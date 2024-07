Strategie e Sogni: Il Catanzaro di Vivarini tra tattica e passione nel Countdown al duello con il Como (Video)

Sfidando i pronostici: il Catanzaro si carica per un match che potrebbe riscrivere le regole della corsa alla Serie A

CATANZARO - La magnifica vittoria a Parma ha catapultato l'ambiente del Catanzaro in una dimensione quasi onirica, anticipando il prossimo big match contro il Como in un Tardini che promette di essere un palcoscenico d'altri tempi. Mister Vincenzo Vivarini, consapevole dell'onda di entusiasmo che circonda la squadra, enfatizza l'importanza di rimanere ancorati al presente, pur non nascondendo un cauto ottimismo. "Il calcio è uno sport bellissimo e sentire questa passione ci fa molto piacere," afferma Vivarini, con lo sguardo già puntato al futuro.

La settimana di preparazione ha visto un Vivarini tatticamente affilato, meticoloso nello studio di un Como che si presenta rinnovato e pericoloso, soprattutto in un gioco che sembra aver guadagnato in qualità e coesione. Nonostante qualche acciacco, il Catanzaro si presenta al match con fiducia e spirito combattivo, qualità indispensabili contro un avversario noto per la sua solida fase difensiva e l'efficacia in attacco.

Il mister sottolinea l'importanza dell'equilibrio tattico del Como, che riesce a concretizzare al massimo ogni occasione, e la necessità per il Catanzaro di impegnarsi al fine di trovare varchi nella muraglia avversaria. L'obiettivo è chiaro: mettere in difficoltà il Como e segnare, pur consapevoli della difficoltà dell'impresa.

Inoltre, Vivarini tocca un punto cruciale: la gestione mentale e fisica della squadra. Con una rosa non estremamente ampia, il Catanzaro ha dimostrato una resilienza notevole, soprattutto dopo la sosta, un momento che ha permesso alla squadra di rigenerarsi e prepararsi alle "sette finali" che concluderanno la stagione.

Sul fronte individuale, Vivarini difende i suoi giocatori dalle critiche, lodando in particolare van de Putte per la sua crescita come giocatore completo e tatticamente versatile. Il tecnico valorizza l'approccio collettivo, che ha portato il Catanzaro a diventare una squadra tatticamente completa e pronta a fronteggiare le varie sfide che il campionato propone.

Chiudendo con un accenno alle possibilità future, Vivarini esprime fiducia nelle diverse soluzioni offensive a disposizione, indicando la flessibilità e l'adattabilità come chiavi per affrontare il finale di stagione.

In conclusione, il Catanzaro di Vivarini sembra essere una squadra trasformata: mentalmente forte, tatticamente preparata e pronta a sorprendere ancora nel campionato. La partita contro il Como sarà un altro esame significativo, ma il Catanzaro appare più che mai pronto a sostenere l'impeto di una stagione che potrebbe ancora riservare piacevoli sorprese.



Di seguito il video integrale con il mister Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro - Como