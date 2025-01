Tennis, Sinner in finale agli AO anche quest’anno

Il nr 1 detentore del titolo proverà a vincere nuovamente il primo Grand Slam stagionale in Australia a distanza di un anno

Jannick Sinner è i n finale per il secondo anno consecutivo agli AO, primo Grand Slam della stagione.

L’altoatesino ha sconfitto in semifinale lo statunitense Ben Shalton, testa di serie n. 21 nella competizione australiana.

Al termine di due ore e mezza l’italiano concede quindi il bis approdando in finale dove incontrerà il nr 2 al mondo, il tedesco Zverev cha aveva vinto qualche ora prima la sua semifinale con Djokivic in seguito al ritiro del serbo al termine del primo set che il tedesco si era aggiudicato al tie break.

Nella sfida con Shalton solo il primo set è stato molto combattuto ed equilibrato. Lo statunitense ha dato il meglio di sé brekkando per ben due volte l’italoiano ad inizio del match e sul 5-5 ma Sinner ha subito controbrekkato Shalton costringendolo al tie break che l’italiano si è aggiudicato con il punteggio di 7 punti a 2.

Nei successivi due set non c’è stata partita in quanto è apparsa evidente la netta supremazia dell’italiano favorito anche da un evidente calo psico-fisico di Shalton che ha commesso molti doppi falli.

Il servizio infatti che è l’arma vincente dell’americano è venuto meno in diverse circostanze. Risultato finale 7-6 6-2 6-2. La finale Sinner-Zverev è in programma domenica 26 alle 9.30 (ora italiana)

Doppio maschile

La coppia Bolelli-Vavassori, al pari di Sinner arriva in finale per il secondo anno consecutivo. Nella passata edizione la coppia italiana non era riuscita ad aggiudicarsi lo Slam, ci proverà quest’anno.

La finale è in programma sabato 25 alle 11.00 (ora italiana). I due italiani incontreranno la coppia formata da Heliovaara H. /Patten H.

Maurizio Martino