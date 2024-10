Taverna e Sellia Marina: presentazione del libro di Don Giuseppe Cosentino e celebrazione della Festa del SS. Rosario

Evento Culturale a Sellia Marina: Celebrazione della Festa della Vergine del Ss. Rosario e Presentazione del Libro di Don Giuseppe Cosentino

Venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 18:00, presso Piazza Italia nella frazione di Calabricata, Sellia Marina, si terrà un evento culturale di grande interesse in occasione della festa della titolare della comunità parrocchiale, la Vergine Maria del Ss. Rosario. Al centro di questo incontro sarà la presentazione del libro di Don Giuseppe Cosentino, co-parroco della comunità e originario di Taverna, intitolato “La storia della salvezza nei dipinti di Mattia Preti”.

Arte e Evangelizzazione

Durante l'evento sarà posto l'accento su come l'arte sacra, in particolare la pittura di Mattia Preti, possa continuare a essere uno strumento potente per l'evangelizzazione. La moderazione dell'evento sarà affidata alla dott.ssa Rosaria Leuzzi, e il prof. Marcello Barberio, storico di rilievo, terrà una relazione dal titolo “Da Trischene a Taverna”, analizzando i legami storici e artistici tra le due località. Seguirà l’intervento di Don Maurizio Franconiere, direttore del museo e dei beni culturali della Diocesi di Catanzaro-Squillace, che tratterà il tema “I beni culturali e l’evangelizzazione”.

Rafforzamento dei Legami tra Taverna e Sellia Marina

L'evento metterà in luce i legami storici e culturali tra Taverna e Sellia Marina, rafforzati recentemente grazie a un protocollo d'intesa siglato dalle amministrazioni comunali, rappresentate rispettivamente dai sindaci Sebastiano Tarantino e Walter Placida. Tale accordo è stato formalizzato nel mese di luglio e rappresenta un punto di partenza per future collaborazioni tra le due comunità.

Momento Ludico-Ricreativo per Tutta la Famiglia

La giornata inizierà con un'attività ludico-ricreativa per grandi e piccoli, dalle 16:30 alle 17:30, con la partecipazione di quattro mascotte giganti e stand di palloncini modellabili. Questo momento sarà un'occasione perfetta per coinvolgere le famiglie e creare un'atmosfera di festa.

Conclusione e ringraziamenti

L'incontro si concluderà con un ringraziamento da parte dell'autore, Don Giuseppe Cosentino, ai presenti, ai relatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.

L'intero consiglio pastorale di Sellia Marina, guidato da Don Raffaele Rimotti, invita calorosamente la comunità a partecipare a questo importante momento di condivisione culturale e spirituale.

Don Raffaele ed il consiglio pastorale parrocchiale di Sellia Marina