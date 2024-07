Tennistavolo Norbello: ultimissimi fuochi di regular season con A1 M e A2 F

NORBELLO, 10 APRILE 2024 - Ultimi fuochi di stagione regolare tra A1 maschile e A2 femminile. I Norbelloni, in piena zona play off, trascorreranno 24 ore di fuoco tra il Mantovano e il Guilcer. Prima la Bagnolese, che si gioca il tutto per tutto nel tentativo di insediarsi tra le prime quattro, poi lo spacciato Sant’Espedito Napoli che andrà comunque affrontato con le giuste coordinate per non avere brutte sorprese.

Manca poco anche alle formazioni impegnate nei gironi della cadetteria femminile. Almeno due punti a ciascuna e avranno la certezza della permanenza senza ulteriori e problematiche propaggini da dentro o fuori.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Quarta giornata di ritorno Venerdì 12 aprile 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra scuole medie – via Matteotti – Bagnolo S. Vito (MN)

Paninolab Bagnolese asd Tennistavolo Norbello

Sesta giornata di ritorno Sabato 13 aprile 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello GG Teamwear - Sant'Espedito Napoli

ALMENO TRE PUNTI? SI PUO’ FARE

All’andata i giallo blu si imposero sulla Bagnolese per 4-1, poi intervenne la giustizia sportiva per infliggere la sconfitta a tavolino agli ospiti, più due punti di penalizzazione. Quindi, in realtà, le due contendenti hanno totalizzato gli stessi valori (11) e la sfida assume la forma di un vero e proprio spareggio per accedere ai play off, complice una classifica che vede in corsa pure la Marcozzi (9 punti) che affronterà i lombardi il 19 aprile.

A Marco Antonio Cappuccio e compagni sarebbe sufficiente pareggiare in trasferta e vincere sulla formazione partenopea per avere la certezza di giocarsi lo scudetto.

A Bagnolo S. Vito ci sarà ad attenderli un terzetto di italiani niente male come il n. 5 Jordy Piccolin (69,2%), il n. 6 Francisco Sanchi (47,1%) e il n. 13 Daniele Pinto che detiene la media più alta (70%).

Il Sant’Espedito ha totalizzato appena due punti e nessuna vittoria. I giocatori maggiormente impiegati sono stati finora l’ungherese Daniel Kosiba, il greco Anastasios Riniotis e Francesco Palmieri.

Le medie dei pongisti di matrice sarda sono rassicuranti: il portoghese Diogo Carvalho viaggia ancora al 100%, l’argentino Gaston Alto al 76,9%. Cappuccio, dopo aver superato il marcozziano Campos, potrebbe allungare la striscia positiva grazie alle sue indiscusse potenzialità.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quinto concentramento Domenica 14 aprile 2024 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palasport Sartorio - via Sartorio ang. viale Verdi - Novara

TT Varese Giant Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” A4 Verzuolo Etea Engineering

TRA CODA E TESTA

Nella loro uscita terminale le norbelline del nord saranno chiamate a saggiare le forze tra ultima e prima della classe. Per dormire sonni tranquilli basterebbe sconfiggere la formazione varesina e poi giocare spensierate con il club verzuolese che però punta a vincere il concentramento, spinto dalla russa Viktoriia Klimchenko (91,7%). Ma all’andata proprio le blu ebbero un clamoroso acuto grazie alla doppietta di Manuela Daniele e ai singoli punti di Sofia Ivanova e Gohar Atoyan. Terzetto più che mai confermato per quest’ultima avventura.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quinto concentramento Domenica 14 aprile 2024 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco PalaPoli - Via Martiri di Via Fani - Molfetta (BA)

Asd Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” Asd TT Ausonia Enna Tennistavolo Norbello “Giallo”

ANCORA UN PICCOLO SFORZO

Le sudiste di casa guilcerina devono a tenere a bada le due compagini che stanno alle loro spalle. Quella molfettese è in ritardo di tre lunghezze, mentre la siciliana non ha mai vinto ed è già matematicamente condannata ai play out. A scanso di equivoci la formazione vedrà la presenza di Tan Wenling che giocherà assieme a Marialucia Di Meo, Lucero Ovelar e Simona Ettari.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Sesta giornata di ritorno Domenica 14 aprile 2024 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Matteotti - Ghilarza

A.S.D. Tennis Tavolo Guilcier Ghilarza Tennistavolo Norbello

SOLO PER LA GLORIA

Il sodalizio di via Mele sta già meditando la pronta risalita dopo una esperienza poco felice nel massimo campionato regionale. A due giornate dal termine si cerca di salvare l’onore dando del filo da torcere alla limitrofa avversaria che ha già conquistato la salvezza. Dubbi sulla formazione che nel corso della stagione ha sempre subito delle alterazioni. Finora hanno giocato Mauro Mereu, Peppe Mele, Roberto Bosu, Eleonora Trudu, Martina Mura, Maurizio Muzzu.

Nella foto da sx Di Meo, Ovelar, Tan e la dirigente Oriana Pistidda