Tennistavolo Norbello: scontro al vertice in A1 femminile

Momenti d’alto profilo sportivo da non toppare anche se dal cielo piovono indemoniate catinelle pregne di liquido della vita. Attualmente i colori giallo e blu risplendono un pochino di più rispetto a chi di titoli nazionali a squadre ne ha collezionati ben 21 nella storia italiana della disciplina.



Se di recente, in paese, il fuoco di Sant’Antonio ha rappresentato la fortissima attrazione che si tramanda annualmente con immutata partecipazione ed immenso entusiasmo, a maggior ragione, il popolo norbellese, dovrebbe approfittare di una gara dai contenuti speciali per precipitarsi in palestra portando da casa la strumentazione acustica più stravagante atta a provocare suoni assordanti ma generatrice di cariche emotive pazzesche ben gradite dalle padrone di casa.



Si, perché le Norbellissime, prime della classe, dovranno affrontare a testa alta la seconda forza del campionato di A1 femminile, il Castel Goffredo, in ritardo di un punto, ma soprattutto con il dente avvelenatissimo per l’affronto subito il 30 settembre scorso quando Tan Wenling, Magdalena Sikorska e Ana Tofant confezionarono un successo inatteso e perciò ancor più bello, nel fortino mantovano.

In via Azuni, rispetto a quella sfida, si vedranno facce nuove. A partire dalla nuova beniamina Hana Matelova, ma è certo che le ospiti arriveranno in centro Sardegna con la formazione top, formata dalla esplosiva coppia romena Bernie Szocs (numero 13 del mondo) /Andreea Dragoman (n. 127). Ma potrebbe affacciarsi anche la russa Anastasiia Kolish, senza dimenticare la due volte ex di lusso Nikoleta Stefanova e la n. 1 d’Italia Nicole Arlia.

La dirigenza attende l’evento con moderato ottimismo, il momento è delicato, va vissuto con lucidità ma non è vietato sognare.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 18 gennaio 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennis Tavolo Castel Goffredo

CHE GARA! CAMPIONESSE A GOGO’

Le padrone di casa hanno smarrito un solo punto nel percorso da leader: accadde proprio davanti al loro pubblico in una gara d’esordio in cui il tecnico Olga Dzelinska non aveva ultimato la sua campagna di amalgama totale, forse perché il campionato cominciò leggermente in anticipo.



Bastarono due giorni di full immersion e il team si presentò a Castel Goffredo completamente trasformato ma probabilmente non consapevole dell’impresa che avrebbe realizzato nel campo più temuto d’Italia. Tan Wenling (n. 6 d’Italia e 81,8% di rendimento) e la polacca Magda Sikorska (50%) si concessero delle licenze coraggiose che condannarono le scudettate alla prima sconfitta dopo due anni e mezzo di dominio incontrastato in lungo, in largo.



La scossa adrenalinica ha fatto il resto perché nelle successive gare in calendario le Norbellissime hanno sempre vinto, grazie anche all’apporto della 100% Hana Matelova dalla Repubblica Ceca e della slovena Ana Tofant (44,4%) che migliora giornata dopo giornata.

Pur di riprendersi la vetta è ipotizzabile che il tecnico castellano Alfonso Laghezza metterà in mostra i suoi gioielli poco utilizzati in questa stagione.



L’ex Quattro Mori Cagliari Dragoman ha preso parte a tre gare, la sua connazionale e star della disciplina Szocs ha sul groppone appena due comparsate stagionali.



Più presente la russa Anastasiia Kolish con cinque presenze e 57,1 di rendimento.



Tra le italiane da mettere obbligatoriamente in campo può scegliere Nicole Arlia (71,4%) e la numero 4 della classifica generale femminile italiana Nikoleta Stefanova (80%).



Sulla carta il sodalizio mantovano appare favorito, ma anche la squadra locale è abbastanza euforica per tirar fuori inaudito coraggio.

Nella foto: Hana Matelova