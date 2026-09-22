Anthony trionfa al Carimi Festival 2026: sul palco di Siano a Catanzaro conquista l’apertura del concerto

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Di Franco Ricciardi

L’evento promosso da Caronte Music Group e IMI Music, in collaborazione con l’associazione UPIS, ha trasformato il quartiere Siano in un palcoscenico di talento, intrattenimento e opportunità per i giovani.

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Si è concluso con un grande successo di pubblico e di critica il Carimi Festival, la manifestazione andata in scena lo scorso 18 settembre 2026 nella cornice del quartiere Siano di Catanzaro. Ideato e organizzato da Caronte Music Group e IMI Music, con la collaborazione dell’associazione UPIS Uniti per il Sociale, l’evento si è confermato una vera e propria vetrina per la valorizzazione dei nuovi talenti della scena musicale.

La serata ha offerto un programma ricco e variegato, capace di unire intrattenimento e grande musica attraverso DJ set, la presenza di influencer, performance live e special guest, regalando alla platea un’esperienza immersiva ed entusiasmante.

A conquistare il gradino più alto del podio del Festival è stato Anthony Garcea. L'artista ha convinto pubblico e giuria grazie a un'esibizione di forte impatto, impreziosita dalla presenza sul palco di Mister Kan, storico e stimato DJ della scena catanzarese.

La vittoria al Carimi Festival ha garantito ad Anthony un prestigioso riconoscimento artistico: la possibilità di aprire ufficialmente il concerto di Franco Ricciardi, tenutosi il 19 settembre. La sua performance ha fatto da ideale preludio al live del noto artista partenopeo, accendendo l'entusiasmo della piazza.

Tra le esibizioni più applaudite del festival spicca anche quella di SKT, protagonista di uno show energico e di alto livello che ha coinvolto in modo particolare i fan più giovani. Al termine del suo live, l’artista è stato accolto da un autentico bagno di folla nel backstage, preso d’assalto dai fan per scatti fotografici e autografi.

La sinergia tra Caronte Music Group, IMI Music e l'associazione UPIS ha dimostrato l'importanza di creare spazi di aggregazione capaci di coniugare la dimensione artistica con la partecipazione sociale. Il Carimi Festival si consolida così non soltanto come momento di spettacolo, ma come un incubatore di opportunità concrete per le nuove leve della musica.

«La nostra volontà– spiegano i promotori di Caronte Music Group e IMI Music – è quella di continuare a investire nei giovani, creando occasioni reali di visibilità e confronto con i grandi nomi della musica. Il successo di questa edizione dimostra che quando talento, organizzazione e territorio si uniscono, i risultati lasciano un segno concreto».