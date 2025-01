Talerico ricorda il Prof. Vittorio Daniele: Maestro di Vita ed Economia

Con il Prof. Vittorio Daniele ci confrontavamo spesso su temi delicati di economia, spesso di non facile lettura, ma lui aveva il dono che pochi Professori hanno, ovvero quello di rendere il significato degli eventi e dei fatti intelleggibile a tutti.

Era un vero Maestro di vita ed un uomo che rappresenta sicuramente un esempio da imitare.

Lascia una splendida famiglia, i due figli e la moglie Elisa Rispoli, mia Collega Avvocato che sino all’ultimo ha lottato con il marito, sperando in un miracolo dinnanzi ad una evoluzione che lasciava purtroppo presagire il peggio.

I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il destino a volte va oltre ogni previsione.

Vittorio lascia in Terra un bellissimo ricordo che lo renderà eterno non solo ai suoi cari, non soltanto per la sua competenza, ma anche per la sua umanità e comprensione.

La nostra Comunità regionale ed il Mondo accademico perde un valore aggiunto.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia