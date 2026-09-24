Teatroterapia: la bellezza della vita attraverso l’arte di Chiara Amplo Rella

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Teatroterapia è una disciplina olistica incentrata sul prendersi cura della persona attraverso gli strumenti espressivi dell’arte teatrale. È applicabile in ambiti clinici, riabilitativi, formativi, educativi e di crescita personale.

Da ormai 17 anni, Chiara Amplo Rella (43enne nata a Catania, cresciuta a Firenze e residente a Bologna da anni) si occupa di Teatro come Artista Teatrale, Educatrice e Teatroterapeuta.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Spettacoli

Chiara Amplo Rella definisce gli Spettacoli da lei scritti, diretti e interpretati come “Teatro d’Attore in cui centrale è il rapporto vivo tra Parola Scenica e Voce, fortemente connesso con l’universo narrativo, favolistico e poetico, in frequente dialogo con la letteratura”.

“Credo nel teatro come creativa ricerca di autenticità individuale e come celebrazione collettiva in cui condividere l’essenziale bellezza della vita” – spiega -. La mia ricerca artistica spazia tra diversi generi teatrali (serio, brillante, narrazione, favola, poesia, prosa, lettura interpretativa) ed è dedicata a spettatori di tutte le età. I miei spettacoli sono spesso monologhi polifonici: in essi si dispiega una pluralità di personaggi ognuno caratterizzato da una propria fisicità e da una propria voce, integrati a formare un tutto unico la cui motivazione più profonda è sempre l’autenticità. Con un linguaggio metaforico e variopinto, questi lavori affrontano artisticamente diverse tematiche di interesse personale e sociale come la questione femminile, i rapporti tra età adulta e infanzia, la bellezza della diversità, le relazioni, le domande esistenziali. Le mie creazioni sono tappe di una personale ricerca interiore da condividere con lo spettatore, il quale, sempre coinvolto emotivamente, vive attraverso questi spettacoli un’esperienza di ascolto attivo (dell’altro e di sé) e quindi di crescita”. I suoi spettacoli sono inseriti anche in Rassegne e Manifestazioni Istituzionali sul territorio nazionale”.

Quando è nata la passione per l’arte?

“Fin da molto piccola, da quando avevo 4-5 anni, improvvisavo storie di fantasia raccontandole a gruppi di familiari e amici. Quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, rispondevo la maestra o il pagliaccio (che per me era una figura colorata capace di emozionare gli altri con giochi di movimento e di parole). In un certo senso, posso dire di aver unito le due intenzioni nella mia ricerca artistica attuale. Quando poi ho imparato a leggere e a scrivere, ho cominciato ad amare la narrazione e la poesia. E la lettura ad alta voce, fin dalle elementari. Crescendo, da ragazzina, quando studiavo letteratura per la scuola lo facevo leggendo i testi ad alta voce. Così sentivo le parole prendere vita dentro di me e manifestarsi fuori, attraverso il mio corpo e la mia voce. Nel periodo delle medie ho cominciato a scrivere, soprattutto poesia. M’incantava e mi incanta il potere della parola artistica. Scrivevo e spesso scrivo ad alta voce. All’Università ho scelto di iscrivermi al Corso di Laurea in “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo”, alla Facoltà di Lettere e Filosofia, conseguendo poi la Laurea Specialistica. Lì sono entrata in contatto con la storia del Teatro, con le poetiche e con le pratiche teatrali che nel Novecento hanno sviluppato il teatro come lavoro emotivo e corporeo su sé stessi e come potente strumento di trasformazione personale, spirituale e sociale. Questo si legava al mio desiderio di bellezza e di libertà”.

Teatro

“Parallelamente ho cominciato a formarmi come attrice. Il Teatro è diventato il momento in cui riuscivo a vivere più intensamente e più veramente la vita. Non ho mai concepito il Teatro come finzione. In scena mi sentivo più autentica, completa e in relazione che nella vita quotidiana. All’inizio il gioco era vivere la vita attraverso il teatro perché era più bella e più sincera, ad un livello infinitamente più profondo di quello della vita quotidiana. Quasi spontaneamente sono nati così i miei primi spettacoli indipendenti, da me scritti, diretti e interpretati. Andando avanti ho scoperto con gioia il lavoro dell’educazione teatrale. All’inizio con i bambini, poi con tutte le età. Quello che a me aveva cambiato la vita in meglio, poteva farsi, tramite me, strumento di crescita anche per altri”.

Teatroterapia

“Più avanti mi sono specializzata e qualificata anche come Teatroterapeuta. La parola Teatroterapia mi aiuta a definire meglio il mio Teatro, a delinearne la specificità tra le tante forme di spettacolo che esistono oggi. Il mio Teatro mette sempre la vita e l’essere umano al centro. Da qui il mio Metodo originale che fonde Teatro e Teatroterapia: la ricerca della bellezza per me è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale che la bellezza nasca dalla persona, dall’espressione della sua autenticità. Quella è la vera bellezza. L’estetica non coincide con l’esteriorità. Al contrario, la bellezza nasce dalla connessione con noi stessi, con gli altri, con la vita e rigenera questa connessione. Questo tipo di bellezza è benefica e catartica (come avevano ben compreso già gli antichi Greci). Nei miei Percorsi Teatroterapeutici, la creazione teatrale fa da filtro; la forma artistica è frutto di un processo, attraverso il quale i partecipanti possono condividere a livello emotivo qualcosa di pienamente vero”.

Corsi e Laboratori Teatrali e Teatroterapeutici Individuali e di Gruppo

Unendo la sua appassionata professionalità teatrale e la sua competenza teatroterapeutica, Chiara Amplo Rella applica il suo Metodo originale per favorire il benessere, la consapevolezza e la crescita personale dei partecipanti attraverso lo sviluppo dell’Espressività Integrata (emozioni-corpo-voce-linguaggio). Con il suo metodo, progetta e conduce Corsi e Laboratori Individuali e di Gruppo per bambini, ragazzi, adulti e anziani. Realizza inoltre Progetti presso Scuole e presso Enti Pubblici e Privati per persone con disabilità o in situazioni di fragilità.

Dove e per chi

“La mia attività ha sede a Bologna, valuto trasferte e i miei percorsi individuali sono attivabili anche in modalità online. Le mie iniziative sono rivolte a chi intende avvicinarsi all’esperienza teatrale con la motivazione di esplorare il proprio mondo interiore e le proprie risorse espressive per crescere a livello personale, comunicativo e relazionale. Questo è possibile e benefico per tutte le età, in diverse condizioni di salute e in situazioni di fragilità” – conclude Chiara Amplo Rella.

Iniziative in Programma:

Inserimenti a PERCORSI INDIVIDUALI di TEATROTERAPIA per ADULTI a Bologna oppure Online.

a Bologna oppure Online. 1/10/2026 Sessione di Prova per CORSO di TEATRO di Gruppo per la CRESCITA PERSONALE per ADULTI a Bologna - Solo su prenotazione entro lunedì 28/09 .

a Bologna - . 6/10/2026 Sessione di Prova per CORSO di TEATRO per BAMBINI di età 6-10 anni a Bologna - Solo su prenotazione entro venerdì 2/10.

(Foto credit Luca Crudeli)

www.chiaraamplorella.it