Il Primo Presidente della Cassazione a Catanzaro il 25 settembre

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CATANZARO – Un appuntamento di straordinario prestigio scientifico e istituzionale è quello offerto – il prossimo 25 settembre, ore 11,30, presso il Campus universitario S. Venuta – dal Dottorato di ricerca in “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”, coordinato dal Prof. Fulvio Gigliotti, Ordinario di Diritto privato e già componente laico del CSM.

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di UMG – nell’ambito delle attività didattiche del corso di Dottorato (e del Master in “Diritto privato della P.A. nella società digitale”, sempre diretto dal Prof. Fulvio Gigliotti, e su iniziativa dello stesso) – interverrà, alla presenza dei vertici della Magistratura locale, il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Pasquale D’Ascola, il quale terrà un seminario di grande interesse e viva attualità sul tema “La Cassazione e l’uso dell’intelligenza artificiale”.

L'incontro, focalizzato sul delicatissimo rapporto tra l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'uso dell'intelligenza artificiale, testimonia la centralità assunta dall'Ateneo catanzarese nel dibattito giuridico contemporaneo, con speciale riferimento al diritto delle nuove tecnologie.

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L'evento – aperto alla partecipazione pubblica – offrirà a dottorandi, docenti e professionisti del settore l'opportunità di confrontarsi direttamente con i vertici della giurisdizione di legittimità sull'impatto degli algoritmi nel sistema giudiziario, confermando la sede del Dipartimento giuridico catanzarese (che già ha ospitato, in questi anni, tanti altri autorevolissimi ospiti all’interno del medesimo corso di Dottorato) come un polo d'eccellenza e di avanguardia nello studio di tematiche giuridiche di estrema attualità e complessità (quali quelle che caratterizzano la moderna società digitale), segnalandosi – pur con le difficoltà derivanti dalla posizione periferica dell’Ateneo catanzarese – per la presenza di attività e iniziative formative di elevatissimo livello istituzionale e scientifico messe a disposizione degli studenti calabresi.