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Visita ai parenti: un’esperienza teatrale sensoriale e immersiva, un viaggio che abbatte le barriere

Redazione
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Lamezia Terme, 23 settembre 2026 – Non è uno spettacolo, è un’esperienza: arriva in esclusiva in Calabria “Visita ai parenti” di Aldo Nicola per la Regia di Walter Manfrè. Lo spettacolo (doppio appuntamento) si terrà al Convento dei Frati Minori Cappuccin. 

​Un’esperienza teatrale sensoriale e immersiva, un viaggio che abbatte le barriere tradizionali tra attore e spettatore per far entrare il pubblico direttamente nel cuore dell’opera. Il 26 e 27 settembre 2026, a Lamezia Terme, andrà in scena in prima esclusiva per la Calabria l’opera “Visita ai parenti” di Aldo Nicolaj, affidata alla regia iconica e visionaria di Walter Manfrè.

​Per l’occasione, la suggestiva cornice del Convento dei Frati Minori Cappuccini, situato in Via Padre Pio di Pietrelcina 1 presso il Santuario di Sant’Antonio, si trasformerà nel setting di una clinica psichiatrica criminale. Il pubblico non prenderà posto in una classica platea, ma entrerà dentro la storia.

Divisi in piccoli gruppi e guidati dagli infermieri del reparto, gli spettatori attraverseranno sei celle e incontreranno, uno alla volta, i suoi ricoverati, trasformandosi in parte integrante dello spettacolo.

​Per preservare la natura immersiva, l’intimità e la forte carica emotiva dell’evento, sono previsti appena 90 posti per ciascuna replica. Gli spettacoli si terranno nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre con doppio appuntamento giornaliero, alle ore 18:00 e alle ore 20:30. Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto.

​Data la disponibilità limitata dei posti, la prenotazione è fortemente raccomandata. Per riservare il proprio ingresso è possibile contattare la segreteria dell’organizzazione tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente ai recapiti +39 0968 1904247 e +39 349 501 0074.


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