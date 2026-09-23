Visita ai parenti: un’esperienza teatrale sensoriale e immersiva, un viaggio che abbatte le barriere

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Lamezia Terme, 23 settembre 2026 – Non è uno spettacolo, è un’esperienza: arriva in esclusiva in Calabria “Visita ai parenti” di Aldo Nicola per la Regia di Walter Manfrè. Lo spettacolo (doppio appuntamento) si terrà al Convento dei Frati Minori Cappuccin.

​Un’esperienza teatrale sensoriale e immersiva, un viaggio che abbatte le barriere tradizionali tra attore e spettatore per far entrare il pubblico direttamente nel cuore dell’opera. Il 26 e 27 settembre 2026, a Lamezia Terme, andrà in scena in prima esclusiva per la Calabria l’opera “Visita ai parenti” di Aldo Nicolaj, affidata alla regia iconica e visionaria di Walter Manfrè.

​Per l’occasione, la suggestiva cornice del Convento dei Frati Minori Cappuccini, situato in Via Padre Pio di Pietrelcina 1 presso il Santuario di Sant’Antonio, si trasformerà nel setting di una clinica psichiatrica criminale. Il pubblico non prenderà posto in una classica platea, ma entrerà dentro la storia.

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Divisi in piccoli gruppi e guidati dagli infermieri del reparto, gli spettatori attraverseranno sei celle e incontreranno, uno alla volta, i suoi ricoverati, trasformandosi in parte integrante dello spettacolo.

​Per preservare la natura immersiva, l’intimità e la forte carica emotiva dell’evento, sono previsti appena 90 posti per ciascuna replica. Gli spettacoli si terranno nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre con doppio appuntamento giornaliero, alle ore 18:00 e alle ore 20:30. Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto.

​Data la disponibilità limitata dei posti, la prenotazione è fortemente raccomandata. Per riservare il proprio ingresso è possibile contattare la segreteria dell’organizzazione tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente ai recapiti +39 0968 1904247 e +39 349 501 0074.