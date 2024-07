Tennis, positivo esordio per gli italiani al Wimbledon Championships

Nella giornata inaugurale del torneo londinese eliminato solo Arnaldi mentre per le donne supera il turno la Paolini.

E’ iniziato con tante luci e poche ombre per il tennis maschile italiano il terzo Grande Slam stagionale sui campi in erba di Wimbledon. Sono in 10 gli uomini inseriti nel tabellone principale. Nel primo turno inaugurato oggi a scendere in campo sono stati in sei.

A dare il via per gli italiani è stato Matteo Arnaldi, l’unico tra ad essere stato eliminato. L’italiano ha perso una gara che probabilmente con maggiore precisione nei colpi e soprattutto con la necessaria concentrazione avrebbe potuto vincere guadagnando il pass per il turno successivo. A sconfiggere il sanremese è stato lo statunitense Tiafoe che dopo essere stato sotto di 2 set è riuscito a ribaltare l’andamento del match. Decisivi sono stati i due break giunti a metà del quarto e del quinto e decisivo set nei quali il colored ha strappato il servizio all’italiano rispettivamente sul 3-2 per Arnaldi e sul 4-3 per lo statunitense. Il tennista italiano in vantaggio di due set ha avuto un calo di concentrazione convinto forse di poter agguantare facilmente la vittoria. Risultato finale: 6-7 2-6 6-1 6-3 6-3.

L’altro tennista ligure impegnato a Wimbledon, Fabio Fognini, si è sbarazzato facilmente dell’olandese Van Assche in tre set con il risultato di 6-1 6-3 7-5 al termine di un match dominato e durato poco più di 2 ore. L’italiano a dispetto della sua età (37) ha dimostrato che non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e di aver ancora un fisico integro che potrà aiutarlo a togliersi qualche altra soddisfazione.



Secondo italiano a superare il turno in ordine temporale è stato il romano Matteo Berrettini che in 4 set e in poco meno di 3 ore ha superato il collega ungherese Fucsovics. Netta la superiorità dell’italiano che ha avuto un leggero calo di rendimento solo nel terzo set vinto infatti dall’avversario. Risultato finale: 7-6 6-2 3-6 6-1. Per il tennista romano però il sorteggio non è stato benevolo in quanto al secondo turno incontrerà proprio il nr. al mondo, Jannick Sinner.

Si profila dunque un derby da non perdere in quanto vedrà di fronte i due più talentuosi tennisti italiani. Berrettini, rientrato nel circuito solo da qualche mese a causa di un infortunio che lo ha bloccato per ben due anni, sta cercando di scalare velocemente le posizioni nella classifica ATP. Attualmente occupa il 59° posto ma è destinato a salire ancora. Le premesse per assistere ad un bel match a tinte tricolori ci sono tutte.



Ricordiamo che sull’erba di Wimbledon Berrettini ha perso in finale con Djokovic nel 2021 mentre Sinner è stato semifinalista lo scorso anno. I due italiani sono gli unici ad aver disputato almeno i quarti di finale in tutti i Major.

L’altoatesino ha avuto non poche difficoltà a superare il coriaceo e mai domo tedesco Hanfmann nr 110 nel ranking che al cospetto del più forte tennista del circuito non ha però per nulla demeritato dimostrando di poter stare ben più sopra della sua attuale posizione. L’italiano dopo i primi due set ben disputati giocando in totale scioltezza, ha rallentato i ritmi abbassando notevolmente il suo livello nel terzo set concedendo due break, poi dimezzati, facendo mettere in risalto le qualità del tedesco che in più circostanze ha retto gli scambi al punto da chiudere il set a suo favore. Nel quarto set si è rivisto un Sinner deciso a voler chiudere l’incontro a suo favore senza correre ulteriori rischi. Risultato finale: 6-3 6-4 3-6 6-3.

Un altro italiano che ha superato il primo turno è stato il torinese Lorenzo Sonego che ha vinto in tre set contro la testa di serie nr. 31, l’argentino Navone. 6-4 7-6 6-4 il risultato finale. E’ stato un incontro molto combattuto punto su punto ma che l’italiano è riuscito a portare dalla sua parte grazie ad un rendimento costante e limitando quanto più possibile il nr di errori.

Sorprendente la gara, poi interrotta per oscurità, dell’ultimo italiano sceso in campo nel giorno inaugurale del torneo londinese. Stiamo parlando di Mattia Bellucci che, dopo aver vinto i tre turni di qualificazione ha pescato nel tabellone principale la testa di serie nr. 14, l’americano Shelton. Nel match tra i due mancini l’italiano ha dimostrato di potersela giocare alla pari con il più quotato avversario riuscendo ad andare a riposo in vista della ripresa del match con un vantaggio di 2-1. Questo il parziale dell’ultimo incontro di giornata: 6-4 3-6 6-3 per il rappresentate dei nostri colori.

Per le donne solo Jasmine Paolini è riuscita a superare il turno sconfiggendo per 2-0 la spagnola Sorribes Tormo. Male Martina Trevisan e Sara Errani che hanno perso entrambe 0-2.





