra Cosenza e Catanzaro del 3 marzo. Il comunicato della Prefettura di Terni riepiloga gli incidenti del suddetto match, che hanno visto scontri tra tifoserie, lanci di fumogeni, bombe carta, e atti di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine.

Il provvedimento del prefetto si inscrive in un contesto di prevenzione, mirato a garantire la sicurezza pubblica e a evitare il ripetersi di atti di violenza legati al calcio, fenomeno su cui le autorità stanno lavorando con fermezza.