Suicidio o femminicidio? Uomo trovato morto con un colpo di pistola, donna in fin di vita

Uomo trovato morto con un colpo di pistola: accanto a lui una donna in fin di vita

Ipotesi suicidio, ma non si esclude alcuna pista: indagini in corso

Medagliano San Fidenzio (Padova) – Una scena drammatica quella che si sono trovati davanti i carabinieri e i sanitari del 118 intervenuti in un appartamento di Medagliano San Fidenzio, nel Padovano. Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita con un colpo di pistola al petto, mentre accanto a lui giaceva, in condizioni gravissime, una donna di 54 anni, ora ricoverata all'ospedale di Padova.

A dare l'allarme è stata la figlia della donna, preoccupata per la situazione. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due esisteva un rapporto sentimentale, seppur senza convivenza. L’arma, una pistola detenuta legalmente, è stata trovata accanto al corpo dell’uomo. La donna, invece, non presenta ferite evidenti, ma il suo stato è critico: trasportata d’urgenza in elisoccorso, è attualmente intubata nel reparto di terapia intensiva.

Le ipotesi al vaglio: suicidio o femminicidio?

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. L'ipotesi principale è quella di un suicidio: l’uomo potrebbe essersi tolto la vita con la sua pistola. Resta però da chiarire cosa sia accaduto alla donna: ha avuto un malore per lo shock o c’è stato un tentativo di omicidio prima del gesto estremo?

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna possibilità. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo e attende gli esiti delle perizie medico-legali e delle analisi balistiche. Fondamentale sarà anche il referto dei medici dell'ospedale di Padova, che potrebbe fornire dettagli decisivi per chiarire la vicenda.

L'angoscia di familiari e conoscenti

Il piccolo centro di Medagliano San Fidenzio è sotto shock. I vicini descrivono il 66enne come una persona riservata, mentre la donna, ora in lotta tra la vita e la morte, era ben conosciuta in paese. La figlia, che ha dato l’allarme, è in attesa di risposte sulle condizioni della madre e su ciò che realmente è accaduto in quell’appartamento.

Nei prossimi giorni le indagini potranno fornire un quadro più chiaro. Nel frattempo, la comunità attende con apprensione l'evolversi della situazione, con la speranza che la donna possa sopravvivere e raccontare la sua versione dei fatti. (Immagine archivio)