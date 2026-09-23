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Dal volto di Milo Cotogno alle voci di Peter Griffin, Sanji e Joel: Catanzaro Comics & Games torna il 26 e 27 settembre

Al Parco Gaslini due giorni a ingresso gratuito tra fumetti, gaming, cosplay, realtà virtuale e cultura pop. Tra le novità Nerd&Taste, il progetto sostenuto da ARSAC dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi.

Catanzaro, 23 settembre 2026 – Due giorni di eventi a ingresso gratuito, oltre 50 stand, ospiti dal mondo del doppiaggio, della televisione e del web, gaming, cosplay, realtà virtuale, musica e una novità che porta la cultura nerd a incontrare le eccellenze agroalimentari calabresi. Il 26 e 27 settembre 2026 torna al Parco Gaslini di Catanzaro Lido ComiCZ – Catanzaro Comics & Games, la manifestazione organizzata da Augmented Society Italia ETS, giunta alla sua seconda edizione.

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Dal volto di Milo Cotogno alle voci italiane di Peter Griffin, Sanji e Joel, il programma attraversa fumetto, videogiochi, animazione, divulgazione scientifica e cultura pop, con talk, spettacoli, giochi da tavolo e di ruolo, artisti e illustratori, fino alla nuova ComiCZ Gaming Arena e al Cosplay Contest della domenica.

«Con questa seconda edizione vogliamo far crescere ComiCZ non soltanto nei numeri, ma soprattutto nella varietà delle esperienze e dei linguaggi che propone – spiega Simone Albano, direttore artistico di ComiCZ – Il fumetto, il gaming e il cosplay sono il punto di partenza di un universo molto più ampio, capace di incontrare la divulgazione, la tecnologia, la musica e anche il racconto del nostro territorio. L’obiettivo è costruire a Catanzaro un appuntamento in cui community e generazioni diverse possano incontrarsi e riconoscersi».

Tra gli ospiti più attesi c’è appunto Lorenzo Branchetti, indimenticabile Milo Cotogno de “La Melevisione”, programma cult che ha accompagnato l’infanzia di un’intera generazione e che sarà al centro di un incontro dedicato ai ricordi e alle curiosità del Fantabosco.

Grande spazio anche al doppiaggio con Mino Caprio, voce italiana di Peter Griffin ne I Griffin e di Kermit la Rana, e Lorenzo Scattorin, voce di Sanji in “One Piece” e di Joel nella saga videoludica e televisiva “The Last of Us”.

Il programma ospita inoltre Giacomo Moro Mauretto, famoso online come Entropy for Life, divulgatore scientifico che sui suoi canali racconta evoluzione, biologia e comportamento umano con un linguaggio accessibile, e Il Trono del Muori, anche conosciuto come Cesyro, comico, autore e content creator seguito da una community di quasi 400 mila iscritti su YouTube, noto per i suoi riassunti ironici di serie TV, manga, fumetti, musical e grandi storie della cultura pop. Torna a ComiCZ anche la youtuber Lara Arlotta, protagonista domenica di un talk e un incontro con il pubblico.

A completare il programma, musica e spettacoli dal vivo, il Cosplay Contest della domenica e la nuova ComiCZ Gaming Arena, spazio dedicato ai videogames, alla realtà virtuale e alle esperienze immersive.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche Nerd&Taste, il progetto realizzato da Augmented Society Italia ETS e Pro Loco Catanzaro Marina, con il sostegno di ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e in collaborazione con il Birrificio Gladium e Casa Gaslini.

All’interno di una taverna fantasy, l’immaginario nerd diventa uno strumento per raccontare le produzioni agroalimentari calabresi attraverso incontri e momenti divulgativi dedicati alle microfiliere locali, alle materie prime, alla produzione brassicola artigianale e agli abbinamenti con le eccellenze gastronomiche del territorio. Nerd&Taste è sostenuto da ARSAC nell’ambito delle iniziative per la promozione delle microfiliere produttive agricole e dei prodotti agroalimentari di eccellenza.

Non mancherà anche la musica con i dj set di Fabrizio Lanzo e il concerto degli Heralds of Doom.

Con la seconda edizione, ComiCZ amplia così la propria proposta, mettendo insieme intrattenimento, creatività, divulgazione e innovazione e coinvolgendo pubblici e generazioni diverse attraverso alcuni dei linguaggi più riconoscibili della cultura contemporanea.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria attraverso l’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”, a valere su fondi POC 2014/2020, Asse VI, Azione 6.8.3.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Programma completo su: https://comicz.it/



