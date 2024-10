Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 31 ottobre 2024

WTT FEEDER A CAGLIARI: TRA RINGRAZIAMENTI SOLENNI E VOGLIA DI RIPETERSI

Cosa resterà di questo WTT Feeder terminato lo scorso 27 ottobre a Cagliari? Sicuramente un ottimo ricordo per l’arrembaggio mondiale di pongisti bravi, mai visti tutti assieme nella nostra regione e capaci di emozionare il popolo sardo che ha seguito le vibranti vicende sia dal vivo, sia attraverso le dirette diffuse sul canale YouTube.

Rimarrà impresso anche a tante persone non addette ai lavori perché l’impatto mediatico dell’evento ha raggiunto livelli propagandistici notevoli grazie ad una fruttuosa collaborazione tra professionisti della comunicazione.

Ma lascerà il segno soprattutto nell’anima del Comitato isolano della FITeT non intimorito davanti alla grandezza di una manifestazione inglobata nel circuito pongistico che abbraccia località di tutto il pianeta.

Il presidente Simone Carrucciu raccoglie complimenti da tutti i fronti perché è riuscito, come già accadde per i Campionati Italiani Assoluti, a creare una cordata infrangibile combinando forze istituzionali e sportive entrambe consapevoli delle qualità incarnate dall’avvenimento internazionale.

E non si stancherà mai di ringraziare la Regione Sardegna che si è espressa attraverso l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e l’assessora regionale allo Sport Ilaria Portas. A loro si aggiunge il Comune di Cagliari che al Pala Santoru è stato rappresentato dall’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. Sull’altro fronte nulla si sarebbe potuto concretare senza il benestare della Federazione e del suo presidente Renato Di Napoli ormai consapevole del fatto che dalla Sardegna può sempre trovare persone motivate, e soprattutto volitive nell’ambito lavorativo.

Una sponda emotiva e robusta Carrucciu l’ha trovata anche nel CONI sardo, con il suo presidente Bruno Perra che sistematicamente si compiace della FITeT regionale e delle sue iniziative sempre accattivanti.

Il resto l’hanno fatto gli atleti e coloro che si sono prodigati per farli giocare e soggiornare in assoluta tranquillità. Il pubblico visto sulle gradinate si è divertito perché anche un loro beniamino corregionale, Johnny Oyebode, si è superato assieme con Gaia Monfardini vincendo per la prima volta nella loro carriera un doppio misto al WTT. Ma la finale aveva un che di speciale perché dall’altra parte della retina c’erano altri due italiani: Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin.

Con la presenza del FAR (Fiduciario Arbitro Regionale) e arbitro internazionale Emilia Pulina, la Sardegna si è espressa con professionalità anche nella direzione dei match.

Affiora già un po’ di nostalgia, ma perché non distrarsi studiando qualche altra mossa che possa ricollocare la Sardegna pongistica al centro dell’attenzione mondiale?

IL PRIMO TORNEO GIOVANILE OSPITATO A NULVI

Arriva la prima stagionale per i protagonisti dei settori giovanili. E l’affluenza al Palasport di Nulvi si preannuncia interessante. Ora non resta che attendere i responsi sanciti dall’atteso torneo individuale di venerdì primo novembre 2024, scisso in ben dodici competizioni equamente distribuite tra femminucce e maschietti.

I primi ad occupare i tavoli, alle 10:00, saranno le categorie under 21 e under 13. Due ore più tardi entrano in scena gli under 17 e gli under 11. Dalle 14:30, infine, chiuderanno la maratona gli iscritti all’under 19 e all’under 15.

Per la società anglonese è un nuovo banco di prova per mostrare le proprie abilità organizzative ampiamente esibite in occasione di precedenti competizioni analoghe e anche nel corso delle gare interne di livello nazionale con la A2 e la B1 maschile.

QUATTRO MORI SCONFITTA IN CHAMPIONS

La gloriosa Quattro Mori, già vincitrice della Europe Cup Woman nel 2023 e quasi semifinalista in Champions la stagione successiva, esordisce con un risultato negativo nel primo turno della più importante competizione continentale targata 2024-2025. Nella trasferta di Linz, in Austria, la compagine di casa si impone per 3-1. L’unico punto del club sardo lo sigla l’attaccante russa Elizabet Abraamian che per un soffio, in gara quattro ha rischiato di riportare le sue in una situazione di parità, ma sul 2-2 ha perso di misura (6-5) il set “corto” decisivo. Nelle altre gare sono risultate perdenti sia la romena Tania Plaian, sia la magiostrina Arianna Barani. Nulla è ovviamente compromesso perché il girone C ,in cui è compresa, prevede gare di andata e ritorno. Le altre partite da affrontare nelle prossime settimane, sono quelle contro la francese Saint-Denis TT 93 e il Linz in casa (13 novembre e 16 dicembre), e poi trasferta in Francia il 20 dicembre.

A1: MARCOZZI PRIMISSIMA

VINCONO I QUATTRO MORI

Nel quartier generale di via Crespellani a Cagliari il gruppo padrone di casa esulta per il recente mercoledì da leoni e leonesse che ha caratterizzato la doppia gara in contemporanea della Marcozzi e della Quattro Mori. Sotto i lumen del Palatennistavolo i maschi incrementano la striscia positiva superando un Circolo Prato menomato a causa dell’infortunio occorso al romeno Ksaba Kun. Ma sono stati proprio i toscani ad andare in vantaggio con Allegranza: allo sprint ha ragione sul russo Denis Ivonin che aveva rimontato due set di svantaggio. Ma con i due punti sicuri concessi dallo straniero ospite i marcozziani non sbagliano più un colpo grazie a Carlo Rossi, all’indiano Jeet Chandra, a Federico Vallino Costassa e allo stesso Ivonin. Ora la capolista ha un vantaggio di quattro lunghezze sulle inseguitrici.

Nell’area a fianco le donne locali vincono agevolmente il derby sul Tennistavolo Sassari che dopo quattro gare è ancora a zero punti.

Per le more segna due volte la russa Elizabet Abraamian su Elena Rozanova e Tatiana Garnova. Momentaneo pareggio turritano con la portoghese ai danni di Arianna Barani, ma a completare il 4-1 finale ci pensa Miriam Carnovale che abbatte le resistenze prima della nigeriana Fatimo Bello che sopravanzava per 1-2 e poi di Rozanova.

Sempre in A1 femminile la leader Muravera TT incappa nella sua prima sconfitta stagionale cedendo in casa delle campionesse d’Italia del Castel Goffredo che le raggiunge in vetta con una gara in meno. L’unico punto di marca sarrabese lo fa registrare Valentina Roncallo. Assenti le russe Vorobeva e Vishnyakova che sono state sostituite da Giulia Cavalli e dalla romena Roxana Istrate.

Sabato 2 novembre 2024 il Tennistavolo Norbello maschile ospita l’Apuania Carrara campione d’Italia e il Tennistavolo Sassari ospita la Virtus Servigliano. Due giorni più tardi la squadra guilcerina va a giocare sul campo della matricola Virtus Servigliano.

A2 MASCHILE: RESTA IN VETTA UNA SARDA

A riposo Il Santa Tecla Nulvi nel girone A, c’è stato un cambio di testimone nella posizione più alta del girone B. La Marcozzi non è più a punteggio pieno per effetto del ko subito a Mulinu Becciu da parte del Torre del Greco che la raggiunge a quota 4. La giornata no ha investito tutti e tre i giocatori di casa anche se Lorenzo Martinalli ha di che recriminare per aver ceduto la posta ai vantaggi del quinto set nella gara d’esordio. Il romeno Mihai Rosca ci ha messo una pezza agguantando il momentaneo pareggio, poi seguono tre pappine consecutive dove sono rimasti doloranti nell’ordine Maxim Kuznetsov, Rosca e Martinalli.

In vetta, con cinque punti, si ritrova un duo: Muravera TT e Tennis Tavolo Lucca. Il club sarrabese risolve nel migliore dei modi la gara giocata a Pescara. I giocatori dell’Antoniana sbloccano, i sarrabesi si ricompongono assistendo al risveglio di Antonio Giordano che ritrova la marcia perentoria perduta nella seconda giornata con una splendida doppietta. Marco Poma e lo spagnolo Daniel Torres Camacho fanno il resto.

B1: CROLLO TECLINO. E SONO TRE IMPRODUZIONI CONSECUTIVE

Niente da fare. Neppure l’innesto di Dario Loreto è servito al Santa Tecla Nulvi per scrollarsi di dosso lo zero in classifica. La seconda sconfitta davanti al proprio pubblico è maturata dopo la nona partita quando Alexandros Diakoumakos è franato davanti al gioco arrembante del giocatore del TT Enjoy Costantino Casassa. I quattro punti dei padroni di casa portano la firma dello stesso Diakoumakos (1), del bulgaro Petar Vassilev (2) e di Loreto.

B2: MURAVERA “A” ANCORA COME UN BOLIDE

In casa Muravera TT si collezionano due buone notizie. Mentre vola la formazione A, ancora a punteggio pieno dopo quattro gare, la B finalmente ottiene il primo lampo stagionale allontanandosi dall’ultimo posto, benché con una gara in più.

Quanto alla leader del girone F, la supremazia sul campo del Roma Ping Pong è stata lapalissiana. Gli invincibili quattro intascano cinque vittorie senza colpo ferire: l’iberico Sergi Gomez Peris fa doppietta, Vincenzo Carmona, Alessandro Costa e Simone Cagna si regolano di conseguenza.

I fratelli minori si concentrano all’inverosimile per fare bella figura nel match salvezza a Camerino, contro una compagine che come loro non aveva mai vinto. Sugli scudi il sangavinese Gioele Melis che sottomette ben tre avversari. Una soddisfazione a testa per Nicola Pisanu ed Emanuele Cuboni.

Brutto tonfo casalingo per il Tennistavolo Sassari che veleggiava a punteggio pieno, ma contro la corazzata TT Maccheroni, nessuno dei turritani è stato capace di realizzare almeno il punto della bandiera. Una scusante potrebbe essere l’assenza dello spagnolo 100% Alberto Gil Cano, ma ipotizzando il suo apporto pieno, la sconfitta sarebbe maturata ugualmente anche se il veterano Tonino Pinna ha perso due gare al quinto set, di cui una ai vantaggi. Con l’esperto pongista di casa hanno partecipato alla debacle Elia Licciardi e Marco Dal Fabbro.

C1: SARDE A SECCO

Secondo capitombolo stagionale per il Tennistavolo Sassari, vittima come la B2 della ingordigia dei Maccheroni romani, primi in graduatoria, che sbancano Corso Cossiga con un guizzo nella nona e decisiva partita. Tutto era cominciato bene per i locali che grazie a Laura Alba Pinna e Luca Baraccani hanno costruito un vantaggio di sicurezza. Dopo quattro gare, grazie al bis di Baraccani il vantaggio rimane immutato. Passano altri due match e la situazione è di 4-1 col punto di Alberto Ticca (che ha preso il posto di Luca Pinna). Poi succede di tutto con Baraccani e Ticca che perdono le loro sfide al quinto set e infine Laura Alba Pinna ingaggia una sfida particolarmente tirata dove nei primi due set perde ai vantaggi (uno addirittura si chiude 24-22 per l’ospite) e alla fine getta la spugna durante il terzo parziale.

La vicecapolista Dynamo Roma è corsara sul campo de La Saetta Quartu schieratasi con Christian Ferro, Alessandro Mercenaro, autore di due segnature, e Lorenzo Piras che ne realizza una. I saettini condividono l’ultima posizione con Il Castello Roma. La società capitolina, causa guasto elettrico nell’impianto in cui giocano, si è vista costretta a rinviare la gara contro il TT Guspini, avvisato la mattina della gara.

C2: IL TT GUSPINI INSISTE

Il TT Guspini prosegue impassibile la sua cavalcata esente da errori. La terza vittima consecutiva è stata la Muraverese. Ecco la testimonianza di uno dei protagonisti, Silvio Dessì: “Bella vittoria in casa degli amici della Muraverese; il 4-2 lo si deve all'ottima prova dei miei compagni di squadra che non si sono fatti intimorire di fronte a giocatori esperti e di livello. I nostri avversari fanno esordire Cesare Mozzi, giocatore di categoria superiore, che infatti vince entrambi gli incontri per la sua squadra. Piuttosto agevolmente con Massi Broccia, che non si adatta al puntino avversario, molto più combattuto contro un ottimo Luca Broccia che cede solo al quinto set. Vinciamo gli altri incontri e portiamo a casa la vittoria grazie ai due punti miei su Marco Cocco e Mario Bordigoni, entrambi per 3-0 e alle due grandi prestazioni di Luca contro Chessa per 3-1 e di Fabrizio Melis su Cocco per 3-0”.

Ad inseguire la capolista si è inserito il Paulilatino 2014, ripresosi definitivamente dopo il passo falso iniziale al Palatennistavolo di Cagliari. Nel derby delle matricole giocato a Decimomannu, la formazione guilcerina ha ipotecato i due punti dopo i primi 4 incontri senza concedere alcun set ai padroni di casa. Ha cominciato Giancarlo Carta, seguito dall’ex Edoardo Loi. Sorprende il 3-0 di Nicolò Carta inflitto a Mariano Zucca. Poi ancora Loi regola Marco Saiu che in precedenza aveva lasciato la posta a Giancarlo Carta. Nelle ultime due ininfluenti sfide Zucca si riscatta battendo Gianni Pintus subentrato a Giancarlo Carta, e nell’ultimo incontro Mattia La Gaetana non lascia alcun set a Nicolò Carta.

Un match a due facce caratterizza la sfida tra Carbonia Blu e Marcozzi. I sulcitani vanno sul 3-0 con Walter Barroi, Federico Ibba e Vito Moccia. I marcozziani riacciuffano il pareggio con Stefano Sedda, Gianluca De Vita, che si trova sotto 2-0 nei confronti di Moccia e infine con Giuseppe Lepori su Ibba.

“Dopo due stagioni in C1 ho preferito iniziare la stagione in C2 per dare il meritato spazio a Manuel Broccia nella categoria superiore – continua il guspinese Silvio Dessì - e anche per il mio attuale deficitario stato di forma. Nonostante ciò abbiamo iniziato bene il campionato con tre vittorie su tre grazie alla crescita di Luca Broccia e alla inossidabile grinta di Massi Broccia e Fabrizio Melis. Gioco in una C2 decisamente di buon livello grazie alla presenza di diversi giocatori di spessore, dove vedo sicuramente il Paulilatino netta favorita per la vittoria finale. A giocarsi le retrovie secondo me noi, Muraverese se gioca al completo, e il Carbonia. Buon campionato a tutti”!

D1/A: IL CANCELLO SOLA IN VETTA

Il Cancello Alghero ha ospitato il Tennistavolo Guilcer Ghilarza nella terza giornata del campionato di D1, concludendo l’incontro con un netto 6-0. Dall’ufficio stampa della società catalana: “La formazione titolare composta da Carmine Niolu, Przemyslaw Gorski e Marco Tiloca ha dominato ogni sfida. Niolu ha aperto con una vittoria sofferta, vincendo per 3-1 in una partita dove ogni punto è stato sudato. Gorski ha poi seguito con un dominio per 3-0, mostrando tecnica e freddezza assolute. Tiloca ha conquistato il terzo punto per Il Cancello con un altro netto 3-0, portando l’entusiasmo del pubblico alle stelle. Niolu, ritornato in campo, ha ottenuto una nuova vittoria per 3-1, e infine Gorski e Tiloca hanno chiuso il match con altri due 3-0. Questa vittoria porta Il Cancello al comando della classifica a punteggio pieno, in attesa del prossimo incontro casalingo contro il Tennistavolo Sassari A”.

Nel match fraterno di Corso Cossiga il Tennistavolo Sassari A sconfigge il Libertas Ping Pong Monterosello. Interviene il presidente dei vincenti Marcello Cilloco: “Per noi si tratta di un derby e pertanto i bambini hanno giocato senza tecnico in panchina, nonostante ciò hanno prevalso contro i veterani del Monterosello per 4-2. I ragazzi stanno crescendo costantemente e soprattutto lo stanno facendo insieme. La partita non è stata per niente facile, dopo che Federico Casula ha prevalso su Samuel Paganotto, il Monterosello si è portato avanti per 2-1 con due partite vinte sul filo di lana prima da Gianfelice Delogu su Simone Demontis, poi di Sergio Idini su Edoardo Ian Eremita. I ragazzi sono entrati in campo al giro di boa determinati e concentrati e senza lasciare sul campo neanche un set hanno vinto le ultime tre partite. Federico con Gianfelice, Edoardo con Samuel ed infine Nicola Cilloco, subentrato a Simone, contro Gigi Scudino che ha sostituito Sergio Idini. L'obbiettivo è la salvezza ma sono sicuro che si potranno togliere qualche soddisfazione nel proseguo del campionato”.

D2/A: FRENATA L’ASCESA DEL TENNISTAVOLO SASSARI A

Mezzo passo falso da parte della capolista Tennistavolo Sassari A che spartisce i punti con Il Cancello Alghero. Dall’ufficio stampa del team algherese: “Conquistiamo il primo punto stagionale in una partita combattuta. Fabrizio Piras ha aperto le marcature con una vittoria su Paolo Rosatelli, in un match dove ogni set è stato conteso fino all’ultimo. Successivamente, Claudio Ruggiu ha giocato un incontro pieno di tensione, rimontando da un iniziale svantaggio di 2 set a 1 per vincere infine 3-2 su Francisco Javier Duarte. Il Tennistavolo Sassari A ha reagito prontamente con Paolo Bertulu che batte Angelo Nearco. Ruggiu è tornato in campo per un altro match acceso, lottando punto su punto fino a prevalere 3-2 su Rosatelli. Tuttavia, nei successivi incontri il Tennistavolo Sassari A ha trovato nuovi spiragli: Piras è stato sconfitto con un netto 3-0 da Bertulu e Giuseppe Pirisi, subentrato nell’ultimo match, ha dato il massimo, ma è stato superato per 3-0 da Duarte, fissando il punteggio finale sul 3-3.

“È stata una partita intensa, punto su punto – dichiara Fabrizio Piras – dove entrambe le squadre hanno dato il massimo. Penso che il pareggio rispecchi quanto combattuto sia stato l’incontro. Certo, c’è sempre un po’ di amarezza perché avremmo voluto portare a casa la vittoria, ma siamo comunque soddisfatti della prestazione di squadra. Tutti hanno contribuito, e questo pareggio ci dà ulteriore carica per le prossime sfide. Sappiamo che possiamo ancora migliorare, e siamo pronti a lavorare sodo per farlo”.

Il Tennistavolo Sassari B si impone sui fratelli della C per 5-1. Punti di Stefano Ganau (2), Mattia Carrus (2) e Marco Pirisi. Per gli avversari va a segno Antonio Virdis.

D2/D: CONFRONTI QUASI AMICHEVOLI

Per l’opportunità concessa dal comitato di poter rinviare le gare in occasione del WTT Feeder di Cagliari, tra D1 e D2 se ne sono giocate pochissime.

Nei due derby del girone la Marcozzi Shark prevale sulla Marcozzi Young con doppietta di Mirko Lampis e Antonello Concas e punto singolo di Donato Melis. I promettenti avversari realizzano con Samuele Sotgiu.

Nel derby di famiglia in casa Tennistavolo Quartu le ostilità terminano con un salomonico pari. La formazione Verde realizza con Davide Portas (2) e Marco Orani. Il team “Giallo” risponde con Gianfranco Ibba (2) e Gianni Capaccioli.

D2/E: MURAVERESE YOUNG VITTORIOSA

Scontro societario in casa Muraverese con la formazione “Young a singhiozzo” che prevale sui veraci Old, facenti la voce grossa solo col pimpante Francesco Marotta autore di due punti. Sul fronte opposto si mettono in mostra Alberto Piras (2), Marco Dessì e il presidente Gianluca Mattana.

Nella foto: I vincitori del doppio misto al WTT Cagliari Oyebode e Monfardini (Nonsolofoto Cagliari)