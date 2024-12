Tennistavolo Norbello: dalle A2 femminili risultati contrastanti

E con le Norbelline in formato double face si chiude un’altra faticosissima annata dove i colori giallo blu si sono spesi per dare costrutto e visibilità ad una società pirotecnica che quasi per miracolo, da un paesino di milleduecento anime riesce a sprigionare i suoi effetti pongistici in Italia e nel vecchio continente facendo conoscere le sue meraviglie gastronomiche, naturalistiche, valorizzando la Sardegna dell’interno: rispetto a quella delle spiagge cela, infatti, delle sorpresone inaspettate.

Prima di addentare con avidità una fetta di dolce dalle pareti imbiancatissime il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu accende le luci del suo alberello e guarda incantato le tante palline che lo adornano dedicate a tutte le giocatrici e i giocatori che fanno parte di questa grande famiglia inscindibile.

“Formulo i migliori auguri soprattutto alle ragazze della A2 femminile, perché hanno terminato per ultime i loro sforzi annuali, nella speranza che dal prossimo concentramento possano andare allo stesso ritmo positivo sia nel girone B, sia in quello D. E poi buone feste a tutti gli altri attori della società, atleti, tecnici, dirigenti, partner, tifosi sperando che anche nel 2025 il legame si rafforzi sempre di più”

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Terzo concentramento Domenica 22 dicembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Verzuolo (Cuneo)

Tennistavolo Norbello “Blu” TT Silver Lining Cormano (MI) 4 1 Tennistavolo Norbello “Blu” ASD Quattro Mori 4 0

GIORNATA INFALLIBILE

Incontenibile domenica per le nordiste (seguite in panca da Sergei Mokropolov) che con la formazione titolare non temono nessuna. Cormano e Cagliari devono arrendersi al terzetto delle meraviglie, capitanato da una Veronica Mosconi che conserva l’imbattibilità; la garanzia Sofia Ivanova non fa mancare l’apporto speciale e la ritrovata Gohar Atoyan contribuisce attivamente alla spartizione del bottino. Il terzo posto in graduatoria è una bella visione, appena due lunghezze dopo la capolista Verzuolo.

“Per fortuna le abbiamo vinte entrambe e siamo tornate abbastanza vicino alla testa della classifica – chiosa una giuliva Veronica Mosconi – e sono altresì felice di aver ritrovato Sofia, assente al secondo concentramento per la partecipazione alla coppa europea, e provo grande gioia per Gohar che ha giocato bene, riuscendo a vincere le sue prime partite in questo inizio di stagione che era stato fino ad adesso abbastanza difficile per lei. Quando siamo presenti tutte e tre siamo una bella squadra, peccato per il concentramento di Novara in cui non era presente Sonia, sennò a quest’ora molto probabilmente eravamo prime in classifica. Un ringraziamento anche a Sergei che ci segue in ogni partita. Auguro buon riposo e buone feste a tutti”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Terzo concentramento Domenica 22 dicembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Palopoli – Molfetta (Bari)

Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Giallo” 4 1 Tennistavolo Norbello “Giallo” Asd TT Ennio Cristofaro 4 0

SI SALVI CHI PUO’

Le sudiste fanno da contraltare alle loro colleghe Blu rientrando a casa con due pesanti sconfitte ed il morale sotto i tacchi. Risultati abbastanza eloquenti, sia con Sassari, sia con Casamassima che le costringono ad abbandonare la piazza d’onore e retrocedere al penultimo posto. Su otto gare disputate solo Larisa Lavrukhina riesce ad evitare il doppio cappotto.

La super capitana Marialucia Di Meo prova a darsi una spiegazione a questa mortificante debacle: ”Non mi aspettavo di uscire da questo concentramento a zero punti, c’è ancor più rammarico per come sono maturate le sconfitte. Sicuramente ha influito la giornata no di Lucero Ovelar che per un concentramento e mezzo si era manifestata giocatrice d’alto livello. Larisa con il suo gioco poco appariscente ma essenziale e concreto alla fine fa sempre il suo. Io purtroppo mi sono espressa bene a livello di gioco ma credo male a livello tattico. In questi casi servirebbe un aiutino in più da parte della panchina e noi invece ci conosciamo poco ed essendo soltanto in tre non c’è possibilità di alternarci e quando va così gira storto e basta”.

Nella foto: a Sx il presidente Simone Carrucciu con la squadra Blu