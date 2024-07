Tennistavolo in Sardegna: cerimonia delle benemerenze il 26 luglio 2024

CAGLIARI, 23 LUGLIO 2024 - Come se fosse un film della stagione appena trascorsa, da assistere all’aperto in totale relax e circondati dagli amici di sempre, quelli che si sono dati battaglia sui tavoli sardi, nazionali e continentali. La festa delle benemerenze del Tennistavolo in Sardegna targato FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) funziona così: si ripercorrono gli avvenimenti più eclatanti, vengono chiamati i protagonisti per la meritata ovazione, seguita dalla consegna di un ricordino da mostrare con orgoglio a familiari e amici.

Come lo scorso anno atleti, tecnici, dirigenti, simpatizzanti, si ritroveranno nel pomeriggio di venerdì 26 luglio 2024 immersi nella quiete che caratterizza gli ampi spazi del Ristorante Pizzeria Hotel Charme, sito nel territorio di Settimo San Pietro, al Km 11,70 della Strada Statale n. 387 del Gerrei

Agli addetti ai lavori è consigliato mettersi in moto in anticipo, perché sarà di estrema importanza seguire la riunione programmatica, fissata alle 17:30 in cui si getteranno le fondamenta della nuova stagione a stretto contatto con il presidente FITeT Sardegna Simone Carrucciu, affiancato dai componenti del consiglio regionale: il vice presidente Gianluca Mattana, i consiglieri Maurizio Muzzu, Francesco Maria Zentile, Michele Lai. E poi i consiglieri provinciali Celestino Pusceddu (Cagliari), Pasqualino Putzolu (Oristano) e Sergio Ticca (Sassari).

A partire dalle 19:00 via alla cerimonia resa sicuramente ancor più vivace grazie al famoso intrattenitore Matteo Bruni che in maniera originale e spumeggiante elencherà nomi e fatti salienti di un’annata di tennistavolo foriera di soddisfazioni.

PROGRAMMA

Ore 17:30 Saluti del Presidente Fitet Sardegna

Ore 17:40 Riunione

Ore 19:00 Saluti Istituzionali degli ospiti

Ore 19:15 Cerimonia di benemerenze sportive 2023/2024 – Presenta Matteo Bruni

Foto di Tomaso Fenu