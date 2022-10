Tennistavolo in Sardegna: Cronache Pongistiche del 20 ottobre 2022

CAGLIARI, 20 OTTOBRE 2022 - STAGE GIOVANILE REGIONALE A MURAVERA

Appuntamenti importanti per affinare la tecnica e saper convivere con i propri simili in vista di obiettivi di prestigio. Dopo la visita a domicilio in casa del Tennistavolo Quartu, il tecnico regionale Francesca Saiu fissa un raduno con i consolidati crismi convocando a Muravera le migliori espressioni giovanili attualmente a disposizione tra i vari vivai sardi.

Si ritroveranno presso la Palestra Comunale Giovanni Cuccu di viale Rinascita a partire dalle ore 15:00 di sabato 22 ottobre 2022 per trascorrere quattro ore piene di lavoro. L’obiettivo è di monitorare le individualità migliori da schierare nella formazione Fitet Sardegna che parteciperà al prossimo Trofeo Transalpino-Coppa del Mediterraneo previsto a Biella dal 6 al 9 dicembre 2022.

Ecco l’elenco dei convocati che si alleneranno assieme agli sparring Nicola Pisanu e Sara Congiu: Alba Laura Pinna, Federico Casula, Nicola Cilloco, Simone Demontis, Stefano Ganau (ASD TT. Sassari), Anna Dessì, Emanuele Cuboni (AD Muravera TT), Elena Kuznetsova, Manuel Broccia, Luca Broccia (ASD TT. Guspini), Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra), Marco Dessi (ASD Muraverese TT), Zemgus Lai (ASD Marcozzi).

TANTA ATTESA PER IL PRIMO TORNEO GIOVANILE STAGIONALE

La vetrina dedicata ai pongisti più o meno in erba continua il giorno dopo sempre nel centro turistico del Sarrabus con il primo torneo stagionale valevole come qualificazione al Criterium Giovanile Nazionale. Si contano per ora oltre settanta iscritti, segno che c’è un grande desiderio di testare le potenzialità sviluppate in palestra nel dopo estate. L’impianto aprirà domenica 23 ottobre a partire dalle 9. Poi si potrà assistere alle evoluzioni delle sei competizioni riservate ai singoli maschili e femminili (under 11-13-15-17-19-21).

L’organizzazione è affidata alla locale Muraverese in piena sintonia con la conterranea Muravera TT.

Il presidente della società Gianluca Mattana, pure vice presidente FITET Sardegna, focalizza bene il momento importante per le leve in ascesa, affamate di competizioni.

“I tornei giovanili riprendono da dove li avevamo lasciati tre anni fa, a tempo pieno – dice - con tre appuntamenti cui si aggiungono i campionati sardi. E si rincomincia proprio da Muravera, in questi ultimi anni nota fucina di tanti pongisti grazie all’operosità dei due sodalizi presenti. E non sono mancati i talenti che si sono fatti le ossa proprio partecipando a questi tornei. Ospitiamo la manifestazione con immensa felicità in corpo, grazie anche alla disponibilità del Muravera TT che ci concederà l’utilizzo del suo materiale tecnico”.

Il dirigente si sofferma sullo stato dell’arte nella sua società: “Rispetto agli anni passati stiamo attraversando un periodo di flessione del settore giovanile che va comunque messo in preventivo quando qualcuno decide di abbandonare e non si registrano adeguati ricambi. Ovviamente non ci siamo mai abbattuti perché prima o poi le alternative si trovano. Attualmente possiamo contare sull’apporto di due classe 2016 che possiamo schierare solo al termine della prossima stagione, ma si allenano già da un anno e hanno raggiunto livelli molto interessanti. Spero che sia loro, sia gli altri tesserati continuino a frequentare le palestre. Imprimeremo comunque una forza propulsiva che ci consenta di raggiungere i livelli passati. A livello senior, invece, possiamo contare su una C2 e una D1 sperando di comportarci egregiamente in entrambi i campionati”.

Le sue competenti valutazioni superano i confini di casa anche per il ruolo politico ricoperto all’interno del Comitato: “I nostri cugini del Muravera TT stanno lavorando molto bene e grazie ad un progetto scolastico sono riusciti a portare in palestra tanti ragazzini. E mettere su una buona base è importante. E poi vedo abbastanza attive altre società come Torrellas Capoterra, Tennistavolo Quartu, La Saetta. La Marcozzi non rimane indietro, per non parlare del Tennistavolo Sassari che ha un bacino d’utenza da fare invidia a tutti quanti. Il problema è che ad emergere sono sempre le stesse, note società, che calcano i palcoscenici giovanili da anni”.

SARDITA’ PONGISTICA CONTINENTALE

L’isola risponde ai richiami europei con sempre più intensità. Tra venerdì e domenica Tennistavolo Norbello, Marcozzi e Tennistavolo Sassari saranno impegnati nel primo turno di TT Intercup.

Il club del Guilcer è l’unico a giocare in casa e nell’ambito della Pool D accoglierà gli austriaci dell’UTTC Ender-Klima Altach, venerdì 21 ottobre con inizio alle 18:00 presso la palestra di via Azuni. Lo stesso giorno esce allo scoperto il Tennistavolo Sassari (Pool E), ospite dei belgi del TTK Turnhout. L’indomani la Marcozzi Cagliari, inserita nella Pool A andrà a far visita ai cechi del Tatran KRPA Hostinne.

Nei giorni precedenti si era registrata l’entrata trionfale nel circuito anche del Santa Tecla Nulvi.

In ambito femminile è in corso a Bolzano il secondo turno della Coppa Europe Cup femminile dove il Tennistavolo Norbello, inserito nel gruppo D ha perduto la gara d’esordio opposto alle greche del Panathinaikos. Proverà a riscattarsi con le spagnole del Leka Enea Irun GEWO.

Nella prima sfida della nazionale italiana maschile per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2023 ha partecipato anche l’asseminese Johnny Oyebode, tesserato con il Tennistavolo Sassari. Il risultato ha fatto sorridere la formazione di casa impostasi per 3-0.

COMINCIA LA A1 MASCHILE E FEMMINILE

È giunta l’ora di vedere all’opera le rinnovate formazioni isolane protagoniste nei campionati di vertice nazionali.

In A1 femminile ha già esordito in casa il Quattro Mori Cagliari che però ha dovuto cedere il passo alla neopromossa CIATT Prato. Il club toscano vanta un’ossatura di prestigio con le ex Tennistavolo Norbello Nikoleta Stefanova, Chiara Colantoni cui si aggiunge Tan Wenling. Per il club di via Crespellani ha giocato un’altra ex norbellese, la nigeriana Offiong Edem, e poi le confermate Tania Plaian e Rossana Ferciug con quest’ultima che però ha preferito non entrare in campo per via di un infortunio.

Sabato a Norbello, con inizio alle 17:00 c’è tanta attesa per il doppio incontro in sincronia: la A1 femminile incontra la Polisportiva Bagnolese, mentre la A1 maschile il S. Espedito Napoli.

A Muravera con inizio alle 19:00 la società del presidente Luciano Saiu Mura riscopre i sapori della massima serie affrontando il Tennistavolo Castel Goffredo.

A2 MASCHILE: MARCOZZI SUPER, PRIMO X PER IL TENNISTAVOLO SASSARI

Superba gestione degli attimi fondamentali che aprono le porte alla vittoria. È indubbio che nel terzo successo consecutivo della Marcozzi ci sia la velata impronta del tecnico Fabio Ferrero, tempestivo nello scuotere vantaggiosamente i suoi uomini. Ne sa qualcosa Antonino Amato che al fotofinish sblocca il risultato al Palatennistavolo Mazzi di Castel Goffredo aprendo un sentiero irto di quelle note difficoltà della vigilia. Nonostante ciò il siciliano e il suo compagno Kazeem Makanjuola fanno la differenza nei dettagli, con il solo Daniele Spagnolo che non racimola nulla ma rimpiangerà a lungo quel secondo match perso di misura. Il club di via Crespellani condivide la vetta con il Paninolab Bagnolese che ospiterà proprio il prossimo 5 novembre 2022.

Non va oltre il pareggio la compagine del Tennistavolo Sassari che ha ospitato l’Aon Milano Sport con il quale condivide la stessa posizione in graduatoria. I turritani recuperano una situazione che si stava facendo disperata. Infatti dopo l’esordio vincente del Ganiyu Ashimiyu, subiscono tre sconfitte consecutive tutte alla quinta frazione. Marco Poma ha mancato di lucidità nelle vicende conclusive, perdendo di un soffio in entrambe le circostanze, mentre Marco Bressan, come già capitato al compagno nella sua prima uscita, cede dopo essere stato in vantaggio 2-0. Ma dopo il secondo exploit personale di Ashimiyu è proprio il pongista friulano a recuperare le sorti di un duello messosi pesantemente in salita (0-2) e vinto con grande freddezza con un altro 3-2, il quarto della serata.

B1 MASCHILE: A NULVI, SAN PASQUALE DA APPLAUSI

FERRARIPAY PIACE MA PERDE

Una squadra deve salire, l’altra sarebbe opportuno che restasse. I due obiettivi del Santa Tecla Nulvi che con due neopromosse sta affrontando la serie sembrano per ora mantenuti a metà. Da una parte la squadra marchiata Cooperativa San Pasquale non conosce rivali degne di quel termine e toglie di mezzo chiunque le si ritrovi davanti. Questa volta il terzetto esplosivo composto da Maxim Kuznetsov, Umberto Giardina e Petar Vassilev surclassa il TT Enjoy per 5.1.

Dall’altra i griffati FerrariPay rischiano di bivaccare nel Palazzetto, visto l’orario di chiusura del match con gli stessi “Enjoiani” che questa volta ne escono con le ossa immacolate. Ma solo per un niente i locali, appesantiti dalle assenze di Giacomo Levati e dello scandinavo Aleksi Räsänen, non riescono ad ottenere preziosissimi punti salvezza. Durante la cena conviviale si porta comunque in trionfo Francesco Ara che contro ogni pronostico ottiene la sua prima storica vittoria in B1. Non deludono comunque i suoi compagni Giancarlo Carta e Salvatore Margarone che avevano addirittura portato a buon fine le prime due gare in cartello.

B2 MASCHILE: IL MURAVERA TT INVESTE SULLA COMPONENTE FEMMINILE

La stracittadina del Sarrabus sorride ampiamente al Muravera TT che con un loquace 5-1 si conferma leader del girone F e apre uno stato di crisi in casa Muraverese ancora a zero punti, sebbene con una gara da recuperare. Tra i vincitori si segnalano due punti a testa di Valentina Roncallo e Nicola Pisanu e uno di Marco Sarigu che poi si deve arrendere al quinto set a Francesco Lai. Fanno fatica ad entrare in partita sia Michele Buccoli, sia Marcello Porcu.

Si sveglia dal torpore il Tennistavolo Sassari che infierisce su un Campomaggiore Terni con cui condivideva lo zero in classifica. Continua ad irrobustirsi il 100% di Segun Olawale mentre i tifosi sospirano per i primi punti arrivati dal beniamino di casa Tonino Pinna. Completa l’opera anche il contributo di Luca Baraccani che indirizza la gara nel verso giusto davanti al proprio pubblico.

C1: GUSPINI E MURAVERA TT A PARIMERITO

Non più leadership ma senza farne un dramma. Il TT Guspini BZ Clima conosce il primo dispiacere stagionale arrendendosi nettamente all’Eureka Roma. Si salva dal naufragio capitolino il capostipite Riccardo Lisci che consegna il punto della bandiera, mentre un bel po’ di rimpianti li serba Francesco Broccia per due volte inchinatosi al quinto set. Esordio di categoria per il quindicenne Manuel Broccia.

La formazione del medio Campidano viene agganciata a quota quattro dal Muravera TT che prevale nel derby con Il Cancello Alghero. Il duo lanuseino formato da Emanuele Cuboni e Elia Licciardi continua a mietere vittime con il secondo autore di tre punti e il primo bravo a raddrizzare i tre set in cui inseguiva Carmine Niolu. Francesca Seu, assieme allo stesso Niolu sono gli unici a non movimentare la sfida, mentre sul fronte catalano, proprio alle spese della azzurrina di stanza a Terni, lucrano Marco Tiloca e Fabio Costantino con quest’ultimo che trovandosi sotto 11-5; 11-5; 9-2 ha compiuto un piccolo miracolo.

C2: GUILCER SUPER, MA ALLE SUE SPALLE SI PREPARA UNA APPASSIONANTE RINCORSA

Ora il Guilcier Ghilarza ha due punti di vantaggio sulle inseguitrici: è stato un gioco disfarsi di un Tennistavolo Decimomannu ancora a corto di rinforzi. Nel rimandare all’approfondimento di Nicola Cuccureddu che nell’ultima sfida in trasferta ha avuto ragione del presidente Tomaso Fenu, ma si è dovuto arrendere a Mattia La Gaetana, si registrano anche i successi personali di Briam Mele (ancora imbattuto) e Alessandro Faedda. Nulla da fare per Aldo Franceschi e Gianfranco Soi.

Regna l’equilibrio tra La Saetta e il TT Carbonia, due formazioni che per adesso appaiono sornione in attesa di mordere con più audacia. Anche nell’andamento delle contese trapela una salomonica disposizione: tra i saettini padroni di casa si mettono in luce Marco Saiu e Maurizio Ledda, mentre Michela Mura non riesce ad impensierire sia Walter Barroi (che ha sgominato pure Ledda al quinto set), sia Pietro Pili.

Con una gara da recuperare anche la Muraverese dimostra che ha molto da dire in questo campionato dal momento che ha già vinto due gare su due. Vittima più recente l’ITC Enrico Fermi Iglesias che nella sua roccaforte non è riuscito a frenare la verve agonistica di Andrea Manis e Mario Bordigoni, autori di due doppiette. Resta incredibilmente all’asciutto il locale Bruno Pinna, mentre in attesa di tempi migliori Giovanni Siddu cede ai vantaggi del quinto set con Bordigoni e poi recupera due set a Roberto Murgiano precedentemente sconfitto da Giancarlo Pili.

Boccata d’ossigeno per il TT Guspini corsaro in ..Corso Cossiga a Sassari. Seguiti in panca da Fabiano Peddis gli ospiti allungano subito grazie al duo Fabrizio Melis e Massimiliano Broccia che danno poco respiro a Laura Alba Pinna e Pierpaolo Mura. Il Tennistavolo Sassari, appena un punto in classifica, appiana momentaneamente con le convincenti prove di Marcello Cillo e Mura rispettivamente su Luca Broccia e Melis. Ma le ultime due sfide premiano la maggior convinzione guspinese nel volere finalmente abbandonare l’ultimo posto, che ripristina definitivamente il vantaggio con Luca e Massimiliano Broccia su Pinna e Cilloco.

L’ APPROFONDIMENTO

Con Nicola Cuccureddu

Anche questa terza giornata, secondo il mio parere, dimostra che questo campionato sarà caratterizzato da risultati molto aperti con tanti pareggi e senza una vera e propria squadra in grado di primeggiare. Si, è vero che siamo primi in classifica, per ora, ma ci sono tante squadre che possono dire la loro. Lo stesso Iglesias è a due punti ma ha sicuramente una squadra che si può permettere di lottare per salire. La Muraverese potrebbe raggiungerci presto in vetta se supera lo scoglio Saetta, anche se ci vedo più un pareggio anche lì. Credo che la differenza quest’anno la faccia il terzo giocatore e soprattutto azzeccare la formazione giusta. Noi ovviamente temiamo tutte le squadre, per ora siamo stati bravi nel centrare gli abbinamenti ma è sicuramente un campionato molto difficile dove ogni partita è da1X2. Personalmente ero anni che non giocavo in una categoria impegnativa e sto cercando di allenarmi per trovare un gioco all’altezza. Come individualità credo che Manuel Broccia farà un ottimo girone di ritorno, per il resto noi cerchiamo di andare avanti con umiltà, vediamo dove arriviamo.

D1/A: TRIPUDIO NULVESE

In Anglona si segue con grande interesse anche la formazione B del Santa Tecla che si ritrova solitaria in vetta. L’operazione si è perfezionata grazie al 5-1 rifilato al Tennistavolo Sassari B. In questo caso l’esperienza ha avuto il sopravvento sulla freschezza atletica sassarese. Tra Egidio Zamara, Costantino Pilo e Stefano Conconi, solo quest’ultimo non ha provato la gioia della doppietta, soppressa da Sergio Idini (autore dell’unico punto ospite) che si è presentato al palazzetto dello sport nulvese con Alexander Evans e Gianfelice Delogu.

Il Tennistavolo Norbello, una gara in meno, segue ad una lunghezza. Sul 5-1 conquistato nel derby guilcerino con il Paulilatino 2014 disserta Martina Mura in basso.

L’altra compagine guilcerina, ma di Ghilarza, pareggia sul campo del Santa Tecla Nulvi B. Per i padroni di casa una piccola impresa che consente loro di guadagnare il primo punto stagionale, approfittando dell’assenza importante di Gianni Pintus, rimpiazzato dal presidente Quirico Mura: ancora poco pratico della categoria si è arreso a Samuele Raggiu e Massimo Posadinu. La fermezza di Mario Marchi non dà alcun margine di speranza né a Massimo, né a Gavino Posadinu. L’oristanese Pierpaolo Cubadde rientra a casa col bicchiere mezzo pieno: autorevole contro Gavino, affaticato e improduttivo nel quinto set, davanti alla prestanza atletica di Raggiu.

Nella sfida tra Tennistavolo Sassari A e Libertas Ping Pong Monterosello si attendeva il derby in casa Scudino tra papà Pierluigi e la figlia Chiara, ma i sorteggi hanno detto altro. Per Chiara la piccola consolazione di aver messo la firma nell’unico punto della sua squadra, dopo una partita prolungata con il classe 1936 Gianni Palmas, vinta al quinto. Samuel Paganotto non cede neppure un set a Martina Bonomo e Maria Elena Musio. Pier Luigi Scudino incrementa il bottino con due sigilli a scapito di Musio e Maria Laura Mura che si è arresa pure a Palmas.

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Martina Mura

Guardando i risultati generali del girone lo reputo giocabile e con tante possibilità di arrivare primi. Conosco pochi giocatori, ma quelli che ricordo sono tutti alla portata di ciascuno di noi.

Quella col Paulilatino era la partita che più ci preoccupava per la presenza di Nazzaro Pusceddu ma fortunatamente ce la siamo portata a casa senza troppi impedimenti grazie soprattutto al punto di Eleonora Trudu sul forte giocatore oristanese. L'unico punto del Paulilatino l'ho perso io con Nazzaro, ero sicura che non avrei giocato bene, motivo per il quale mi sono iscritta in referto da “scarsa” e facendomi sostituire da Roberto Bosu nell'ultima partita anche se a risultato acquisito. A differenza degli altri sicuramente siamo uno step sopra grazie all'innesto di Maurizio Muzzu e per la presenza mia e di Trudu che comunque diamo stabilità al collettivo. Difficilmente in D1 si trova una squadra equilibrata con tre titolari di buon livello. Il nostro quarto tesserato, Roberto Bosu, anche se da poco nel mondo del tennistavolo, riesce comunque a portare a casa i suoi punti. Ci sono ottime possibilità di vincere il campionato ed è quello a cui puntiamo. Tra le individualità maggiormente pericolose di questo girone menzionerei Nazzaro, sicuramente giocatore di livello per questa serie, non avrà grosse difficoltà a fare i suoi punti. Sono rimasta colpita dai ragazzi del Nulvi A, soprattutto da Samuele Raggiu, tecnicamente impostato molto bene, gli manca solo la capacità di adattarsi alla partita rispetto a quello che è l'allenamento e la tecnica dei colpi.

D1/B: ATTENTI A LA SAETTA

Marcozzi bloccata sul pari dal Carbonia TT, Torrellas Capoterra addirittura sconfitta da una La Saetta che si ritrova a punteggio pieno con gara da recuperare. Nonostante tutto la formazione cagliaritana rimane sola al comando (vedere approfondimento del piccolo sulcitano Federico Ibba), mentre il trio capoterrese ha qualcosa da recriminare perché sia Celestino Pusceddu, sia Nicola Carboni sono restati in partita per cinque set prima di perdere il bandolo della matassa nel finale rispettivamente con Alessandro Mercenaro, autore di una doppietta e Christian Ferro. Si salva dal naufragio Maurizio Piano che piega le resistenze di Ferro e Alessandro Concu.

Per il primo successo stagionale l’Azzurra Cagliari fa esordire Gianmichele Zanelli che si associa al presidente Giovanni Pomata e ad Alessandro Polese. Alla fine vanno tutti a punti, ma i primi due devono arrendersi a Marco Verminetti. Nulla da fare per Salvatore Garau, Paolo Soraggi ed Efisio Sirigu.

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Federico Ibba

La terza giornata della D1 girone b ha visto disputarsi partite molto interessanti e equilibrate con il Torrellas Capoterra, una delle favorite finali, che inciampa in casa contro una Saetta molto forte, sicuramente una delle due/tre squadre più complete vedendo anche la presenza di Giordano Sini e Alessandro Concu. L'Azzurra invece trova la vittoria sul campo del Decimomannu dopo un 4-2 particolarmente equilibrato. E infine noi andiamo ad affrontare la Marcozzi a Cagliari: la partita finisce in parità con doppiette del sottoscritto e di Cesare Mozzi. Da sottolineare la partita tra Giuseppe Lepori e Luciano Macrì che vede il marcozziano impeccabile nei primi due set, ma poi si vede rimontare il risultato. In questa partita faccio i complimenti al mio compagno per il palpitante e non semplice recupero con un giocatore molto tecnico. Gli altri incontri: Mozzi-Macrì 3-1, Sedda-Bianciardi 3-0, Lepori-Ibba 0-3, Mozzi-Bianciardi 3-0, Serra-Ibba 0-3.

Quest'anno la D1 si presenta come un campionato difficile, secondo il mio punto di vista più difficile rispetto a quello dell'anno scorso. Tra le squadre che temo di più sicuramente la Marcozzi e La Saetta come anche il Torrellas Capoterra, ma tutte le altre squadre sono assolutamente complete, tra cui le due retrocesse Azzurra e Muraverese che con il tempo sicuramente faranno molti punti. Da non sottovalutare nemmeno Decimomannu e Cagliari TT che non vedo assolutamente come squadre abbordabili e facili. Tra i giocatori più forti e rappresentativi di questo campionato sicuramente Cesare Mozzi difensore bravissimo che imposta la fase d'attacco in maniera altrettanto buona, insomma un giocatore che può tranquillamente giocare in serie più alte. E poi Maurizio Piano e Marco Verminetti, ostici e forti attaccanti con percentuali molto alte a fine anno. Ci sono tante altre individualità forti come Ferro, De Vita e Macrì per citarne solo qualcuno. Il nostro obiettivo iniziale è la salvezza come sempre: dopo aver rispettato questo obiettivo pensiamo piano piano a qualcosina in più, lavorando con dedizione e umiltà che sono la giusta formula per ottenere una buona squadra. Auguri a tutti, buon campionato e w il tennistavolo.

D2/F: LA SAETTA IMPERA

Altra prova corale convincente de La Saetta che domina ampiamente la Marcozzi Red. Nonostante lo svantaggio iniziale propiziato da Davide Mameli (su Simone Sebis), i primi della classe non lasciano più spazi agli avversari. Vanno a segno nell’ordine Alessio Picciau, Francesco Murtas, Sebis, Mattia Pala e di nuovo Picciau. Il team Red era composto anche da Antonello Mura, Luca Pinna, Donato Melis.

Distanziato da due punti ma con una partita in meno il Decimomannu Blu non fa fatica ad imporsi sul Monserrato KK. Anche in questo caso sono i perdenti a sbloccare il risultato con Davide Pani su Fabio Ferrabue. Poi il monologo ospite con le doppiette di Marco Podda, Daniele Pitzanti e il singolo di Ferrabue. Per la formazione paulese si sono schierati con Zurru e Corpino.

Nella foto di Tomaso Fenu Federico Ibba al servizio