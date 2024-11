Tennistavolo Norbello: fine settimana su quattro fronti diversi

Le biforcazioni dell’ormai ventiseienne società isolana non conoscono confini. Se poi si intrecciano in un solo week end allora c’è da marciare spediti senza mai guardarsi alle spalle per non soffrire di vertigini. Bisogna addirittura spostarsi nella regione spagnola della Castiglia -Leon per osservare i movimenti delle guarnigioni che si rendono operose sin da stamattina (venerdì 15 novembre 2024). Sono infatti chiamate in causa una parte delle norbellissime che tentano il passaggio del turno in Europe Cup. Ma i verdetti si conosceranno soltanto domenica. Nel frattempo si accendono micce anche nel quartier generale di via Azuni dove i nerboruti maschioni tentano il tutto per tutto per smuovere finalmente una classifica avarissima di punti.

Il programma fittissimo riserva una finestra anche alle due colonie popolate dalle note norbelline. Quelle più vicine all’emisfero boreale vanno in scena a Novara, le amanti delle temperature equatoriali convergeranno a Molfetta: entrambe con l’intento di tenersi in posizioni medio – alte anche se non sarà per nulla semplice.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Cup Women (Gruppo B)

Primo turno a Concentramento Venerdì 15, Sabato 16 e domenica 17/11/2024 Ore 10:00 – 16:00 – 13:00

Sede di Gioco Burgos (Spagna)

Fenerbahçe Sports Club (Turchia) Tennistavolo Norbello 0 0 Tennistavolo Norbello Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (Polonia) 0 0 Mirò Ganxets Reus (Spagna) Tennistavolo Norbello 0 0

UN TERZETTO NIENTE MALE VOLA A BURGOS

Se la meta fosse stata la Burgos sarda, il raggiungimento della sub regione del Goceano diventerebbe un gioco da ragazzi. Ma quasi quattro secoli di colonizzazione spagnola hanno creato toponimi identici che possono trarre in inganno le tifoserie, pronte a salire su un torpedone di linea per appoggiare le amate atlete. Chiarito l’equivoco il presidente Simone Carrucciu si è ritrovato solo con le ragazze pronto ad attraversare il Mediterraneo occidentale con tanto ottimismo in corpo. Non c’è Hana Matelova, ma in compenso si sono rese disponibili la super campionessa Tan Wenling e la grintosa Magdalena Sikorska, affiancate dalla russa Sofia Ivanova che in via del tutto straordinaria tradisce la squadra Blu di A2 per dare il suo contributo in una competizione molto intrigante.

Nessuno ha voglia di sbottonarsi, ma di sicuro Fenerbahçe Sports Club, Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow e Mirò Ganxets Reus sono contendenti abituate a questi palcoscenici; se poi sono giunte in città con le formazioni tipo sarà davvero complicato occupare le prime due posizioni, idonee al passaggio del turno.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 16 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD Il Circolo Prato 2010 0 0

ALLA RICERCA DI PUNTI

I padroni di casa non hanno ancora mosso la classifica e ciò sta suscitando molto clamore perché con l’organico che si ritrova dovrebbe dare filo da torcere alle big del campionato. Pertanto quello di via Azuni si tramuta in un match molto delicato. Il team toscano non ha mai vinto, ma si sta specializzando in pareggi ottenuti contro Bagnolese, Top Spin Messina, Tennistavolo Sassari. L’unica sconfitta l’ha subita dalla leader Marcozzi.

Il Circolo annovera il russo Nikita Artemenko (75%), il suo connazionale Kirill Skachkov (66,7%), il quasi diciannovenne Giacomo Allegranza (n. 17 d’Italia, 12,5%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Secondo concentramento Domenica 17 novembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Sartorio – Novara

A4 Verzuolo Etea Engineering Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0 TT Torino Eurologistica Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0

SI RIVEDE LA TRUDU

Sarebbe bello mantenere il primato in classifica. Ci proverà un terzetto che al posto di Ivanova ha scritturato la pongista di Nuragus Eleonora Trudu. Le sue compagne Gohar Atoyan e Veronica Mosconi saranno comunque agguerritissime. Verzuolo si renderà pericoloso con Stella Frisone (n. 26 d’Italia, 75%) coadiuvata da Ileana Irrera (33,3%), Emma Sereno Regis (25%).

Più ostica appare la avversaria torinese che oltre a Candela Sanchi (75%) e Irene Moretti (66,7%), schiera la ex Manuela Daniele.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Secondo concentramento Domenica 17 novembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Palopoli – Molfetta (Bari)

Clementina - Andreoli Immobiliare Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0 Tennistavolo Norbello “Giallo” Asd Circolo Tennistavolo Molfetta 0 0

IN PUGLIA PER MERAVIGLIARE

Una formazione al top proverà a guadagnare posizioni più sicure. Con la mitica capitana Marialucia Di Meo giocheranno la paraguaiana Lucero Ovelar e l’italo russa Larissa Lavrukhina. L’irlandese Mia O’Rahilly Egan è l’imbattuta straniera del Clementina che schiera pure Chiara Morri (33,3&%) e Anastasia De Costanzo. Più indietro delle due contendenti staziona il Circolo Molfetta, staccata di un solo punto, frutto di un pareggio. La più pericolosa è la greca Erini Papadimitriou (75%), seguita dall’autoctona Rossella Scardigno (50%) e la quattordicenne Gioia Maria Picu (33,3%).