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Uscito il nuovo videoclip di Massimiliano Lepera “Svegliati, Italia!”

Un messaggio forte alla nazione attraverso un corto animato

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È uscito da pochissimo il nuovo videoclip musicale del professore-cantautore Massimiliano Lepera, dal titolo “Svegliati, Italia!”, per il singolo che dà il nome all’album omonimo uscito nell’aprile scorso e pubblicato con l’etichetta discografica San Luca Sound di Bologna, con la quale Lepera collabora da anni e di cui è referente per la Calabria. Il videoclip, una versione sui generis che fa dell’animazione il suo punto di forza – attraverso il sapiente uso di programmi con l’intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate – e che mette al centro l’avatar animato del cantautore catanzarese in giro per l’Italia con la sua chitarra nell’intento di “risvegliare le coscienze”, è una completa innovazione nel repertorio musicale e videografico di Lepera, il quale finora aveva sempre girato videoclip reali e soprattutto ambientati per lo più nella propria terra, la Calabria.

L’intento, invece, adesso è quello di far riflettere, attraverso un’animazione che arriva diretta e chiara a tutti, su quali siano i molteplici problemi che ormai da tempo sta attraversando la nostra nazione, invitando a ridestarsi e prendere in mano la propria vita, per evitare che si scivoli ancor più in basso dello status quo. Al centro della critica musicale evidenziata sia nel proprio disco sia nello specifico brano, il professore infatti veste i panni dell’attento osservatore sociale per indurre tutti a comprendere che il mondo sta andando in una direzione sbagliata, tra crisi socio-politica ed economica, trionfo dell’egoismo e del qualunquismo, dell’ipocrisia e del razzismo, dei disvalori e di un’infinita gamma di negatività che senz’altro non possono che proiettarci verso un buio baratro.

Ed ecco che dunque, attraverso dei suoni frizzanti che vanno dal rap-pop all’elettronico e attraverso delle immagini semplici, ma suggestive ed efficaci, che fanno quasi sorridere, il cantautore catanzarese offre un messaggio forte attraverso la propria arte, senza mezze parole o fraintendimenti, perché ritiene necessario che la chiarezza, mai come in questo periodo, sia fondamentale per riprendere in mano la propria vita e far ridestare, o meglio “risvegliare”, l’Italia da un annoso torpore.