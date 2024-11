Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 30 novembre 2024

CONFERME E RITORNI NELLA FITET NAZIONALE

Anche dalla Sardegna non mancano gli elogi per la conferma di Renato Di Napoli alla guida della FITeT nazionale. Una notizia che ovviamente è stata accolta favorevolmente dall’intero consiglio regionale guidato da Simone Carrucciu.

A questa importante riconferma si aggiunge anche il ritorno di Raffaele Curcio (presidente della Marcozzi Cagliari e già in passato più volte presidente della FITeT regionale) su una poltrona del consiglio federale che condividerà assieme ad una formazione competente e motivata composta anche da Carlo Borella, Paolo Pietro Puglisi, Leonardo Scardigno, Francesca Iebole, Gianluigi Righini, Raffaele Curcio e William Santini, Giada Rossi, Fabio Roncolato, Filomena Della Gloria.

“A nome di tutto il movimento isolano faccio gli auguri a Renato Di Napoli per questa acclamatissima conferma e a tutto il consiglio eletto - dichiara Simone Carrucciu - e allo stesso tempo mi complimento con Raffaele Curcio affinché possa affrontare serenamente e col piglio giusto questa nuova esperienza quadriennale nel nome del bene comune”.

CIP SARDEGNA: PREMIATI TENNISTAVOLO NORBELLO E MURAVERESE TT

Era da tre anni che il Comitato sardo paralimpico non organizzava la tradizionale cerimonia delle benemerenze dove confluiscono sia le attestazioni meritorie provenienti dalla sede centrale romana, sia quelle pervenute e vagliate dal CIP Sardegna.

In una serata festosa tenutasi a Cagliari presso la sala conferenze dell’Holiday Inn tra un centinaio di nomi propri e di società sportive scanditi dal presentatore ufficiale Matteo Bruni anche il Tennistavolo ha avuto due fugaci momenti di gloria. Una stella di bronzo se l’è meritata il Tennistavolo Norbello, nel 2021, per l’attività profusa nell’ambito paralimpico in qualità anche di prima società nell’isola ad aver intrapreso un percorso aperto ai pongisti con disabilità. Dello stesso anno è invece il fantastico scudetto conquistato dalla ASD Muraverese TT nelle serie A1 CIP 6-10 riservata agli atleti in piedi con protagonisti gli atleti Luca Paganelli (presente martedì a Cagliari assieme al presidente Gianluca Mattana), il suo compagno Andrea Manis e l’accompagnatore Mario Bordigoni. A premiarli è stato il presidente FITeT Sardegna Simone Carrucciu, presente alla cerimonia non solo per ritirare la Stella di bronzo della società guilcerina ma anche come pluriennale componente della giunta CIP Sardegna e stretto collaboratore del Commissario Sandrino Porru, apripista del movimento paralimpico sardo sin dagli anni ottanta, che ha fatto gli onori di casa. Di sicuro ulteriori premi non si faranno attendere in futuro, a partire dall’annata agonistica 2024.

A CAGLIARI UN CENTINAIO DI PONGISTI PREPARANO LA VOLATA FINALE DELL’ANNO SOLARE AGONISTICO

Un torneo Open al primo dicembre ci sta proprio bene. La Marcozzi Cagliari ha pensato di organizzarlo nell’impianto di via Crespellani, sempre in collaborazione con la FITeT Sardegna approfittando della lunga pausa dei campionati che riprenderanno a ridosso del periodo pre natalizio. Due le proposte di questo nuovo appuntamento domenicale che ha fatto registrare un centinaio di iscrizioni. Alle 10 del mattino comincia la gara Singolo Misto Over 3000M/300F alla quale possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri (Maschi e Femmine), classificati Over 3000 (Maschi) e Over 300 (Femmine) delle classifiche Nazionali al 27 Ottobre 2024.

Dalle 15:00 via al Singolo Misto Over 1000M/100F; anche in questo caso possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri (Maschi e Femmine), classificati Over 1000 (Maschi) e Over 100 (Femmine) delle classifiche Nazionali al 27 Ottobre 2024. Ai Tornei Open sono ammessi a partecipare anche atleti tesserati per Società con sede in altre Regioni.

RECUPERI DALLA C1 ALLA D2

Il Tennistavolo Guspini diventa capolista del girone O della C1. Ma non è solo perché dopo la vittoria sul Castello nel recupero della terza giornata coabita con altre tre formazioni, tra cui la Muraverese. Però la Dynamo ha già cinque gare all’attivo, la formazione sarrabese quattro e il TT Maccheroni appena tre, proprio come il club del medio Campidano che quindi si trova anche a punteggio pieno. Nel match romano solito exploit di Riccardo Giulio Lisci che dopo una splendida tripletta conserva l’imbattibilità dopo otto gare disputate. Contribuiscono a questo nuova vittoria i suoi compagni Manuel Broccia e Francesco Lai.

In serie D1/B il TT Carbonia Bianca si posiziona al quarto posto in classifica, a quota sei punti, grazie al superamento della sfida con il Tennistavolo Decimomannu Verde, penultimo nella graduatoria e mai vittorioso. I sulcitani sfruttano il fattore casalingo esibendo un Marco Ibba particolarmente ispirato, capace di abbattere le resistenze sia di Andrea Decroce, sia di Fabio Ferrabue. Dopo aver sbloccato il risultato su Daniele Pitzanti, Luciano Macrì concede l’unico punto agli ospiti, realizzato da Decroce. Punti anche di Enrico Bianciardi su Ferrabue e di Pili su Pitzanti.

A valanga l’ITC Enrico Fermi sul Paulilatino nel recupero della prima giornata del girone B della D2. Si registrano le doppie segnature di Roberto Pili, Sergio Aramu e Maurizio Vacca. La formazione paulese si era invece schierata con Giuseppe Mellai, Pasqualino Putzolu e Giovanni Careddu.

Primo successo stagionale del Decimo Gialla nel girone C. Grazie alle prestazioni positive di Salvatore Garau (2), Aldo Franceschi (2) e Francesco Mela (1) sono riusciti a violare il campo del Torrellas andato a segno una volta sola con Massimo Carta superiore a Efisio Riccardo Sirigu.

Infine nel girone E si completa il tabellino della prima giornata con due derby formato famiglia. In casa Muravera TT la squadra B supera le nipotine per 4-2. Gavino Mela mattatore con una doppietta, ma vanno a punti anche Ilaria Porcu e Emilio Useli. Dall’altra parte del tavolo si fa valere nettamente Claudia Melis su Useli e Porcu. All’asciutto Francesca Giglio e Emma Useli.

A Lanusei Matteo Mulas e Alessandro Sale fanno la differenza, spartendosi i quattro punti necessari allo Sporting B per prevalere sullo Sporting andato a segno due volte con Diego Palmas e David Mereu. Tra i vincitori hanno giocato pure Manuel Vacca e Francesco Mucelli. Nell’altra compagine collezionano presenze Matteo Deplano e Riccardo Albai.

Nella foto la squadra dello Sporting Lanusei