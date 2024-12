Tennistavolo Norbello: il Trofeo Internazionale attende tanti visitatori

Giochi potenti di luci trapassano i colori di una palestra impeccabilmente ordinata dove nulla di quello che contiene è affidato al caso.



Ecco perché il colpo d’occhio dell’impianto comunale di via Azuni suscita sempre meraviglia in coloro che ne varcano la soglia.



Nel giro di pochi giorni i suoi connotati sono stati completamente trasformati: in occasione della nona “Giornata Paralimpica nel Guilcer” ha assunto le somiglianze di un padiglione stile fiera, contenente diverse aree tematiche dove ovviamente lo sport l’ha fatta da padrone con lo scopo di riunire e divertire i giovani scolari, cultori delle discipline per persone con disabilità e i loro amici che usano altre tecniche per raggiungere lo stesso obiettivo agonistico.

Ma in occasione del 15° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” tutto è rimodulato per dare centralità al Tennistavolo e ai suoi indispensabili strumenti. E anche in questo caso, attorno agli spazi che daranno sfogo alle campionesse e ai campioni iscritti al Torneo Assoluto, si stagliano delle isole tematiche dedicate alle premiazioni, al 14° concorso fotografico internazionale “Obiettivo Tennistavolo”, al ristoro di avventori e atleti; alla parentesi dedicata alla presentazione del libro prescelto per questa quindicesima edizione consecutiva della manifestazione che è sempre stata organizzata nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre).

Domenica mattina, dopo la sempre toccante cerimonia di presentazione (ore 10:00), affidata all’esperienza del vulcanico intrattenitore Matteo Bruni, saranno salutate le protagoniste donne e gli altrettanti colleghi maschi convogliati a Norbello, probabilmente allettati da un montepremi che può far gola a chiunque.



Sono pongiste e pongisti che stanno dando lustro non solo ai nostri campionati nazionali, ma anche oltre confine, giocando con le loro rispettive nazionali o in club europei.



Insomma tra la fase iniziale a gironi, fino alle finali previste intorno alle 18:30 (seguite dalle premiazioni) ci sarà davvero da divertirsi stando accomodati nelle poltroncine amovibili messe a disposizione dell’organizzazione che come al solito spera di vederle gremite, anche perché all’ingresso non si paga.

Tra una fase e l’altra della competizione, alle 15:00 si insinua la propaggine culturale questa volta dedicata al libro “Quattro mori a cinque cerchi” - Gli olimpionici sardi dal 1908 al 2024 – (Sandhi Edizioni) durante la quale l’autore Marcello Atzeni racconterà episodi curiosi legati alla costruzione di un testo che ha richiesto ricerche minuziose e incontri avventurosi.

Alle 16:30 altro intermezzo dedicato agli scatti. “Tennistavolo per tutti” è infatti il tema del 2024 che ha caratterizzato l’edizione numero 14 del Concorso Fotografico “OBIETTIVO TENNISTAVOLO”, riservato a tutti i fotoamatori senza limiti d'età. Lo scopo è sempre quello di diffondere la conoscenza del Tennistavolo e delle sue peculiarità. Nel regolamento era inoltre specificato che la fotografia doveva essere in formato JPG ad alta risoluzione (Max 5 Mb.). Per ciascuna foto partecipante bisognava indicare titolo dell'opera, nome, cognome e tutti i dati richiesti nella scheda di adesione. Le immagini potevano anche essere elaborate in post produzione digitale, lasciando libero ed ampio spazio alla creatività.

Dopo la scadenza per l’invio del materiale, fissata per il 24 novembre scorso, si è registrato il record di adesioni con circa 50 fotografie. Una giuria composta da tre esperti fotografi, con molta attenzione e fatica ha selezionato a suo insindacabile ed inappellabile giudizio le fotografie vincitrici, ovvero quelle che più hanno rispecchiato il tema “Tennistavolo per tutti” per composizione, originalità e canoni estetici. Le tre immagini in formato gigante campeggeranno nell’apposito banchetto, abbellito di tutto punto, in attesa di conoscerne i legittimi esecutori.

Per ulteriori info su una giornata particolare da vivere momento per momento si può dare uno sguardo al sito web www.trofeocittadinorbello.it dove si potrà anche seguire l’evento in diretta streaming.