Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 4 ottobre 2024

TROFEO CONI: LA DELEGAZIONE FITET SARDEGNA DIFENDE IL TITOLO VINTO NEL 2023

Contentezza allo stato puro negli aeroporti di Elmas e Fertilia gremiti dai piccoli sportivi che rappresenteranno lo sport sardo in occasione del Trofeo CONI che per l’edizione 2024 (dal 3 al 6 ottobre) è ospitato a Palermo e a Catania.

E tra quelle presenti non poteva mancare la rappresentativa della FITeT Sardegna, detentrice del titolo conseguito lo scorso anno in Basilicata, guidata dal tecnico regionale Francesca Saiu che dopo una meticolosa osservazione dei candidati all’ambita maglia ha scelto Federico Casula, Edoardo Ian Eremita (entrambi del Tennistavolo Sassari) e Anna Dessì (Muravera TT). Sono loro che si cimenteranno nel singolo maschile, femminile e nel doppio misto; con tutte le loro forze proveranno a difendere l’ambito titolo.

L’unico esperto di manifestazioni simili è Federico Casula che lo scorso anno fece parte della squadra vincitrice nel palazzetto dello sport di Pisticci (Matera) composta anche da Luca Broccia, Marialaura Mura e Laura Alba Pinna.

Gli altri due dovranno fare i conti con l’emozione ma quanto a bravura da mettere in campo non sono secondi a nessuno. Anna è costantemente messa sotto torchio dalla sua allenatrice di club (proprio Saiu) mentre Edoardo Ian ha fatto vedere anche di recente di che pasta è fatto. Ecco che cosa ha dichiarato Francesca Saiu prima dell’imbarco: “Andiamo a difendere il titolo anche se la squadra è molto giovane (con due dodicenni e un tredicenne). Il tipo di competizione è simile a quella del Trofeo Transalpino, dove la forza della donna vale quanto quella dell’uomo; l’anno scorso in Lucania Laura Pinna fece la differenza perché la più forte di tutte, quest’anno abbiamo una bimba alla sua prima esperienza in questa manifestazione che proverà a dire la sua ma senza alcuna certezza. Federico Casula è reduce da una buona prestazione alle qualificazioni al WTT di Lignano, mentre Edoardo la settimana scorsa ha vinto il primo open della stagione a Cagliari. Ho a che fare con tre ragazzini molto volenterosi, vogliosi di fare bene e ce la metteranno tutta.”

Francesca è dal 2016 che si misura con il Trofeo Coni: “Verremo accolti in una bellissima struttura ricettiva a Terrasini (Palermo). Tutti amiamo questa manifestazione perché si percepisce lo spirito sportivo stando a contatto con ragazzi che praticano altre discipline. Insieme si rafforza lo spirito d’appartenenza alla regione; eppoi le cerimonie inaugurali e finali sono molto carine. Trascorreremo tre giorni tutt’altro che stressanti, al contrario di altre manifestazioni, perché si unisce l’utile al dilettevole. Daremo il massimo sperando di andare il più lontano possibile.”

GRANDE ATTESA PER I PRIMI TORNEI REGIONALI A NORBELLO

A Norbello i campionati d’alta quota sono cominciati con tante emozioni positive. Ma alla società presieduta da Simone Carrucciu stanno a cuore anche le sorti del pongismo locale che è la indispensabile rampa di lancio per aspirare a qualcosa di più grande. E anche nel piccolo centro del Guilcer sono cominciati i corsi di avviamento riservati a grandi e piccini, proprio perché le basi sono importanti.

Ma allo stesso tempo, radunare parte del movimento sotto uno stesso tetto è sempre una grande opportunità per testare il movimento e riallacciare contatti.

La due giorni di tornei regionali nella palestra comunale di via Azuni comincia sabato 5 ottobre alle 15:30 con i sesta categoria. L’indomani a partire dalle 10,00 entrano in gioco i quinta categoria maschili, a seguire quelli femminili. Nel pomeriggio è il turno dei quarta categoria maschili e femminili.

A1 FEMMINILE E MASCHILE: IL PUNTO SULLE SQUADRE SARDE

In men che non si dica il campionato di A1 femminile (dieci giornate di regular season in tutto) è già partito in quarta. C’è chi ha già disputato tre gare, come il Muravera TT e il Tennistavolo Sassari. La prima ottiene due pareggi e un successo (proprio con la compagine turritana) e si assesta momentaneamente al vertice della graduatoria. Il team allenato dal tandem Oyebode-Pisanu ha originariamente pareggiato in casa del Tennistavolo Norbello, poi è andato a vincere in corso Cossiga, prima di spartire la posta con il Quattro Mori Cagliari. Fino a questo momento il sodalizio sarrabese si è espresso con Valentina Roncallo (20%), Olga Vorobeva (100%), Roxana Istrate (66,7%) e Olga Vishnyakova (50%). Zero i punti accumulati dalla squadra di Mario Santona (Tatiana Garnova, Fatimo Bello, Elena Rozanova, Teodora Simon) che oltre ad aver perduto il derby con la capolista si è dovuta arrendere alle campionesse d’Italia del castel Goffredo e alle vice campionesse del Sudtirol.

Ma il colpo a sensazione l’ha sfoderato il Tennistavolo Norbello, seconda in classifica: dopo aver spartito la posta con la compagine muraverese recuperando uno svantaggio di 1-3, va a vincere a Castel Goffredo, impresa che non riusciva ad una squadra italiana dal lontano febbraio 2022. Sugli scudi in queste prime due giornate l’italo cinese Tan Wenling (100%), la polacca Magdalena Sikorska (50%) e la slovena Ana Tofant (25%).

Le ragazze dei Quattro Mori, opposte al Muravera TT, vanno tutte e tre a segno, seguite in panca da mister Stefano Curcio: la romena Tania Plaian, la vibonese Miriam Carnovale che per poco non concede il colpaccio al suo club, e la magiostrina Arianna Barani.

In A1 maschile l’esordio della prima giornata ha sorriso il Tennistavolo Sassari corsaro a Norbello con un terzetto formato da Andrea Puppo (2), Alessandro Baciocchi, e il Russo Sadi Ismailov (2). Dall’altra parte delle barricate c’erano Marco Antonio Cappuccio, il tecnico Sergei Mokropolov (1) e il sudamericano Nicolas Galvano che praticamente non ha giocato per un infortunio. Sabato 5 alle 16:00 il Tennistavolo Sassari ospita la Marcozzi.

IN A2 FEMMINILE BUON AVVIO DELLE COMPAGINI ISOLANE

Al via anche la A2 femminile con le formazioni sarde che complessivamente ottengono quattro successi, cinque pareggi e tre sconfitte. Nel girone B, a Torino, spartizione di punti inaugurale tra Tennistavolo Norbello Blu e Quattro Mori Cagliari. Poi entrambe vincono la seconda gara del concentramento rispettivamente contro Novara e le padrone di casa del TT Torino. Ora si ritrovano al comando del girone: nel club cagliaritano spicca l’italo cinese Wei Jian con il 75%, seguita da Margherita Cerritelli (66,7%) e Marina Conciauro (50%). La formazione guilcerina si è distinta con Veronica Mosconi, sempre vittoriosa, Sofia Ivanova (75%) e Gohar Atoyan.

A Bagnolo San Vito si gioca il primo raduno del girone C. Nel terzetto al comando dopo due giornate c’è il Muravera TT B (con la spagnola Ahnoa Cristobal 100%, Sofia Minurri 66,7%, Francesca Seu, 50%, Federica Interlandi). Un solo punto per l’altra compagine del presidente Luciano Saiu che dopo aver perso il derby impatta con le Alfiere di Romagna. Il bilancio del team è di 75% per Mihaela Encea, 33,3% per Giulia Cavalli. Hanno giocato pure Michela Mura, Bianca Bracco e Martina Tirrito.

Nel girone D le componenti si sono date appuntamento a Borgorose (Rieti). Un successo e una sconfitta per il Tennistavolo Norbello Giallo di Lucero Ovelar (75%), Larisa Lavrukhina (50%) e Marialucia Di Meo (25%). Un punto per il Tennistavolo Sassari che si è espresso con Claudia Caragea (50%), Laura Alba Pinna (33,3%), Lisa Bressan (25%).