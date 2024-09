Tennistavolo Norbello: in A1 F e M volti vecchi e nuovi

Anno dopo anno l’album delle figurine del Tennistavolo Norbello mostra facce assai conosciute, cui si aggiungono le new entry, ma anche quelle che a volte ritornano.

È ciò che accade pure nella stagione 2024/2025, quando si volge lo sguardo al roster delle squadre di serie A1 femminile e A1 maschile. Per i curiosi che scalpitano nel vedere dal vivo il rinnovato parco giocatori, l’appuntamento norbellese del 28 settembre fa decisamente al caso loro con la partita doppia che coincide con le prime giornate di gioco dei due campionati. L’orario di inizio in via Azuni è per le ore 17:00. Ingresso libero come sempre e news sempre aggiornate su www.tennistavolonorbello.it.

QUI A1 FEMMINILE: CAMBIANO TECNICO E PUNTA DI DIAMANTE

Dopo l’annata poco entusiasmante, forse la più sfortunata da quando la società guilcerina milita nella massima divisione femminile, dovuta fondamentalmente a problemi di burocrazia internazionale che hanno impedito alla dirigenza di impiegare le atlete più quotate, quell’immeritato ultimo posto in graduatoria va messo definitivamente in naftalina, corroborato da un roster numeroso, in grado di poter supplire qualsiasi evenienza.



In panca non si vedrà più Domenico Colucci, trasferitosi all’estero e al suo posto arriva l’allenatrice slovacca Olga Dzelinska, già protagonista a Norbello nei primi due anni di militanza in serie A1 (2010/2011; 2011/2012). Negli anni ha modellato assiduamente i segreti della disciplina guidando lo storico club di Cortemaggiore. Non si esclude qualche sua comparsata sui tavoli in casi di necessità ed urgenza, d’altronde ha appena 37 anni e la classe non è acqua.

Quanto alle atlete che graviteranno con lei in panca e sui tavoli, il tesseramento di grido riguarda la campionessa della Repubblica Ceca Hana Matelová, attaccante destrorsa, classe 1990, nel 2022 anche numero 18 al mondo e attualmente n. 72. Un’altra novità è rappresentata dalla slovena Ana Tofant, anche lei con impugnatura nella mano destra e gioco d’attacco, attualmente n. 279 del ranking nazionale ma due anni fa è salita fino alla posizione n. 70. E poi c’è una importante conferma, perché dalla A2 in cui è stata grande protagonista lo scorso anno, approda nella massima serie con la maglia giallo blu l’italo-cinese Tan Wenling, prestigiosa giocatrice che ha dato tanto alla Nazionale italiana, tra cui il titolo europeo del 2003 a squadre e poi medaglie d’argento e di bronzo nelle massime manifestazioni continentali in singolo e doppio. Vanta tre partecipazioni alle olimpiadi, contro le due accumulate dalla sua neo compagna di squadra Matelova.

Per la terza volta nella sua carriera ritorna nel Guilcer la polacca Magdalena Sikorska, attaccante destra classe 1986, n. 501 del mondo, con sua migliore classifica nel 2017 (n. 156). Il suo apporto in Sardegna fu significativo nella annata 2018/2019 con il 73,3%: Percentuale che contribuì l’accesso ai play off alla sua squadra. Tornò nella stagione 2021/2022 terminando l’esperienza con la stessa identica percentuale ma molte partite in meno.

Dalla Polonia arriva anche la conferma della difesa Aleksandra Falarz, classe 1996, rimasta legata al club norbellese. Non è vietato sognare.

QUI A1 MASCHILE: IL RITORNO DI ZHMUDENKO

Due accessi consecutivi ai play off scudetto confermano i passi da gigante del collettivo maschile negli ultimi anni. Agli ordini del riconfermato coach/giocatore Sergei Mokropolov, non ci sarà più l’asso lusitano Diogo Carvalho che tanto bene ha fatto nelle tre stagioni in cui ha militato. Per tamponare la falla il presidente Carrucciu è andato a cercare tra le vecchie e solide conoscenze. Così l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (1988), attaccante destro, ha accettato di rivestire la maglia giallo blu dopo la bellissima stagione 2020/2021 dove la squadra concluse con la migliore prestazione fino a quel momento e il suo contributo che percentualmente raggiunse quota 88 con 17 gare all’attivo e due sole sconfitte. Attualmente occupa la posizione n. 156 del ranking mondiale, ma poco più di un anno fa deteneva il posto n. 53.

Con lui si approccerà al campionato un duo di attaccanti destri molto affiatato al terzo anno consecutivo in centro Sardegna, costituito dal siculo Marco Antonio Cappuccio (2002) e dall’argentino Gaston Alto (1985) che dopo l’83% dell’esordio ha chiuso lo scorso campionato al 76%. Due anni e mezzo fa Gaston ha occupato la posizione n. 89 nel ranking mondiale (attualmente è n. 218).

Dalla nazione sudamericana approda una novità assoluta, Nicolas Daniel Galvano, attaccante destro, classe 1995 che possiede anche il passaporto italiano. È stato n. 184 al mondo.

Nella foto Magdalena Sikorska