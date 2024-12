Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 21 dicembre 2024

COPPE: QUATTRO MORI AVANZA IN CHAMPIONS

TRE SARDE ALLA GRAND FINAL DELLA EUROPE TROPHY

Due i momenti continentali che hanno caratterizzato i percorsi dei club sardi. In pole position per ordine di importanza ci sono le ragazze del Quattro Mori femminile che erano chiamate a portare a termine l’ennesima impresa in Champion League. E nonostante la sconfitta in Francia, opposte al Saint-Denis TT 93, riescono a rientrare tra le protagoniste che proseguiranno l’avventura ai quarti di finale. Determinante l’unica sfida vinta in terra transalpina da parte della cinese Hu Limei per il momentaneo pari. Sconfitte per Tania Plaian, Miriam Carnovale e la stessa orientale. Davanti all’infuocatissimo pubblico amico, quattro giorni prima, la squadra del tecnico Stefano Curcio non riesce a scardinare le barricate della favorita Linz AG Froschberg (Austria) che comunque suda freddo. La squadra locale perde di misura grazie ai due punti della fuoriclasse cinese Hu Limei, ma anche le sue compagne di squadra, la romena Tania Plaian e la vibonese Miriam Carnovale si fanno come al solito valere ma per ora le rispettive avversarie paiono imprendibili.

A Malta solo tre delle nove squadre iscritte alla Coppa Europe Trophy riescono a passare il turno che le proietta alla “Grand Final”.

Tra i maschietti emergono la Marcozzi Cagliari e il Santa Tecla Nulvi. Nel primo caso il team composto da Carlo Rossi, Federico Vallino Costassa e Massimo Ferrero ce la fa grazie allo spareggio del girone A vinto con la Marcozzi B (Mihai Rosca, Maxim Kuznetsov, Lorenzo Martinalli): Il bilancio per loro è di tre gare vinte (tra cui quella sul Muravera di Marco Poma, Alessandro Costa, Antonio Giordano), ed una persa (con il Panathinaikos).

Fa decisamente meglio il Santa Tecla Nulvi che nel girone B tritura tutte e tre le avversarie incrociate. Dall’ufficio stampa anglonese: “Affrontiamo nell’ordine la HiTT di Malta, la Marcozzi ‘B’ e il Tennistavolo Sassari (Ashimiyu Adebayo, Elia Licciardi, Alessandro Baciocchi). Contro la squadra maltese, sulla carta la meno quotata del girone, vinciamo 3-1. I due derby sardi, che si prospettano invece molto più insidiosi, vanno oltre ogni più rosea aspettativa e terminano entrambi 3-0 in nostro favore. Il primo posto nel girone ci permette di accedere direttamente alla Grand Final che si disputerà ad aprile, nelle quali le squadre qualificatesi dalle cinque regioni europee si affronteranno per la conquista del titolo. Un plauso ai nostri ragazzi Tomáš Koldas, Mattias Mongiusti, Costantino Cappuccio ed Ebrahim Gubran, capitanati da Francesco Ara, che sono stati pressoché perfetti in campo”.

Nel raggruppamento femminile dietro la imbattibile formazione ateniese del Panathinaikos emerge il Tennistavolo Sassari allenato da Elena Rozanova con le pongiste Fatimo Bello, Lisa Bressan, Laura Alba Pinna. Per le turritane vittorie sul Tennistavolo Norbello (Gohar Atoyan, Larissa Lavrukhina, Lucero Ovelar), Quattro Mori (Wei Jian, Margherita Cerritelli, Rossana Ferciug) e MITTC Malta. Oltre la squadra greca, a batterle, seppur di misura, c’è riuscito anche il Muravera TT B (Mihaela Encea, Francesca Seu, Sofia Minurri).

A1: MARCOZZI DI NUOVO SOLITARIA AL COMANDO

Marcozzi e Tennistavolo Norbello escono indenni dalle trasferte a Messina. Col punto ottenuto in extremis la formazione cagliaritana è sola al comando, ma non più a punteggio pieno, con una partita da recuperare. Mentre la squadra del Guilcer si distanzia dalla situazione drammatica delle giornate iniziali sistemandosi in una zona ancora precaria ma condivisa con altre quattro contendenti. Oltre al 3-3 a Villa Dante, infatti, ha spartito la posta pure con la Bagnolese, quattro giorni prima, nella palestra comunale di via Azuni.

Ora si attende il risultato del big match tra Apuania Carrara e Tennistavolo Sassari, rispettivamente seconda e terza forza del campionato, in ritardo di uno e due punti dalla capolista che chiuderà il girone d’andata giocando sul campo della Bagnolese.

B2 MASCHILE: SASSARI AVANZA

Il Tennistavolo Sassari agguanta la terza piazza, condivisa col Ma.Fer Perugia TT, per via del largo successo innescato nello scontro col Giovanni Castello. Dopo che Dal Fabbro ha fallito l’incontro di apertura, il resto delle gare sono di matrice sassarese con la doppietta dell’iberico Alberto Gil Cano (otto gare totali, otto vittorie) e di Tonino Pinna cui si aggiunge il riscatto di Dal Fabbro.

C1 MASCHILE: GUSPINI SENZA PIETA’

La dura legge dell’ex colpisce inesorabilmente la Muraverese che in casa sua si deve arrendere ai colpi inferti dalla capolista TT Guspini delle vecchie conoscenze Riccardo Giulio Lisci e Francesco Lai, autori di tre dei cinque punti totali. Il tabellino viene completato da Manuel Broccia capace di battere Marcello Porcu e Alberto Mattana. L’unico punto di marca sarrabese lo firma Riccardo Dessì su Lai. Il distacco della leader rispetto alla vice TT Maccheroni rimane di due lunghezze perché la formazione laziale vince di misura a Quartu sul campo de La Saetta. In vantaggio per 2-0 con le segnature di Alessandro Mercenaro e Lorenzo Piras, i locali mantengono il doppio scarto perché dopo il ko subito da Christian Ferro sul quasi insuperabile Massimo Mottola, Piras conquista il secondo acuto personale. Poi il trio saettino è costretto a cedere la posta negli incontri successivi, ma ad alimentare nuovamente le speranze è Ferro. Sul 4-4 Mercenaro, in vantaggio 2-1 si vede sorpassare alla bella. Rimane una buona prova confortante per il girone di ritorno, nonostante lo zero in classifica.

Non naviga in buone acque neppure il Tennistavolo Sassari che in Corso Cossiga deve arrendersi al Giovanni Castello. Per i turritani, oltre al punto di Luca Pinna, si registra l’esordio vincente di Nicola Cilloco, classe 2012, che batte al quinto set Stuffer.

C2 MASCHILE: IL PAULILATINO SI STACCA

Neppure il TT Carbonia riesce a frenare la marcia del TT Paulilatino 2014 che si ritrova in vetta da sola perché il TT Guspini divide la posta con un Ghilarza a caccia disperata di punti salvezza. La leader del massimo campionato regionale propone il solito quartetto esplosivo formato da Edoardo Loi, Basiru Oladimeji, Giancarlo e Nicolò Carta. I sulcitani devono fare a meno del loro n. 1 Walter Barroi ma si contrappongono con gli ugualmente agguerriti Federico Ibba, Vito Moccia e Marco Lai. Dopo quattro duelli il risultato sorride già ai padroni di casa con le doppiette del pongista nigeriano e di Loi più l’assolo di Gian Carlo Carta. Sul 5-0 entra in campo Nicolò Carta che si arrende a Moccia.

Sul 3-3 del TT Guspini interviene il giocatore del Guilcier Nicola Cuccureddu: “Premetto che quest’anno, purtroppo, tra problemi fisici che stanno falcidiando me e Briam Mele, ci stiamo allenando veramente poco. Senza contare che la C2 ha un livello veramente alto. La partita col Guspini per noi era una possibilità di recuperare qualche punto. Anche se molto forti, quelli guspinesi son comunque giocatori che soffrono i puntini e così è stato. La prima partita l’ho giocata con Luca Broccia: devo ammettere che è cresciuto tanto, sbaglia poco e ormai è di categoria superiore. Seppur giocando bene non sono riuscito a prendere neanche un set. La seconda partita ha visto Silvio Dessì contro Alessandro Faedda. Silvio, si è visto subito, era fuori partita, nervoso, non è riuscito a giocare come sa, permettendo ad Alessandro di vincere il match. Quella tra Briam contro Massi Broccia è stata una partita tiratissima al cardiopalmo finita ai vantaggi del quinto set con la vittoria di Briam. Poi purtroppo tocca a me con Fabrizio Melis. Fabrizio sbaglia poco, e non riesco a giocare a un buon livello: perdo 3-0. È di nuovo Briam, contro Luca Broccia, a fare il punto al quinto set in una partita completamente aperta a qualsiasi risultato. Sul 3-2 per noi è la volta di Alessandro contro Massi Broccia. Parte bene il guspinese che vince i primi 2 set, poi c’è il ritorno di Alessandro che riporta la parità. Nell’ultimo set, quello decisivo, parte molto bene Massi attaccando l’avversario che non riesce a giocare ai livelli precedenti. È un ottimo punto con una squadra che non a caso era prima in classifica a pari punti col Paulilatino. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di non mollare fino alla fine è cercare di salvarci. Anche lottando a una gamba sola. Buon Natale e buon tennis tavolo a tutti”.

La Muraverese sale al terzo posto battendo il Tennistavolo Decimomannu. Luca Paganelli e Cesare Mozzi palesano uno stato di forma esemplare non dando scampo ai rispettivi avversari Marco Saiu, Mariano Zucca e Mattia La Gaetana. Mario Bordigoni perde con Zucca ma si rifà a risultato acquisito su La Gaetana.

D1/A: IL CANCELLO NON SI FA OLTREPASSARE

Forse ha messo definitivamente fuori gioco un’avversaria molto tosta per la lotta alla promozione. Il Cancello Alghero domina per 6-0 il Santa Tecla Nulvi orfano del fuori quota Francesco Ara. Punti algheresi di Marco Tiloca, Carmine Niolu e dell’allenatore giocatore polacco Przemyslaw Gorski, mentre rimangono a secco i teclini Costantino Pilo che impegna però Niolu fino alla bella, Stefano Conconi e Antonio Salvatore Murgia. “Un risultato che, sebbene in parte facilitato dall’assenza del miglior giocatore della squadra di casa Ara – dice il tecnico catalano - dimostra comunque il buon livello raggiunto dai nostri atleti. Hanno giocato con determinazione e concretezza, portando a casa punti preziosi per consolidare la posizione in classifica. Nel complesso, il bilancio della stagione finora è positivo. Stiamo lavorando sodo in allenamento, e i miglioramenti sono evidenti. La dedizione dei nostri atleti e il supporto dei tecnici stanno dando i loro frutti, e sono sicuro che i risultati arriveranno con il tempo e l’esperienza. Adesso, però, dobbiamo rimanere concentrati: sabato prossimo ci attende una sfida casalinga molto impegnativa contro i giovani e promettenti atleti del Tennistavolo Sassari Young. Sarà un test importante per misurare il nostro livello, e invitiamo tutti i nostri sostenitori a venire a tifare per le nostre squadre”.

E a proposito dei baby turritani, travolgono 6-0 il Tennistavolo Oristano con le doppie realizzazioni di Simone Demontis, Edoardo Ian Eremita e Federico Casula. Gli ospiti si sono presentati con Sebastiano Urrai, Carlo Carta ed Emanuele Marras l’unico ad aver dato filo da torcere fino al quinto set a Demontis che conduceva 2-0.

Il Tennistavolo Sassari A era partito a spron battuto contro il Guilcier Ghilarza. Alexander Evans e Pierpaolo Mura non avevano avuto alcun problema con Ignazio Calderisi e Agostino Campanello. Ma è stato il guilcerino Mario Marchi a suonare la carica ospite battendo Marialaura Mura. Calderisi si supera con Mura beffandolo al quinto, e con lo stesso risultato anche Marchi su Evans, ipotecando almeno un punto pregiato per la permanenza. Le due squadre mandano in campo le riserve per l’ultima sfida in cartellone con l’ex saettino Maurizio Ledda che travolge Adolfo Simbula ripristinando la definitiva parità.

D1/B: SORPASSO IGLESIAS MA LA LOTTA È APERTISSIMA

In meno di una settimana l’ITC Enrico Fermi scala la classifica e si ritrova sola in testa. La prima sfida la supera in casa de La Saetta, dove il solo Alberto Manos (87,5%) crea seri grattacapi a Bruno Pinna e Giancarlo Pili, ma non basta. I suoi compagni non reggono il passo degli avversari e infatti Giovanni Siddu abbatte le resistenze sia di Francesco Murtas, sia di Simone Sebis. Pinna aveva superato Sebis nella prima sfida in cartellone e a Pili è toccato siglare il punto vittoria su Murtas.

Dopo tre giorni le tigri iglesienti sono ancor più performanti nei confronti del Decimomannu Verde nel recupero della terza giornata d’andata. I soliti tre non fanno sconti a Fabio Ferrabue, Marco Podda e Giovanni Paolo Soraggi.

Ma il campionato risulta incertissimo ed emozionante perché i sulcitani sono tallonati da Muraverese e Tennistavolo Quartu. La formazione sarrabese sfrutta il fattore casalingo sul TT Carbonia Bianca con la famiglia Montalbano sugli scudi grazie alla doppietta di papà Pierluigi e il punto di Luana. Completa Guido Lampis con due uscite fruttuose. Luana si arrenderà poi al quinto set ad Enrico Bianciardi, arrivato in viale Rinascita assieme a Luciano Macrì e Marco Ibba.

Il Tennistavolo Quartu va a vincere a Decimomannu. Ecco come ha vissuto questa esperienza il quartese Marco Isola: “Portiamo a casa un punteggio rotondo contro il Decimo blu, un 6-0 che non rende giustizia ai nostri avversari, autori di ottime partite, soprattutto con Carlo Orrù che gioca bene pur perdendo entrambe le partite con me e con Nicola Orani solo al quinto set. Due punti per il nostro compagno Maurizio Muzzu, che vince con Micael Belmonte e con un combattivo Antonello Mei, dimostrando di essere un giocatore di altra categoria. Chiudiamo con la mia vittoria su un migliorato ma ancora falloso Belmonte, e con Nicola contro Mei. La nostra squadra ha un organico molto competitivo per questo campionato quando può schierare la miglior formazione, perciò il nostro obiettivo non può che essere la promozione. Iglesias e Muraverese confermano di essere le squadre candidate a giocarsi la prima posizione nel campionato. A una partita dal termine del girone d'andata, sembra che il campionato sia diviso in due parti, con queste tre squadre a giocarsi la promozione, e altre quattro a giocarsi la salvezza. A metà classifica il Carbonia che sembra essere fuori dalla lotta salvezza, ma distante dalla vetta. Mancano però ancora otto giornate alla fine, perciò tutto può ancora succedere”.

D2/A

In attesa che Alghero e Olbia, le dominatrici nel nord Sardegna, si confrontino nel recupero della terza giornata, negli ultimi due round d’andata i galluresi chiudono in bellezza, prima avendo la meglio sul Tennistavolo Sassari A e poi andando a vincere sul campo del Tennistavolo Sassari C. Complessivamente Pier Paolo Melis e Antonio Trubbas arrivano a quattro successi personali, mentre il romeno Lucian Apostoleanu realizza un punto contro la C che incassa il punto della bandiera con Giuseppe Massimo Vacca. I sassaresi della A avevano invece provato a contrastare gli olbiesi con Antonio Mandras e Paolo Bertulu.

Di cinque punti il bilancio dell’Alghero che deve spartire i punti col Santa Tecla Nulvi. In vantaggio per 2-0 con Salvatore Motzo e Salvatore Zinchiri, i teclini rispondono con un momentaneo sorpasso firmato da Egidio Zamara (2) e Mark Dean Anderson. Pareggio definitivo da parte di Zinchiri. Due giorni dopo vanno ad espugnare il campo del Sassari A con realizzazioni di Motzo (2), Massimiliano Salis (2) e Zinchiri. I locali vanno a segno con Paolo Bertulu su Efisio Pisano. Passano altre 48 ore e conquistano altri due punti nell’anticipo della prima giornata di ritorno, con un sontuoso 6-0 nel derby cittadino con Il Cancello. Sistemano i conti ancora Motzo, Salis e Zinchiri.

Il Santa Tecla Nulvi chiude il girone al terzo posto battendo Il Cancello Alghero. Zamara e Anderson fanno tutto da soli, mentre tra i cancellini sono Fabrizio Piras e Angelo Nearco a rendere meno amara la disfatta.

D2/B

L’ITC Enrico Fermi, a punteggio pieno, vince lo scontro di vertice con il TT Guspini e lo raggiunge al comando con una gara da recuperare. Il commento scritto di Maurizio Vacca: “In quel della storica sala ex Enaoli di Iglesias ospitiamo il TT Guspini per una partita che aveva tutte le premesse per essere equilibrata e nella quale alla fine ci siamo imposti con un secco 5-1. Risultato per niente scontato. Partiamo a razzo con Roberto Pili che ha messo subito le cose in chiaro confondendo le idee al giovanissimo under 13 Armando Casti. L’incontro termina rapidamente 3-0. Nel secondo incontro, assistiamo ad una sfida dalle sorti incerte tra Mauro Usai e il promettentissimo giovane 17enne Christian Liscia. Si va sull’1-1 dopo entrambi i set aggiudicati ai vantaggi. Nel terzo e nel quarto set la proverbiale calma e l’esperienza di Mauro, seppur con tanta fatica, gli consentono di prevalere sull’agguerritissimo Christian. Nel terzo incontro il Guspini ha provato a dare una scossa alla partita: Sergio Vacca, in ottima forma, va a condurre subito 2-0 su di me che, rendendomi finalmente conto di essere in campo, tento di risollevare le sorti pareggiando 2-2. Ma un crollo di concentrazione e i continui attacchi dell’avversario mi fanno ritrovare nuovamente col punteggio in forte svantaggio; nonostante il break del time out chiamato strategicamente dai miei compagni di squadra dalla panchina, finisco col perdere decisamente il quinto set, dando il punto alla squadra ospite. Per un attimo mi era sembrato di rivivere la semifinale del torneo Open Over 4000 dello scorso giugno disputata sempre contro Sergio V. e conclusa anche quella volta al quinto set. Quel giorno vinse il sottoscritto, ma stavolta ha prevalso meritatamente Sergio.

Nel quarto incontro va a segno ancora Mauro Usai con un netto 3-0 contro William Casti, ma la vera svolta arriva al quinto incontro dove Roberto Pili, ancora in fase di recupero della sua forma migliore dopo un delicato intervento al ginocchio, facendo vedere sprazzi di tennistavolo davvero notevoli, e facendo valere la sua esperienza in campionati ben più difficili, regola i conti contro Sergio Vacca per 3-0. Nel sesto incontro, che ormai non contava molto ai fini del risultato, è nuovamente il mio turno contro Christian Liscia. È stata una partita difficile contro un avversario molto forte e di tutto rispetto, superato di misura 3-2, dopo un lungo match. A volte perdevo la calma, ma ho cercato di sfruttare ogni opportunità che mi veniva concessa e il fatto di essere sceso in campo a risultato già acquisito mi ha permesso di esprimermi con più serenità e incisività. Il supporto di Roberto Pili dalla panchina è stato fondamentale. Continua dunque il nostro cammino a punteggio pieno, ma è certamente prematuro tirare le somme o azzardare dei pronostici riguardo l’esito finale del nostro girone, anche perché non abbiamo ancora incontrato tutte le squadre. La strada per l’accesso ai play off è ancora lunga e ci sarà sicuramente da battagliare. Sicuramente dopo questa giornata di campionato siamo molto contenti e soddisfatti delle ottime prestazioni di tutta la nostra squadra, maggiormente consapevoli di avere le carte in regola per poter centrare l’obiettivo dei play off”.

Primo successo stagionale per il Paulilatino nei confronti del Tennistavolo Oristano Rossa. L’ex Carlo Maulu non si fa impietosire e anche i suoi compagni di scuderia Ignazio Piras e Giuseppe Mellai non vanno per il sottile. Piccolo ruggito oristanese con Antonio Angioni.

D2/C

L’Azzurra Cagliari perde l’imbattibilità ai danni della Marcozzi Reds che ora la raggiunge, a punteggio pieno, in cima alla graduatoria. Per i vincitori segnature di Davide Mameli, Riccardo Esposito (2) e Luca Pinna. Francesco Giordano ha provato a tenere in partita gli azzurrini frenando sia Pinna, sia Mameli.

Terzo risultato utile consecutivo per la Marcozzi Boss, terza forza del campionato, che va ad impattare in casa del Decimo Gialla. Dopo i primi quattro confronti i locali sono in vantaggio 3-1 grazie alla doppietta di Salvatore Garau e a Francesco Mela. Di Andrea Franceschi la risposta bossiana. Ma nelle ultime due sfide a referto Mela dissipa il 2-0 nei confronti di Licio Rasulo e il neo entrato Giuseppe Curreli non ha problemi nel siglare il 3-3 definitivo su Aldo Franceschi.

D2/D

La capolista Saetta Verde pareggia e la Marcozzi Shark ne approfitta per affiancarla in cima. I quartesi affrontano una vivace Marcozzi Young che passa con Samuele Sotgiu, subito rintuzzato da Gabriele Aresu ma Mattia Cabitza riporta in avanti i cagliaritani, prima che Sara Floris riappiani nuovamente il divario. Infine Aresu risponde al nuovo vantaggio di Sotgiu.

Gli squali marcozziani invece prevalgono nettamente sul Tennistavolo Quartu Verde con Marco Musmeci, Donato Melis e Mirko Lampis. Ad appena una lunghezza dal tandem di testa c’è il Tennistavolo Quartu Giallo che espugna il Palatennistavolo di via Crespellani, campo del Quattro Mori Baby. Due sono le partite aggiudicate da Gianni Capaccioli, una da Gianpaolo Manca e Gianfranco Ibba. Punti locali di Gian Paolo Collu e Alice Maria Meloni.

D2/E

Incontrastata la marcia a punteggio pieno della Muraverese Young che col Muravera TT ottiene il quarto successo consecutivo. Sugli scudi Alberto Piras, Federico Cuccu, Marco Dessì.

Segue a sei punti la Muraverese Old che infligge anch’essa un 6-0 ma allo Sporting Lanusei con la consolidata ditta formata da Antonio Agostinelli, Francesco Marotta e Roberto Deiana.

Nella restante gara della giornata il Muravera B batte 4-2 lo Sporting Lanusei B. Punti sarrabesi con Ilaria Porcu (2), Gavino Mela e Emilio Useli. Di Alessandro Sale la controrisposta ogliastrina.

Nella foto: Il Santa Tecla Nulvi festeggia il passaggio di turno nella Europe Trophy