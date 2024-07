Tennistavolo Norbello: Marco Antonio Cappuccio e i due bronzi agli Italiani u.21

NORBELLO, 5 MARZO 2024 - In mezzo alla messe di medaglie che i club sardi hanno messo a segno ai Campionati Italiani Giovanili under 19 e under 21 ha risposto all’appello pure la società del centro Sardegna grazie a Marco Antonio Cappuccio. Il giovane titolare della formazione di A1 maschile (che per il secondo anno consecutivo cerca di ottenere l’accesso ai play off scudetto), ottiene due bronzi. Pregno di rammarichi sicuramente quello nel singolo under 21 maschile dove ha ingaggiato una semifinale batticuore con il campione internazionale sardo John Michael Oyebode (Tennistavolo Sassari), terminata ai vantaggi del quinto set (21-19) dopo che lo sfortunato giallo blu ha sciupato ben otto match point.

Nelle gare precedenti aveva estromesso Simone Cagna (Tennistavolo Biella) e Matias Mongiusti (Milano Sport) senza concedere alcun set.

Ma sorprende anche nel doppio misto under 21 gareggiando con Margherita Cerritelli del Muravera TT, una coppia che mai si era costituita in passato. In semifinale ha dovuto cedere il passo ad un altro binomio “sardo” formato da Lorenzo Martinalli (Marcozzi Cagliari) e Arianna Barani (Quattro Mori Cagliari).

Nella sua doppia veste di presidente del Tennistavolo Norbello e della FITeT Sardegna Simone Carrucciu strabuzza gli occhi, incredulo, per le venti medaglie incamerate dai club sardi nella tre giorni di gare ospitate al Palazzetto “De Santis” di Terni. “Complimenti a tutte le Società sarde e a tutti i pongisti tesserati nell’isola che hanno dato lustro al nostro movimento in contesti nazionali – dice – ma tanti complimenti a Marco Antonio che ancora una volta dimostra di potersela giocare con tutti a viso aperto; glieli porgo anche a nome dell’intera dirigenza norbellese”.

Il prossimo appuntamento agonistico del club guilcerino è per il 14 marzo 2024, quando la A1 femminile sarà ospite a Bolzano del Südtirol. Posticipata al 12 aprile 2024 la sfida di A1 maschile in casa della Bagnolese che era stata fissata per il 10 marzo 2024.

Nella foto: Marco Antonio Cappuccio durante gli Italiani under 21 a Terni (Foto Giuseppe Di Carlo)