Tennistavolo Norbello: pareggio interno indolore della A1 maschile

Muoversi anche a piccoli passi può essere la panacea per evitare mali peggiori. E anche il pari interno dei Norbelloni deve essere visto in chiave positiva, soprattutto perché giunto in rimonta, segno che la consapevolezza di poter contare sulle proprie potenzialità può ribaltare situazioni apparentemente disperate.

Consola inoltre il forte spirito di squadra che anima qualsiasi terzetto che si confronti con le avversarie. In questo caso sono andati a segno tutti i protagonisti e questo può essere un buon viatico verso l’ultimo sforzo dell’anno che sarà a metà settimana sullo Stretto contro un’altra “big” che stranamente naviga in acque torbide.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di andata Sabato 14 dicembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Alfa Food Bagnolese ASD (Mantova) 3 3

TUTTI PARTECIPANO ALLA SPARTIZIONE

Roster come spesso accade più o meno rivoluzionati. I padroni di casa non possono contare sull’apporto né dell’ucraino Yaroslaw Zhmudenko, né dell’italo-argentino Nicolas Galvano. Il tecnico Sergei Mokropolov dà quindi il suo aiuto al duo Gaston Alto – Marco Antonio Cappuccio. Nessun straniero neppure tra la compagine del Mantovano che schiera addirittura un terza categoria, Marco Frigeri.

Il big match che può dare una indicazione sull’epilogo finale è anche un derby argentino: il giallo blu Gaston Alto se la vede con l’italo-argentino Francisco Sanchi, più giovane di lui di quattordici anni. Un’annotazione non da poco perché il portacolori norbellese ultimamente sta soffrendo il gioco spumeggiante degli avversari under 30 e anche in questa circostanza è costretto a capitolare anche se nel terzo ed ultimo set le ha tentate tutte per rimanere a galla.

Mokropolov pareggia agevolmente su Frigeri, mentre un altro incontro ricco di adrenalina è quello interpretato da Marco Antonio Cappuccio e Jordy Piccolin. Il padrone di casa per due volte cede i parziali dopo aver avuto chances di portarseli a casa ma forse il bolzanino è più ferrato nei rush finali e alla fine la spunta 1-3 grazie ai vantaggi.

Come suo solito, Mokropolov se la gioca anche quando non gode dei favori del pronostico e Sanchi soffre parecchio prima di assoggettarlo. Gaston Alto lascia da parte i complessi d’inferiorità nei confronti dei meno attempati di lui e detta legge nei confronti di un Piccolin che aveva cominciato bene la sfida. Infine tutto semplice per Cappuccio ottenere il punto sul meno quotato Frigeri.

“Eravamo tutti d’accordo sulla formazione da opporre contro i bagnolesi – dice il tecnico Sergei Mokropolov – facendo molta attenzione ad evitare che Gaston affrontasse Frigeri. Il nostro compagno ha poi ottenuto un ottimo punto su Piccolin che ci ha permesso la spartizione dei punti. Peccato per Marco che ha perduto una gara molto equilibrata. Pure io sono partito molto bene contro Francisco, magari si poteva fare qualcosa di più e rimandare il verdetto finale al quinto ma l’italo-argentino ha confermato le sue potenzialità firmando una doppietta. Spero che anche nella prossima gara a Messina si possa aggiungere qualche punto in più alla classifica per allontanarci dalla zona retrocessione. Risultati positivi si potranno pianificare nel girone di ritorno se il nostro compagno Zhmudenko avrà l’opportunità di giocare più spesso.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di andata Mercoledì 18 dicembre 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra di Villa Dante – Messina (Or)

Top Spin Messina Tennistavolo Norbello

È IL CASO DI DEFINIRLO SCONTRO SALVEZZA

Ultimo in classifica, ma con una gara da recuperare il 20 dicembre contro la capolista Marcozzi, il TOP Spin Messina, vice campione d’Italia, farà il possibile per conquistare il primo successo stagionale considerato che finora ha ottenuto due soli pareggi contro Prato e Bagnolese.

Niagol Stoyanov è al 50% di rendimento seguito da Junior Humberto Manhani (33%) e Tommaso Maria Giovannetti (28,6%). Fanno parte del collettivo il romeno Vladislav Ursu (25%) e Antonino Amato (20%).

Probabile che il team di centro Sardegna si ripresenti con lo stesso terzetto di sabato, ma le sorprese possono essere dietro l’angolo.