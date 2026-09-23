Varirischy: fuori dal 19 Settembre «Solo cazzate infinite», il nuovo singolo di Emiliano Bianchi

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Il progetto di Emiliano Bianchi, paroliere autodidatta di Follonica, esce allo scoperto dopo tre decenni di scrittura tenuta nel cassetto: solo singoli, nessun album e un'autoironia usata come metodo.

Ha scritto per più di trent'anni senza farlo sapere quasi a nessuno: racconti, testi di canzoni, discorsi per le assemblee scolastiche o per le serate tra amici. Oggi quella scrittura ha finalmente un nome, Varirischy, il progetto cantautorale di Emiliano Bianchi. Sulla carta è un neonato di appena tre mesi. Nella sostanza esiste da una vita. Dopo il debutto con «Varirischy» e il successivo «Velluto Rosso», l'ultima uscita è «Solo cazzate infinite», disponibile sulle piattaforme digitali.

Il dettaglio che spiega meglio il progetto riguarda il modo in cui nascono i testi. Varirischy scrive rigorosamente a mano, su carta e con la penna, e sempre di getto. Non riscrive e non lima. Quello che finisce sul foglio resta così com'è. È un metodo che fa da contrappunto ai trent'anni di silenzio: tanto è stata lunga l'attesa prima di pubblicare, tanto è immediata la scrittura quando arriva. Da qui viene la natura corrosiva dei suoi testi, che non passano attraverso filtri né ripensamenti.

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A chi gli chiede come definirebbe il progetto, risponde con una frase che considera la più rappresentativa: «Mai stato portato per le cose serie, ma ho avuto il gran culo di avere notevoli doti per le cazzate». Allo stesso modo si presenta come «scrittore per scherzo, chitarrista scarso, mediocre cantante e deprecabile pittore». Ma l'autoironia non è una posa. È la chiave con cui leggere tutto il resto.

Anche la scelta editoriale va nella stessa direzione. Varirischy pubblica solo singoli e non ha in programma un album. Per lui ogni canzone è un mondo a sé, con uno stile proprio e generi molto distanti tra loro, difficili da raccogliere in un unico contenitore. È una posizione controcorrente in una fase in cui molti artisti ragionano per progetti unitari. Lui descrive la propria sperimentazione come un percorso che va «dalla terra allo spazio siderale, dalle profondità marine ai crinali delle vette».

I tre brani pubblicati lo dimostrano. Il primo, «Varirischy», dà il nome al progetto: è un rock grunge composto in giovane età, figlio delle sonorità di quegli anni, con un testo carico di ribellione e menefreghismo pragmatico. «Velluto Rosso» cambia completamente registro con un pezzo pop dal testo leggero ma ispirato, nato dalla passione per il cinema d'autore e in particolare per Federico Fellini. «Solo cazzate infinite», l'uscita più recente, è un testo corrosivo, pungente e autoironico, pieno di citazioni contemporanee, costruito su una base rock industrial abrasiva.

Sarcasmo, surrealismo, non sense e corrosività sono il tratto più evidente della sua scrittura. Ma accanto a questa anima ce n'è un'altra, fatta di romanticismo nostalgico e di piccoli momenti riflessivi. È proprio la convivenza tra i due registri a rendere riconoscibile il progetto.

Varirischy non promette traguardi e non cerca le folle. Propone piuttosto un invito: «Varirischy è pronto per partire per un viaggio su di un vagone senza destinazione. Se qualcuno si sente pronto a salire, possiamo partire tirando a sorte la prima stazione. Ovviamente senza biglietto». Dopo trent'anni passati a scrivere per sé, la regola resta una sola: «Non importa essere in tanti, l'importante è essere giusti».

Biografia

Varirischy è il progetto cantautorale di Emiliano Bianchi, nato a Follonica, sulla costa toscana, e cresciuto nel rione Senzuno, un quartiere di pescatori, operai e persone ispirate da varie forme d'arte, tutte rigorosamente autodidatte. Autodidatta anche lui, si definisce «piccolo paroliere di periferia, più adatto alla vita acquatica che a quella terrestre».

Il mare viene prima di tutto: le barche, la luna, le persone silenziose, lo stile gotico, le cose e le persone che riescono ancora a stupire. L'attività che gli è riuscita meglio nella vita, sostiene, è il windsurf. È un amante incondizionato dei grandi cantautori italiani e stranieri di ogni epoca, oltre che convinto sostenitore della teoria secondo cui la musica sarebbe potuta finire nel 2000.

Scrive da oltre trent'anni racconti e testi di canzoni, sempre a mano e di getto. Il progetto è attivo discograficamente da pochi mesi e pubblica esclusivamente singoli, ciascuno con un'identità stilistica propria: dal rock grunge dell'esordio «Varirischy» al pop di «Velluto Rosso», fino al rock industrial dell'ultima uscita, «Solo cazzate infinite».

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📸 @emiliano_bianchi3

🎧 Varirischy su Spotify

🎵 «Solo cazzate infinite»

🎵 «Velluto Rosso»

🎵 «Varirischy»